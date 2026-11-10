Il Sunderland ospita il Tottenham Hotspur domenica 29 novembre 2026 allo Stadium of Light di Sunderland.

Gli ultimi incontri di campionato tra le due squadre, nella stagione 2025–26 di Premier League, sono stati molto combattuti, a partire dall’1-1 al Tottenham Hotspur Stadium. Dopo quel pareggio, il Sunderland è riuscito a superare di misura il Tottenham per 1-0 allo Stadium of Light nell’aprile 2026, grazie al goal decisivo di Nordi Mukiele.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Sunderland-Tottenham Hotspur, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Sunderland-Tottenham Hotspur di Premier League?

Sunderland-Tottenham Hotspur si gioca allo Stadium of Light di Sunderland domenica 29 novembre 2026.

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:05 Stadium of Light

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Tottenham Hotspur di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Sunderland e Tottenham Hotspur, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I tifosi possono consultare direttamente il portale ufficiale di biglietteria del Sunderland AFC o quello del Tottenham Hotspur per la vendita libera, le quote riservate ai soci e le opzioni di rivendita.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Sunderland-Tottenham Hotspur di Premier League?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Sunderland e Tottenham Hotspur:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti di categoria standard: Di solito costano tra £30 e £60 f.

Di solito costano tra f. Pacchetti hospitality e VIP: Partono da circa £150-£180 e oltre a persona.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard in rivendita: Partono da circa £79 per i posti nell’anello superiore, mentre i prezzi di mercato si aggirano generalmente tra £245 e £250 a seconda della domanda complessiva.

Partono da circa per i posti nell’anello superiore, mentre i prezzi di mercato si aggirano generalmente tra a seconda della domanda complessiva. Opzioni VIP in rivendita: In genere partono da oltre £183.

Sunderland-Tottenham Hotspur di Premier League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Sunderland e Tottenham Hotspur

Il Sunderland ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha pareggiato 0-0 in casa contro il Leeds United in Premier League, dopo l’1-1 con il Lech Poznan in Europa League. L’unica vittoria del Sunderland in questa serie è arrivata in trasferta contro il Torreense in una competizione europea. Nelle cinque partite ha segnato quattro goal e ne ha subiti cinque.

Il Tottenham ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il successo per 2-0 sul Chelsea in Premier League; in questa serie figura anche la vittoria per 3-1 contro il Coventry City. Nelle cinque gare il Tottenham ha segnato otto goal e ne ha subiti altrettanti, anche se le vittorie consecutive in campionato in vista di questa sfida rappresentano un segnale positivo.

Sunderland-Tottenham Hotspur: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in Premier League il 12 aprile 2026, quando il Sunderland ha vinto 1-0 in casa allo Stadium of Light. Prima di allora, nel gennaio 2026, avevano pareggiato 1-1 sul campo del Tottenham. Negli ultimi cinque incontri di Premier League registrati, il Tottenham vanta un vantaggio nei precedenti con due vittorie contro le due del Sunderland e un pareggio.