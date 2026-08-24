Il Tolosa affronta il Lilla giovedì 3 settembre 2026 allo Stadium de Toulouse.

Entrambe le squadre arrivano alla partita cercando di trovare slancio dopo un precampionato incostante. Il Lilla proverà a dare continuità al suo recente e solido bilancio negli scontri diretti contro la squadra di casa, dopo aver ottenuto una vittoria convincente nell'ultimo confronto.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Tolosa-Lilla, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Tolosa-Lilla di Ligue 1?

Tolosa-Lilla si gioca allo Stadium de Toulouse, a Tolosa, con calcio d'inizio fissato secondo l'orario ufficiale della partita.

Ligue 1 - Game Week 3 3 set 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Come acquistare i biglietti per Tolosa-Lilla di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 Tolosa-Lilla di giovedì 3 settembre 2026 allo Stadium de Toulouse:

Tifosi di casa (Toulouse FC): I biglietti standard per i settori di casa possono essere acquistati direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria del club o i servizi ufficiali di biglietteria primaria.

Tifosi ospiti (LOSC Lille): I tifosi della squadra ospite possono assicurarsi i biglietti nel settore ospiti dedicato tramite il canale ufficiale di biglietteria del club in trasferta.

Canali di vendita secondari: Se i biglietti messi a disposizione dai canali primari vanno esauriti, potrebbero essere disponibili su piattaforme di rivendita di terze parti e marketplace secondari come Stubhub .

Quanto costano i biglietti per Tolosa-Lilla di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Ligue 1 Tolosa-Lilla di giovedì 3 settembre 2026 allo Stadium de Toulouse sono i seguenti:

Prezzi ufficiali: Acquistando direttamente dai canali primari dei club, i prezzi standard dei biglietti non VIP variano generalmente da 12 £ a 45 £ nelle categorie standard.

Mercato della rivendita: Sulle piattaforme di terze parti come Stubhub , i prezzi di partenza per l'ingresso base cominciano in genere da circa 27 £ a 40 £ , mentre le inserzioni medie sul mercato secondario vanno da 68 £ a 130 £ a seconda della domanda per settore e della disponibilità.

Tolosa-Lilla di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tolosa e Lilla

Il Tolosa arriva a questa sfida con un bilancio nel precampionato di una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro uscite, con il risultato competitivo più recente che è stato lo 0-0 contro il Nantes in Ligue 1 lo scorso maggio. In precampionato ha battuto l'Al-Ain 1-0 e la Real Sociedad 2-1, ha pareggiato 1-1 con il Rodez e ha perso 2-1 contro l'Hamburger SV il 15 agosto. La sua produzione offensiva è stata modesta in queste partite e non ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare.

Le ultime cinque partite del Lilla raccontano una storia simile di incostanza. Ha ottenuto due vittorie, un 6-3 contro l'OH Leuven e un 3-0 contro il RAAL La Louviere, ma ha anche pareggiato contro l'Hamburger SV (2-2) e l'Everton (1-1), oltre a perdere 2-1 contro l'Union St. Gilloise. L'uscita più recente è stata il pareggio per 1-1 con l'Everton il 15 agosto. Il Lilla ha segnato 13 gol in queste cinque partite ma ne ha subiti sette, suggerendo un approccio aperto e votato all'attacco nel precampionato.

Tolosa-Lilla: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al 12 aprile 2026 in Ligue 1, quando il Lilla si è imposto con un netto 4-0 allo Stadium de Toulouse. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lilla ha vinto quattro volte contro l'unico successo del Tolosa, arrivato in casa per 3-1 nel febbraio 2024. Il Lilla ha segnato 10 gol contro i sei del Tolosa in queste cinque partite, a conferma del suo dominio in questa sfida negli ultimi anni.

Tolosa-Lilla: classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Tolosa è al 17° posto, mentre il Lilla occupa la 7ª posizione.