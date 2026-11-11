Il Toulouse ospita il Paris Saint-Germain venerdì 4 Desember 2026 allo Stadium de Toulouse, a Toulouse.

Nel più recente incontro di Ligue 1 tra le due squadre, il 3 aprile 2026, il PSG ha conquistato una combattuta vittoria per 3-1 al Parc des Princes grazie a una doppietta di Ousmane Dembélé. L'ultimo successo del Toulouse contro i campioni di Francia in carica è arrivato con una vittoria esterna per 3-1 nella fase conclusiva della stagione 2023–24.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Toulouse-Paris Saint-Germain, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Toulouse-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Toulouse-Paris Saint-Germain si gioca allo Stadium de Toulouse, a Toulouse, venerdì 4 Desember 2026.

Ligue 1 - Game Week 13 4 dic 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Come acquistare i biglietti di Toulouse-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Toulouse e Paris Saint-Germain:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il metodo più sicuro e diretto è acquistare i biglietti attraverso i portali ufficiali del Toulouse FC o del Paris Saint-Germain, dove sono disponibili quelli in vendita libera e le prevendite riservate ai soci.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Toulouse-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Toulouse e Paris Saint-Germain:

1. Canali ufficiali dei club

Curve (ingresso standard): da 25 a 45 €

da 25 a 45 € Tribune laterali: da 50 a 110 €

da 50 a 110 € Premium / ospitalità VIP: da 180 a oltre 350 €

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard / anello superiore: da 60 a 95 €

da 60 a 95 € Posti nelle tribune laterali più ambiti / anello inferiore: da 120 a oltre 250 €

da 120 a oltre 250 € Pacchetti VIP / ospitalità: da 300 a oltre 500 €

Toulouse-Paris Saint-Germain di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Toulouse e Paris Saint-Germain

Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Toulouse ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando cinque goal e subendone sette. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Marsiglia in Ligue 1. In precedenza, ha pareggiato 0-0 con il Troyes e vinto 3-0 in trasferta contro il Le Mans.

Il PSG ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando 16 goal e subendone tre. Nell'ultima gara ha battuto il Villarreal 6-0 in Champions League. Prima ancora, ha superato il Le Havre 5-1 in Ligue 1 e il Barcellona 4-2 in Europa.

Toulouse-Paris Saint-Germain: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 3 aprile 2026, quando il PSG ha battuto il Toulouse 3-1 in casa in Ligue 1. Prima di allora, il Toulouse aveva ospitato il PSG il 30 agosto 2025, perdendo 6-3 in una partita ricca di goal. Negli ultimi cinque scontri diretti, il PSG ha vinto quattro volte e il Toulouse una: il successo per 3-1 al Parc des Princes nel maggio 2024.