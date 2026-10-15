La UEFA Nations League torna con una sfida tra Svezia e Bosnia ed Erzegovina alla Strawberry Arena di Stoccolma. Entrambe le nazionali sono a caccia di punti importanti per risalire la classifica del girone e prendere slancio nella corsa alla promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni ufficiali sulla sede della partita, la disponibilità dei biglietti, le fasce di prezzo e i passaggi da seguire per prenotare un posto.

Quando si gioca Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B?

Svezia-Bosnia ed Erzegovina si giocherà alla Strawberry Arena di Stoccolma. L’orario del calcio d’inizio sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Dove acquistare i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

I biglietti ufficiali del circuito primario sono distribuiti direttamente tramite AXS Sweden, il fornitore ufficiale del servizio di biglietteria della Federcalcio svedese per le partite casalinghe della nazionale alla Strawberry Arena. I tifosi dovrebbero creare un account e registrarsi in anticipo per acquistare i biglietti ordinari quando si aprirà la vendita al pubblico.

Se i biglietti del circuito primario si esauriscono o i posti ordinari non sono più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme del mercato secondario come StubHub rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

Sulla piattaforma ufficiale, i biglietti ordinari per la singola partita partono da circa 30-40 € per i posti ad accesso generale all’interno della Strawberry Arena, a seconda del settore.

Sulle piattaforme del mercato secondario come StubHub, i prezzi di partenza si aggirano sui 115 € quando le disponibilità ordinarie del circuito primario si esauriscono.

Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Svezia e Bosnia ed Erzegovina

La Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha perso 3-0 contro la Francia ai Mondiali e ha anche subito una pesante sconfitta per 5-1 contro i Paesi Bassi nella fase a gironi. Il risultato migliore di questa serie è stato il successo per 5-1 sulla Tunisia; sono arrivati inoltre un pareggio per 1-1 con il Giappone e uno per 2-2 con la Grecia in amichevole. In queste cinque partite, la Svezia ha segnato otto goal e ne ha subiti dieci.

La Bosnia ed Erzegovina ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti ai Mondiali, dopo il successo per 3-1 sul Qatar nelle prime fasi del torneo. Ha pareggiato 1-1 sia con il Canada sia con Panama e ha perso 4-1 contro la Svizzera. In queste cinque partite, la Bosnia ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

Svezia-Bosnia ed Erzegovina: i precedenti recenti

L’unico precedente registrato tra le due nazionali è un’amichevole disputata il 29 maggio 2010, vinta dalla Svezia per 4-2 in casa. Con una sola partita nei dati disponibili, non è possibile individuare una tendenza più ampia: questa sfida di Nations League rappresenta un incontro raro tra le due nazionali.



