La UEFA Nations League torna con una sfida tra Svezia e Bosnia ed Erzegovina alla Strawberry Arena di Stoccolma. Entrambe le nazionali sono a caccia di punti preziosi per risalire la classifica del girone e avvicinarsi alla promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni ufficiali sulla sede della partita, la disponibilità dei biglietti, le fasce di prezzo e le modalità di acquisto.

Quando inizia Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B?

Svezia-Bosnia ed Erzegovina si giocherà alla Strawberry Arena di Stoccolma. L’orario del calcio d’inizio sarà confermato a ridosso della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Dove acquistare i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite AXS Sweden, rivenditore ufficiale della Federazione calcistica svedese per le partite casalinghe della nazionale alla Strawberry Arena. I tifosi dovrebbero creare un account e registrarsi per tempo, così da poter acquistare i biglietti standard quando si aprirà la vendita al pubblico.

Se i biglietti ufficiali dovessero esaurirsi o i posti standard non fossero più disponibili sul portale ufficiale, è possibile rivolgersi a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

I biglietti standard per la singola partita sulla piattaforma ufficiale partono da circa 30-40 euro per i posti ordinari all’interno della Strawberry Arena, a seconda del settore.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 115 euro quando i biglietti standard del circuito ufficiale sono esauriti.

Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Svezia e Bosnia ed Erzegovina

La Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha perso 3-0 contro la Francia ai Mondiali e, nella fase a gironi, ha subito anche una pesante sconfitta per 5-1 contro i Paesi Bassi. Il risultato migliore di questa serie è stato il successo per 5-1 sulla Tunisia. Ha inoltre pareggiato 1-1 con il Giappone e 2-2 con la Grecia in amichevole. In queste cinque gare, la Svezia ha segnato otto goal e ne ha subiti dieci.

La Bosnia ed Erzegovina ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti ai Mondiali, anche se in precedenza, nello stesso torneo, aveva battuto il Qatar 3-1. Ha pareggiato 1-1 sia con il Canada sia con Panama e ha perso 4-1 contro la Svizzera. In queste cinque gare, la Bosnia ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

Svezia-Bosnia ed Erzegovina: I precedenti recenti

L’unico precedente registrato tra le due nazionali è un’amichevole disputata il 29 maggio 2010, vinta dalla Svezia in casa per 4-2. Con una sola partita nei dati disponibili, non è possibile individuare una tendenza più ampia: questa sfida di Nations League rappresenta un raro incontro tra le due nazionali.