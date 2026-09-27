Come acquistare i biglietti per Svezia-Polonia: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La Svezia si è guadagnata un posto al Mondiale FIFA 2026 grazie alle prestazioni ottenute nella precedente edizione della UEFA Nations League, quindi sarà determinata a mettersi ancora una volta in mostra nella competizione.

Dopo l’esordio in UEFA Nations League contro la Romania, la squadra di Blågult di Graham Potter resterà in casa per l’arrivo della Polonia lunedì 28 settembre, durante la seconda giornata della fase a gironi. Puoi prenotare oggi stesso i tuoi biglietti per la partita.

Oltre a Romania e Polonia, la Svezia ha nel proprio girone anche la Bosnia ed Erzegovina (Gruppo 4 della Lega B). Affronterà tutte e tre le squadre in gare di andata e ritorno durante la fase a gironi, per un totale di sei partite.

Le vincitrici di ogni girone saranno promosse alla UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ciascun gruppo retrocederà in UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, la seconda e la terza classificata di ogni girone accederanno agli spareggi promozione/retrocessione, che si giocheranno con gare di andata e ritorno.

GOAL ha tutto quello che ti serve sapere per assicurarti subito i biglietti di Svezia-Polonia di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Svezia-Polonia di UEFA Nations League?

Svezia-Polonia si gioca alla Strawberry Arena di Solna (Stoccolma) lunedì 28 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League B - Game Week 2 28 set 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Come comprare i biglietti per Svezia-Polonia di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per le partite di UEFA Nations League tra Svezia e Polonia potevano essere acquistati direttamente tramite la piattaforma della Federazione calcistica svedese (SvFF).

La prima vendita è iniziata martedì 25 agosto, con i membri dei gruppi di tifosi che hanno ricevuto accesso prioritario anticipato.

Chi cerca posti all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Svezia-Polonia di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali a prezzo nominale per le partite di UEFA Nations League tra Svezia e Polonia andavano da 55 € a oltre 180 €.

Ecco dove puoi sederti e quanto puoi aspettarti di pagare alla Strawberry Arena:

Categoria 3 (curve e anelli superiori) : situata dietro le porte o in alto nel terzo anello. Include i settori dedicati ai tifosi di casa e i blocchi riservati ai sostenitori ospiti. Fascia di prezzo (55 €-80 €)

Categoria 2 (angoli e anello intermedio) : situata negli angoli dello stadio o nei settori del livello intermedio. Fascia di prezzo (80 €-120 €)

Categoria 1 (lati lunghi e anelli inferiori) : posti premium a bordo campo lungo tutta la lunghezza del terreno di gioco nei settori inferiori e centrali. Fascia di prezzo (120 €-180 €+)

Pacchetti VIP e hospitality : lussuosi sky box privati o settori executive proprio sulla linea di centrocampo. Fascia di prezzo (400 €-800 €+)

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale avvicinandoti alla data della partita, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Strawberry Arena

La Strawberry Arena, situata a Solna, appena a nord del centro di Stoccolma, è lo stadio più grande della Scandinavia. Nota per la sua ingegneria moderna, il tetto retrattile e l’atmosfera incredibile, è lo stadio nazionale della Svezia per il calcio maschile, la casa dell’AIK, che gioca nell’Allsvenskan svedese, ed è una sede di primo piano per i tour musicali mondiali.

La Federazione calcistica svedese decise di costruire a Solna uno stadio nazionale all’avanguardia per sostituire lo storico Råsunda Stadium, che aveva ospitato l’iconica finale del Mondiale 1958.

All’apertura nel 2012, il nuovo stadio di Solna era conosciuto come Friends Arena, chiamato così in onore di “Friends”, un’organizzazione no profit impegnata a fermare il bullismo scolastico.

Nel 2024 è iniziata una nuova partnership con l’azienda nordica dell’ospitalità Strawberry. L’impianto ha cambiato ufficialmente nome in Strawberry Arena, portando con sé un focus su energia, diversità ed esperienze di livello mondiale.

Momenti memorabili alla Strawberry Arena

L’incredibile gol di Zlatan (2012) : la primissima partita di calcio giocata nello stadio fu un’amichevole tra Svezia e Inghilterra. La Svezia vinse 4-2 e la leggenda svedese Zlatan Ibrahimović segnò il primo gol in assoluto nell’arena. Chiuse la serata con una rovesciata mozzafiato da 30 yard che vinse il FIFA Puskás Award come gol dell’anno.

Il record di Bad Bunny (2024) : Bad Bunny ha tenuto i più grandi concerti pop latini mai ospitati nei Paesi nordici, attirando oltre 106.000 fan in due serate.

I record di affluenza dell’AIK (2025) : il club di casa dello stadio, l’AIK, ha battuto i record assoluti di affluenza dell’Allsvenskan svedese e dei campionati nordici, con una media di oltre 30.000 spettatori a partita nella stagione 2025.

17 milioni di colori: la facciata esterna dello stadio è rivestita da una rete tecnologica luminosa che può illuminarsi in oltre 17 milioni di combinazioni di colori. Si accende regolarmente di un brillante blu e giallo quando gioca la nazionale svedese.

Svezia-Polonia di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Svezia-Polonia: stato di forma recente

Ranking FIFA: Svezia (#37) vs Polonia (#36)

La Svezia torna in campo per la prima volta da quando è uscita dal Mondiale FIFA 2026 ai sedicesimi di finale, perdendo 3-0 contro la Francia. Nonostante un netto 5-1 nella gara d’esordio al Mondiale in Nord America, non è riuscita a dare continuità a quella partenza vincente, perdendo 5-1 contro i Paesi Bassi e pareggiando 1-1 con il Giappone nelle successive sfide del girone.

La Polonia avrà in mente la rivincita, dopo aver subito una dolorosa sconfitta contro gli svedesi durante gli spareggi per il Mondiale alla fine di marzo. In futuro la Polonia dovrà sistemare qualcosa in difesa, perché dopo quella sconfitta contro la Svezia, la Polonia ha incassato anche due gol nelle amichevoli contro l’Ucraina (0-2) e la Nigeria (2-2).

Svezia-Polonia: i precedenti recenti

Nel totale dei precedenti internazionali tra le due squadre, la Svezia è avanti con 16 vittorie contro le 9 della Polonia, mentre 4 partite tra le due si sono concluse in parità.

Le due squadre si sono affrontate più di recente in uno spareggio per il Mondiale FIFA nel marzo 2026. Viktor Gyökeres si è rivelato l’eroe della serata, segnando nel finale il gol che ha regalato alla Svezia un epico 3-2 e la qualificazione alla fase finale del Mondiale in Nord America.

Grp. 4 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Svezia SVE 1 1 0 0 2 1 +1 3 V 2 Bosnia ed Erzegovina BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 D 3 Polonia POL 1 0 1 0 0 0 0 1 D 4 Romania ROM 1 0 0 1 1 2 -1 0 S Promozione Play-Off Promozione Play-Off Retrocessione Retrocessione



