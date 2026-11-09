Come acquistare i biglietti per Svizzera-Scozia: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro sulla Lega B della UEFA Nations League

La UEFA Nations League torna con una sfida internazionale tra Svizzera e Scozia: gli svizzeri si preparano a ospitare gli scozzesi al Kybunpark di San Gallo. Entrambe le nazionali sono determinate a conquistare il massimo dei punti in questo importante incontro del girone per migliorare la propria posizione in classifica.

GOAL raccoglie tutte le informazioni essenziali sull’organizzazione della partita, sui prezzi dei biglietti e su come assicurarsi un posto allo stadio.

Quando si gioca Svizzera-Scozia di UEFA Nations League B?

Svizzera-Scozia si giocherà al Sitterstadion di San Gallo. L’orario d’inizio sarà confermato in prossimità della data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

Dove acquistare i biglietti per Svizzera-Scozia?

La vendita ufficiale dei biglietti è gestita direttamente da Ticketmaster Switzerland, partner ufficiale della Federazione calcistica svizzera per gli incontri casalinghi della nazionale a San Gallo. I tifosi dovrebbero creare per tempo un account sulla piattaforma ufficiale, così da poter acquistare i biglietti destinati al pubblico non appena aprirà la vendita generale.

Se i biglietti della vendita ufficiale dovessero esaurirsi completamente o determinate categorie di posti non fossero più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Svizzera-Scozia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 € per i settori con posti a sedere del Kybunpark, a seconda della categoria del settore.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi d’ingresso partono da circa 105 € quando i biglietti standard sono esauriti sui canali ufficiali.

Svizzera-Scozia di UEFA Nations League B: Tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Svizzera e Scozia

La Svizzera arriva in buona forma, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Yakin ha battuto Bosnia ed Erzegovina 4-1, Canada 2-1 e Algeria 2-0, poi ha superato la Colombia ai rigori dopo uno 0-0, prima che la sua serie si interrompesse con la sconfitta per 3-1 contro l’Argentina nei quarti di finale. In queste cinque partite, la Svizzera ha segnato nove goal e ne ha subiti cinque. Le quattro vittorie consecutive le avevano dato slancio prima della sconfitta contro l’Argentina.

Gli ultimi cinque risultati della Scozia raccontano una storia più altalenante, con tre vittorie e due sconfitte. Ha battuto Curacao 4-1 e Bolivia 4-0 nelle amichevoli precedenti al torneo, poi ha esordito ai Mondiali con una vittoria per 1-0 su Haiti, prima che le sconfitte consecutive contro Marocco e Brasile mettessero fine al suo cammino. In questa serie di partite, la Scozia ha segnato sei goal e ne ha subiti quattro.

Svizzera-Scozia: I precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra le due nazionali è terminato 1-1: un pareggio nella fase a gironi di Euro 2024, nel giugno di quell’anno. In precedenza, la Svizzera aveva vinto 3-1 nell’amichevole disputata tra le due squadre nel marzo 2006. Il bilancio dei due precedenti riportati è in parità, con il pareggio che esclude una vittoria a testa: nessuna delle due nazionali arriva quindi a questa sfida di Nations League con un netto vantaggio storico.