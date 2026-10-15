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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Svizzera-Scozia: prezzi, informazioni sulla partita di Lega B della UEFA Nations League, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
UEFA Nations League B
Svizzera
Scozia

La Svizzera sfida la Scozia nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come assicurarti i biglietti.

La UEFA Nations League torna con una sfida internazionale tra Svizzera e Scozia: gli svizzeri si preparano a ospitare gli scozzesi al Kybunpark di San Gallo. Entrambe le nazionali sono determinate a conquistare il massimo dei punti in questo importante incontro del girone per migliorare la propria posizione in classifica.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali sull’organizzazione della partita, i prezzi dei biglietti e i passaggi da seguire per assicurarsi un posto.

Quando si gioca Svizzera-Scozia di UEFA Nations League B?

Svizzera-Scozia si giocherà al Sitterstadion di San Gallo. L’orario del calcio d’inizio sarà confermato in prossimità della partita.

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UEFA Nations League B - Game Week 6
Sitterstadion

Dove acquistare i biglietti per Svizzera-Scozia?

La vendita ufficiale dei biglietti è gestita direttamente da Ticketmaster Switzerland, partner ufficiale della Federazione calcistica svizzera per le partite casalinghe della nazionale a San Gallo. Ai tifosi conviene creare per tempo un account sulla piattaforma ufficiale, così da poter acquistare i biglietti non appena inizierà la vendita al pubblico.

Se i biglietti sul canale ufficiale dovessero esaurirsi o alcune categorie di posti non fossero più disponibili, è possibile rivolgersi a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Svizzera-Scozia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 € per i settori del Kybunpark a ingresso ordinario, a seconda della categoria del settore.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi di partenza si aggirano intorno ai 105 € quando i biglietti standard sui canali ufficiali sono esauriti.

Svizzera-Scozia di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Svizzera e Scozia

La Svizzera arriva in buona forma, con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Yakin ha battuto Bosnia ed Erzegovina 4-1, Canada 2-1 e Algeria 2-0, oltre alla Colombia ai rigori dopo uno 0-0. La serie si è poi interrotta con la sconfitta per 3-1 contro l’Argentina nei quarti di finale. In queste cinque partite la Svizzera ha segnato nove goal e ne ha subiti cinque: le quattro vittorie consecutive le avevano dato slancio prima della sconfitta contro l’Argentina.

Per la Scozia, le ultime cinque partite raccontano una storia più altalenante, con tre vittorie e due sconfitte. Ha battuto Curaçao 4-1 e Bolivia 4-0 nelle amichevoli precedenti al torneo, poi ha esordito ai Mondiali con una vittoria per 1-0 su Haiti, prima che due sconfitte consecutive contro Marocco e Brasile mettessero fine al suo cammino. In questa serie la Scozia ha segnato sei goal e ne ha subiti quattro.

SVI

SVI - Forma

ARG
S3-1
MAC
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MAC
V3-0
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SCO

SCO - Forma

BRA
S0-3
SVN
D0-0
SVI
S0-3
MAC
V0-2
SVN
S1-2
Gol segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Svizzera-Scozia: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra le due nazionali è terminato 1-1 nella fase a gironi di Euro 2024, nel giugno di quell’anno. Prima di allora, la Svizzera aveva vinto 3-1 nell’amichevole disputata nel marzo 2006. Il bilancio di questi due precedenti è in parità: escludendo il pareggio, c’è una vittoria a testa. Nessuna delle due squadre arriva quindi a questa sfida di Nations League con un netto vantaggio nei precedenti.

Testa a testa

SvizzeraPareggioScozia
2
1
0
UEFA Nations League B
Scozia badge
Scozia
SCO
0
Svizzera badge
Svizzera
SVI
3
FIN
Campionato Europeo
Scozia badge
Scozia
SCO
1
Svizzera badge
Svizzera
SVI
1
FIN
Amichevoli
Scozia badge
Scozia
SCO
1
Svizzera badge
Svizzera
SVI
3
FIN
7Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

Svizzera-Scozia: la classifica

Grp. 1

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SvizzeraSvizzeraSVI
4400111+1012
V
V
V
V
2
SloveniaSloveniaSVN
421153+27
V
S
V
D
3
ScoziaScoziaSCO
411235-24
S
V
S
D
4
Macedonia del NordMacedonia del NordMAC
4004010-100
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Retrocessione
Play-Off Retrocessione

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