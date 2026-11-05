La UEFA Nations League torna con una sfida tra Svezia e Bosnia ed Erzegovina alla Strawberry Arena di Stoccolma. Le due nazionali europee sono a caccia di punti fondamentali per risalire la classifica del girone e dare slancio alla corsa per la promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni ufficiali sulla sede della partita, sulla disponibilità e sui prezzi dei biglietti, oltre alle indicazioni per prenotare il proprio posto.

Quando inizia Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B?

Svezia-Bosnia ed Erzegovina si gioca alla Strawberry Arena di Stoccolma. L’orario del calcio d’inizio sarà confermato in prossimità della data dell’incontro.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Dove acquistare i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite AXS Sweden, il fornitore ufficiale del servizio di biglietteria della Federcalcio svedese per le partite casalinghe della nazionale alla Strawberry Arena. I tifosi dovrebbero creare un account e registrarsi in anticipo per acquistare i biglietti ordinari quando aprirà la vendita generale.

Se i biglietti sul canale ufficiale vanno completamente esauriti o i posti ordinari non sono più disponibili sul portale, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

Sulla piattaforma ufficiale, i biglietti ordinari per la singola partita partono da circa 30-40 euro per i posti a ingresso generale all’interno della Strawberry Arena, a seconda del settore.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 115 euro quando i biglietti ordinari sul canale ufficiale sono esauriti.

Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Svezia e Bosnia ed Erzegovina

La Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima uscita ha perso 3-0 contro la Francia ai Mondiali e, nella fase a gironi, ha subito anche un pesante 5-1 contro i Paesi Bassi. Il risultato migliore di questa serie è stato il 5-1 sulla Tunisia. Ha inoltre pareggiato 1-1 con il Giappone e 2-2 con la Grecia in amichevole. Nelle cinque partite, la Svezia ha segnato otto goal e ne ha subiti dieci.

La Bosnia ed Erzegovina ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell’ultima ha perso 2-0 contro gli Stati Uniti ai Mondiali, dopo aver battuto il Qatar 3-1 in una fase precedente del torneo. Ha pareggiato 1-1 sia con il Canada sia con Panama e ha perso 4-1 contro la Svizzera. Nelle cinque partite, la Bosnia ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

Svezia-Bosnia ed Erzegovina: i precedenti recenti

L’unico precedente registrato tra le due nazionali è un’amichevole disputata il 29 maggio 2010, vinta dalla Svezia per 4-2 in casa. Con una sola partita nei dati disponibili, non è possibile individuare una tendenza più ampia: questa sfida di Nations League sarà un raro incontro tra le due nazionali.