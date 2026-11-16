Come acquistare i biglietti per Swansea City-Bolton Wanderers: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Lo Swansea City ospita il Bolton Wanderers martedì 8 dicembre 2026 allo Swansea.com Stadium di Swansea.

Nell’ultimo scontro diretto, disputato nel marzo 2019, lo Swansea City ha ottenuto una comoda vittoria casalinga per 2-0 grazie ai goal nel finale di Oli McBurnie e Bersant Celina. Nelle ultime cinque gare ufficiali tra i due club precedenti alla stagione in corso, lo Swansea è in vantaggio con tre vittorie contro l’unica del Bolton, oltre a un pareggio.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarvi i biglietti di Swansea City-Bolton Wanderers, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Swansea City-Bolton Wanderers in Championship?

Swansea City-Bolton Wanderers si gioca allo Swansea.com Stadium di Swansea martedì 8 dicembre 2026.

Championship - Game Week 20 8 dic 2026 - 14:45 Swansea.com Stadium

Come acquistare i biglietti per Swansea City-Bolton Wanderers in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Swansea City e Bolton Wanderers, sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: Per i posti ordinari nei settori di casa, è possibile acquistare i biglietti direttamente presso la biglietteria ufficiale dello Swansea City o sul suo sito. I tifosi ospiti dovrebbero consultare il portale ufficiale del Bolton Wanderers per la vendita dei biglietti destinati al settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Swansea City-Bolton Wanderers in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Swansea City e Bolton Wanderers:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso ordinario per adulti: Prezzi da 20 a 35 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore dei settori dietro le porte e posti ordinari: Prezzi generalmente da circa 65 a 70 £ .

Prezzi generalmente da circa . Posti di categoria premium: Prezzi da 100 fino a oltre 155 £.

Swansea City-Bolton Wanderers in Championship: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Swansea City e Bolton Wanderers

Nelle ultime cinque partite di Championship, lo Swansea ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte, segnando otto goal e subendone nove. Nell’ultima gara ha perso 2-1 in casa contro il Birmingham City e, a fine ottobre, ha subito anche una pesante sconfitta per 5-0 contro il Queens Park Rangers. La vittoria per 4-0 sul Blackburn Rovers del 31 ottobre resta il risultato di maggior rilievo in questa serie di partite.

Nelle ultime cinque partite di campionato, il Bolton ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 3-1 sul campo del Derby County e, all’inizio di ottobre, ha subito anche una sconfitta per 1-5 sul campo del Middlesbrough. La vittoria in trasferta contro il Charlton Athletic del 3 novembre è l’unica ottenuta in questo periodo.

Swansea City-Bolton Wanderers: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al marzo 2019, quando lo Swansea City vinse 2-0 in casa in Championship. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, lo Swansea ha vinto tre volte, il Bolton una e una partita è terminata in pareggio.