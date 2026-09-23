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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League B
Svezia
Bosnia ed Erzegovina

La Svezia affronta la Bosnia-Erzegovina nella UEFA Nations League B. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La UEFA Nations League torna con una sfida entusiasmante, con la Svezia che ospita la Bosnia ed Erzegovina alla Strawberry Arena di Stoccolma. Entrambe le nazionali europee sono in lotta per punti cruciali per risalire la classifica del girone e dare slancio alla corsa alla promozione.

GOAL fornisce tutti i dettagli ufficiali su sede della partita, disponibilità dei biglietti, fasce di prezzo e passaggi diretti su come prenotare il proprio posto.

Quando si gioca Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B?

Svezia-Bosnia ed Erzegovina si gioca alla Strawberry Arena di Stoccolma, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più a ridosso della data.

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UEFA Nations League B - Game Week 5
Strawberry Arena

Dove acquistare i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

I biglietti ufficiali primari sono distribuiti direttamente tramite AXS Sweden, che funge da fornitore ufficiale di biglietteria per la Federcalcio svedese per le partite internazionali casalinghe alla Strawberry Arena. I tifosi dovrebbero creare un account e registrarsi in anticipo per acquistare i biglietti standard per il pubblico quando si apriranno le finestre di vendita generale.

Se le vendite primarie dovessero esaurirsi completamente o i posti standard diventassero non disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di mercato secondario come StubHub sono la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Svezia-Bosnia ed Erzegovina?

I biglietti standard per la singola partita sulla piattaforma ufficiale di biglietteria partono approssimativamente da 30 € a 40 € per i posti di accesso generale all'interno della Strawberry Arena, a seconda del settore.

I prezzi d'ingresso sul mercato secondario, come su StubHub, partono da circa 115 € sulle piattaforme secondarie quando le allocazioni standard primarie sono esaurite.

Svezia-Bosnia ed Erzegovina di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Svezia e Bosnia ed Erzegovina

La Svezia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una sconfitta per 3-0 contro la Francia al Mondiale, e ha anche subito un pesante 5-1 contro i Paesi Bassi nella fase a gironi. Il risultato di spicco in questa serie è stato il 5-1 sulla Tunisia, mentre sono arrivati anche l'1-1 con il Giappone e il 2-2 con la Grecia in amichevole. La Svezia ha segnato otto gol e ne ha subiti dieci in queste cinque partite.

La Bosnia ed Erzegovina ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è stato il 2-0 subito contro gli Stati Uniti al Mondiale, anche se in precedenza nel torneo aveva battuto il Qatar 3-1. Sono poi arrivati due pareggi per 1-1 contro Canada e Panama e una sconfitta per 4-1 contro la Svizzera. La Bosnia ha segnato sei gol e ne ha subiti otto in questa serie di cinque partite.

SVE

SVE - Forma

GRE
D2-2
TUN
V5-1
OLA
S5-1
GIP
D1-1
FRA
S3-0
Gol segnato (subito)
9/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BIH

BIH - Forma

PAN
D1-1
CAN
D1-1
SVI
S4-1
QAT
V3-1
USA
S2-0
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Svezia-Bosnia ed Erzegovina: i precedenti recenti

L'unico precedente registrato tra queste due squadre è un'amichevole giocata il 29 maggio 2010, quando la Svezia vinse 4-2 in casa. Con una sola partita nel dataset, non è possibile stabilire una tendenza più ampia e questa sfida di Nations League rappresenta un raro incrocio tra le due nazionali.

Testa a testa

SveziaPareggioBosnia ed Erzegovina
1
0
0
Amichevoli
Svezia badge
Svezia
SVE
4
Bosnia ed Erzegovina badge
Bosnia ed Erzegovina
BIH
2
FIN
4Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1


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