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Come acquistare i biglietti per Tolosa-Lilla: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

Il Tolosa affronta il Lille in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Tolosa affronta il Lilla giovedì 3 settembre 2026 allo Stadium de Toulouse.

Entrambe le squadre arrivano alla partita cercando di trovare slancio dopo un precampionato incostante. Il Lilla proverà a dare continuità al suo recente e solido bilancio negli scontri diretti contro la squadra di casa, dopo aver ottenuto una vittoria convincente nell'ultimo confronto.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Tolosa-Lilla, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Tolosa-Lilla di Ligue 1?

Tolosa-Lilla si gioca allo Stadium de Toulouse, a Tolosa, con calcio d'inizio fissato secondo l'orario ufficiale della partita.

crest
Ligue 1 - Game Week 3
Stadium de Toulouse

Come acquistare i biglietti per Tolosa-Lilla di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 Tolosa-Lilla di giovedì 3 settembre 2026 allo Stadium de Toulouse:

  • Tifosi di casa (Toulouse FC): I biglietti standard per i settori di casa possono essere acquistati direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria del club o i servizi ufficiali di biglietteria primaria.
  • Tifosi ospiti (LOSC Lille): I tifosi della squadra ospite possono assicurarsi i biglietti nel settore ospiti dedicato tramite il canale ufficiale di biglietteria del club in trasferta.
  • Canali di vendita secondari: Se i biglietti messi a disposizione dai canali primari vanno esauriti, potrebbero essere disponibili su piattaforme di rivendita di terze parti e marketplace secondari come Stubhub.

Quanto costano i biglietti per Tolosa-Lilla di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Ligue 1 Tolosa-Lilla di giovedì 3 settembre 2026 allo Stadium de Toulouse sono i seguenti:

  • Prezzi ufficiali: Acquistando direttamente dai canali primari dei club, i prezzi standard dei biglietti non VIP variano generalmente da 12 £ a 45 £ nelle categorie standard.
  • Mercato della rivendita: Sulle piattaforme di terze parti come Stubhub, i prezzi di partenza per l'ingresso base cominciano in genere da circa 27 £ a 40 £, mentre le inserzioni medie sul mercato secondario vanno da 68 £ a 130 £ a seconda della domanda per settore e della disponibilità.

Tolosa-Lilla di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Tolosa e Lilla

Il Tolosa arriva a questa sfida con un bilancio nel precampionato di una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro uscite, con il risultato competitivo più recente che è stato lo 0-0 contro il Nantes in Ligue 1 lo scorso maggio. In precampionato ha battuto l'Al-Ain 1-0 e la Real Sociedad 2-1, ha pareggiato 1-1 con il Rodez e ha perso 2-1 contro l'Hamburger SV il 15 agosto. La sua produzione offensiva è stata modesta in queste partite e non ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare.

Le ultime cinque partite del Lilla raccontano una storia simile di incostanza. Ha ottenuto due vittorie, un 6-3 contro l'OH Leuven e un 3-0 contro il RAAL La Louviere, ma ha anche pareggiato contro l'Hamburger SV (2-2) e l'Everton (1-1), oltre a perdere 2-1 contro l'Union St. Gilloise. L'uscita più recente è stata il pareggio per 1-1 con l'Everton il 15 agosto. Il Lilla ha segnato 13 gol in queste cinque partite ma ne ha subiti sette, suggerendo un approccio aperto e votato all'attacco nel precampionato.

TFC

TFC - Forma

RSO
V2-1
ALA
V0-1
HSV
S1-2
OL
S0-2
B29
D2-2
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LIL

LIL - Forma

OHL
V3-6
HSV
D2-2
EVE
D1-1
SCO
V0-2
PSG
D2-2
Gol segnato (subito)
13/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Tolosa-Lilla: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale al 12 aprile 2026 in Ligue 1, quando il Lilla si è imposto con un netto 4-0 allo Stadium de Toulouse. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lilla ha vinto quattro volte contro l'unico successo del Tolosa, arrivato in casa per 3-1 nel febbraio 2024. Il Lilla ha segnato 10 gol contro i sei del Tolosa in queste cinque partite, a conferma del suo dominio in questa sfida negli ultimi anni.

Testa a testa

TolosaPareggioLille
1
0
4
Ligue 1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
0
Lille badge
Lille
LIL
4
FIN
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
FIN
Ligue 1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
Lille badge
Lille
LIL
2
FIN
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
FIN
Ligue 1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
3
Lille badge
Lille
LIL
1
FIN
6Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Tolosa-Lilla: classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Tolosa è al 17° posto, mentre il Lilla occupa la 7ª posizione.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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