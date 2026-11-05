Come acquistare i biglietti per Tolosa-Rennes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Tolosa ospita il Rennes domenica 29 novembre 2026 allo Stadium de Toulouse, a Tolosa.

Il loro ultimo confronto in campionato risale a febbraio 2026, quando il Rennes si è imposto di misura per 1-0 in casa. Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta allo Stadium de Toulouse nell'ottobre 2025, pareggiando 2-2 al termine di una partita avvincente.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Tolosa-Rennes, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Tolosa-Rennes di Ligue 1?

Tolosa-Rennes si gioca domenica 29 novembre 2026 allo Stadium de Toulouse, a Tolosa.

Ligue 1 - Game Week 12 29 nov 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

Come acquistare i biglietti per Tolosa-Rennes di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Tolosa e Rennes, hai diverse opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti standard al prezzo nominale è utilizzare la piattaforma di biglietteria ufficiale sul sito del Toulouse FC. In genere è necessario creare un account gratuito per accedere alla vendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Tolosa-Rennes di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Tolosa e Rennes:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso ordinario: I prezzi partono generalmente da circa 15-20 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti lungo le linee laterali o nelle tribune centrali: I prezzi sono generalmente compresi tra 35 e oltre 60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti standard: I prezzi partono da circa 30-45 € per i settori più alti o meno centrali, a seconda della disponibilità del momento.

I prezzi partono da circa per i settori più alti o meno centrali, a seconda della disponibilità del momento. Posti migliori o con vista dal lato lungo: I prezzi partono da circa 70 € e possono superare ampiamente i 120 €, a seconda di quanto a ridosso della partita avviene l'acquisto e della domanda complessiva del mercato.

Tolosa-Rennes di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tolosa e Rennes

Il Tolosa ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, una serie che comprende anche una sconfitta in amichevole. Nell'ultima uscita ha pareggiato 0-0 contro il Troyes in Ligue 1, dopo il 2-2 con il Monaco arrivato in precedenza a ottobre. Il successo per 3-2 sul Le Havre e la vittoria per 0-3 contro il Le Mans dimostrano che la squadra sa segnare, anche se ha faticato a trovare continuità.

Il Rennes ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha pareggiata una. L'unica sconfitta è arrivata il 18 ottobre, con il 4-3 subito dal Paris FC in Ligue 1. A quel risultato sono seguiti il 2-2 in trasferta contro la Juventus in Europa League e poi il successo per 3-0 sullo Strasburgo. In quelle cinque gare, il Rennes ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette: numeri che riflettono un approccio offensivo che a volte lascia scoperta la difesa.

Tolosa-Rennes: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con la vittoria casalinga del Rennes per 1-0 nel febbraio 2026. Negli ultimi cinque confronti diretti in Ligue 1, il Tolosa ha vinto due volte, il Rennes altrettante e una partita è finita in pareggio. Il precedente incontro allo Stadium de Toulouse, disputato nell'ottobre 2025, è terminato 2-2.