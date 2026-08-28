Come acquistare i biglietti per Tolosa-Le Havre: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Tolosa affronta il Le Havre sabato 19 settembre 2026 allo Stadium de Toulouse di Tolosa.

Nell’ultimo confronto di campionato, disputato a febbraio 2026, il Le Havre ha ottenuto una sofferta vittoria per 2-1 in casa contro il Tolosa. Storicamente, il bilancio dei precedenti tra le due squadre è stato equilibrato, con pareggi combattuti e risultati di misura.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Tolosa-Le Havre, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Tolosa-Le Havre di Ligue 1?

Tolosa-Le Havre si gioca allo Stadium de Toulouse di Tolosa. Controlla i dettagli della partita qui sotto per l’orario d’inizio confermato.

Ligue 1 - Game Week 5 19 set 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Come acquistare i biglietti per Tolosa-Le Havre di Ligue 1?

Puoi acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Tolosa e Le Havre attraverso le seguenti opzioni principali:

Biglietteria ufficiale del Toulouse FC (opzione principale): Acquista direttamente dal sito ufficiale del Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) oppure alla biglietteria dello Stadium de Toulouse il giorno della partita, salvo disponibilità. Acquistare direttamente dal club di casa garantisce prezzi autentici senza ricarichi da rivendita.

Marketplace secondari: Piattaforme di biglietteria di terze parti come Ticombo mettono in vendita biglietti di rivendita per le partite di Ligue 1, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Tolosa-Le Havre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita Toulouse FC vs Le Havre AC allo Stadium de Toulouse dipendono generalmente da dove li acquisti e dal settore che preferisci:

Biglietteria ufficiale (mercato primario): I biglietti standard acquistati direttamente tramite la biglietteria del Toulouse FC vanno in genere da 15 € a 55 € per le normali partite casalinghe di Ligue 1, a seconda che il posto sia dietro le porte (Virages) oppure lungo i lati del campo (Tribunes).

Marketplace secondari di rivendita: Su piattaforme di terze parti come Ticombo, i biglietti standard di rivendita partono attualmente da circa 20 € a 35 € per i posti base, mentre i posti medi con visuale centrale vanno da 50 € a 85 € . Le opzioni premium o VIP hospitality possono costare 100 € a 150 €+ .

Tolosa-Le Havre di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Tolosa e Le Havre

Il Tolosa ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 0-2 a Lione in Ligue 1 il 22 agosto. Ha perso anche 1-2 contro l’Hamburger SV nel pre-campionato, anche se le vittorie contro Al-Ain e Real Sociedad hanno mostrato che può ottenere risultati. Il Tolosa ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei in queste cinque uscite.

Nelle ultime cinque partite, il Le Havre ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’ultima uscita è stata la sconfitta per 0-1 in campionato contro il Monaco il 23 agosto. Ha battuto il Le Mans in un’amichevole pre-campionato il 15 agosto, ma aveva perso 3-2 contro il Real Oviedo una settimana prima. Nel corso delle cinque partite, il Le Havre ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei, e in questa serie non ha ancora mantenuto la porta inviolata.

Tolosa-Le Havre: precedenti recenti

L’ultimo incontro tra questi club è arrivato in Ligue 1 il 15 febbraio 2026, quando il Le Havre ha vinto 2-1 in casa. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 0-0 allo Stadium de Toulouse nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Ligue 1 tra loro, il Tolosa conta due vittorie contro le due del Le Havre, con una partita terminata in parità. Il risultato più netto nel dataset è stato il 4-1 del Tolosa in casa del Le Havre nel febbraio 2025.