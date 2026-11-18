Il Thun ospita il Gent giovedì 10 dicembre 2026 all’Arena Thun di Thun.

La partita all’Arena Thun sarà il primo confronto ufficiale tra Thun e Gent in una competizione europea. In vista di questo importante incontro della quinta giornata della fase campionato della UEFA Conference League 2026/27, entrambe le squadre puntano a risalire la classifica.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Thun-Gent, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Thun-Gent di Conference League?

Thun-Gent si gioca giovedì 10 dicembre 2026 all’Arena Thun di Thun.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 15:00 Arena Thun

Come acquistare i biglietti per Thun-Gent di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Thun e Gent:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali gestiti dall’FC Thun, quando sono disponibili i contingenti iniziali e sono aperte le normali finestre di vendita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando i contingenti iniziali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Thun-Gent di Conference League?

Ecco i prezzi stimati dei biglietti per Thun-Gent di Conference League:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard: 25-60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti d’ingresso / annunci di rivendita: 50-150 € e oltre.

Thun-Gent di Conference League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Thun e Gent

Il Thun ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato un pareggio per 3-3 contro il Basilea in Super League; nella partita precedente aveva segnato tre gol nella vittoria contro l’Heart of Midlothian in Conference League. Nelle cinque partite, il Thun ha segnato 13 gol e ne ha subiti 13, a testimonianza di uno stile di gioco aperto e imprevedibile. Le due sconfitte sono arrivate contro il Lugano (2-3) e l’Hajduk Spalato (0-1).

Anche il Gent ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha vinto 1-0 in campionato contro il Kortrijk, dopo un pareggio a reti inviolate con il KuPS in Conference League. Il risultato più significativo di questa serie è stato il successo per 4-0 sull’Anderlecht, anche se nello stesso periodo ha perso 2-0 sia contro il Lommel sia contro il Braga.

Thun-Gent: I precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sugli ultimi cinque confronti diretti tra Thun e Gent. Sembra trattarsi di un incontro raro, se non del primo tra i due club a questo livello.