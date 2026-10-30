La UEFA Nations League torna con una sfida tra Svezia e Bosnia ed Erzegovina alla Strawberry Arena di Stoccolma. Entrambe le nazionali sono a caccia di punti importanti per risalire la classifica del girone e avvicinarsi alla promozione.

GOAL fornisce tutti i dettagli ufficiali sulla sede della partita, la disponibilità dei biglietti, le fasce di prezzo e i passaggi da seguire per prenotare un posto.

Quando si gioca Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B?

Svezia-Bosnia ed Erzegovina si giocherà alla Strawberry Arena di Stoccolma. L'orario del calcio d'inizio sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Dove acquistare i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite AXS Sweden, il rivenditore ufficiale della Federazione calcistica svedese per le partite casalinghe della nazionale alla Strawberry Arena. I tifosi dovrebbero creare un account e registrarsi per tempo, così da poter acquistare i biglietti standard quando aprirà la vendita generale.

Se i biglietti sul canale ufficiale vanno completamente esauriti o i posti standard non sono più disponibili, è possibile rivolgersi a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

Sulla piattaforma ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 30-40 € per i posti alla Strawberry Arena, a seconda del settore.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 115 € quando i biglietti standard sul canale ufficiale sono esauriti.

Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Svezia e Bosnia ed Erzegovina

La Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell'ultima uscita ha perso 3-0 contro la Francia ai Mondiali e ha subito anche una pesante sconfitta per 5-1 contro i Paesi Bassi nella fase a gironi. Il risultato migliore di questo periodo è stato il successo per 5-1 sulla Tunisia; sono arrivati inoltre un pareggio per 1-1 con il Giappone e uno per 2-2 con la Grecia in amichevole. Nelle cinque partite, la Svezia ha segnato otto goal e ne ha subiti dieci.

La Bosnia ed Erzegovina ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una sconfitta per 2-0 contro gli Stati Uniti ai Mondiali, dopo la vittoria per 3-1 sul Qatar arrivata in precedenza nel torneo. Ha pareggiato 1-1 sia con il Canada sia con Panama e ha perso 4-1 contro la Svizzera. Nelle cinque partite, la Bosnia ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

Svezia-Bosnia ed Erzegovina: I precedenti recenti

L'unico precedente registrato tra le due nazionali è un'amichevole disputata il 29 maggio 2010, quando la Svezia vinse 4-2 in casa. Con una sola partita a disposizione, non è possibile individuare una tendenza più ampia: questa sfida di Nations League rappresenta un incontro raro tra le due nazionali.