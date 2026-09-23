Come acquistare i biglietti per Svizzera-Scozia: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La UEFA Nations League torna con una sfida internazionale sensazionale, con la Svizzera pronta a ospitare la Scozia al Kybunpark di San Gallo. Entrambe le nazioni europee sono determinate a conquistare il massimo dei punti in questa sfida del girone ad alta tensione, mentre puntano a posizioni cruciali nel torneo.

GOAL ha tutti i dettagli chiave su logistica del giorno della partita, prezzi dei biglietti e passaggi diretti su come assicurarsi un posto.

Quando si gioca Svizzera-Scozia di UEFA Nations League B?

Svizzera-Scozia si gioca al Sitterstadion di San Gallo, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data dell'incontro.

UEFA Nations League B - Game Week 6 16 nov 2026 - 14:45 Sitterstadion

Dove comprare i biglietti per Svizzera-Scozia?

I biglietti ufficiali primari sono gestiti direttamente tramite Ticketmaster Switzerland, che agisce come partner ufficiale per la biglietteria della Federazione calcistica svizzera per le gare interne della nazionale a San Gallo. I tifosi dovrebbero creare un account in anticipo sulla piattaforma ufficiale per acquistare i normali biglietti destinati al pubblico non appena si apriranno le finestre di vendita generale.

Se le assegnazioni primarie dovessero esaurirsi completamente o determinate fasce di posti non fossero disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di mercato secondario come StubHub sono la soluzione da seguire se le inserzioni sul sito ufficiale risultano esaurite.

Quanto costano i biglietti per Svizzera-Scozia?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale partono da circa 35 € per i settori con posti di ingresso generale all'interno del Kybunpark, a seconda della categoria del settore dello stadio.

I prezzi d'ingresso sul mercato secondario, su piattaforme come StubHub, partono da circa 105 € quando le assegnazioni primarie standard si esauriscono sui canali ufficiali.

Svizzera-Scozia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Svizzera e Scozia

La Svizzera arriva in buona forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite con una sconfitta. La squadra di Yakin ha battuto Bosnia ed Erzegovina 4-1, Canada 2-1, Algeria 2-0 e Colombia ai rigori dopo uno 0-0, prima che la serie si chiudesse con la sconfitta per 3-1 nei quarti di finale contro l'Argentina. In queste cinque partite, la Svizzera ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque, con quattro vittorie consecutive che avevano creato un vero slancio prima della sconfitta contro l'Argentina.

Gli ultimi cinque risultati della Scozia raccontano una storia più altalenante, con tre vittorie e due sconfitte. Ha battuto Curaçao 4-1 e Bolivia 4-0 nelle amichevoli pre-torneo, poi ha aperto il proprio cammino al Mondiale con una vittoria per 1-0 su Haiti, prima che le sconfitte consecutive contro Marocco e Brasile chiudessero la sua campagna. La Scozia ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro in questa serie.

Svizzera-Scozia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è chiuso sull'1-1, un pareggio nella fase a gironi di Euro 2024 nel giugno di quell'anno. Prima di allora, la Svizzera aveva vinto 3-1 quando le due squadre si erano affrontate in amichevole nel marzo 2006. Il bilancio dei precedenti in questi due confronti registrati è in equilibrio e, con una vittoria per parte annullata dal pareggio, nessuna delle due squadre ha un chiaro vantaggio storico in vista di questa sfida di Nations League.

Classifica di Svizzera-Scozia