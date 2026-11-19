Il Sunderland ospita il Nottingham Forest domenica 13 dicembre 2026 allo Stadium of Light di Sunderland.

Nell'ultimo incontro di campionato allo Stadium of Light, il Nottingham Forest ha ottenuto una netta vittoria per 5-0 in trasferta contro il Sunderland. Prima di quella pesante sconfitta, il Sunderland aveva battuto di misura il Nottingham Forest per 1-0 in trasferta al City Ground.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Sunderland-Nottingham Forest, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Sunderland-Nottingham Forest di Premier League?

Sunderland-Nottingham Forest si gioca allo Stadium of Light di Sunderland domenica 13 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Nottingham Forest di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Sunderland e Nottingham Forest, sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I biglietti vengono distribuiti principalmente attraverso i portali ufficiali di entrambi i club: la piattaforma di biglietteria elettronica del Sunderland AFC per le partite casalinghe allo Stadium of Light e la biglietteria ufficiale del Nottingham Forest per quelle al City Ground. L'acquisto diretto garantisce il prezzo nominale e un biglietto valido per l'ingresso.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Sunderland-Nottingham Forest di Premier League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Sunderland e Nottingham Forest:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari per adulti: da 35 a 56 sterline .

. Tariffe ridotte (over 65 e under 22): da 22 a 38 sterline .

. Under 16 / ragazzi: da 12 a 20 sterline .

. Pacchetti hospitality ufficiali per la partita: Prezzi da 110 a 250 sterline e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Prezzo iniziale di rivendita: da 62 a 81 sterline .

. Prezzo medio sul mercato secondario: da 126 a 132 sterline .

. Posti premium / sui lati lunghi in rivendita: da 160 a 250 sterline e oltre.

Sunderland-Nottingham Forest di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Sunderland e Nottingham Forest

Il Sunderland ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, per un bilancio di 1V-2N-2P. L'impegno più recente si è concluso con una vittoria per 1-0 sul Chelsea in Premier League, arrivata però dopo due sconfitte consecutive contro il Coventry City in campionato e la Dinamo Zagabria in Europa League. Completano la serie una vittoria per 3-2 sul Brentford in Carabao Cup e un pareggio per 0-0 con il Leeds United. In queste cinque partite, il Sunderland ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

Il Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Premier League, per un bilancio di 1V-1N-3P. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 sul Manchester City, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive contro Brentford, Arsenal e Crystal Palace. Nello stesso periodo il Forest ha anche pareggiato 1-1 sul campo dell'Ipswich Town. In cinque partite ha segnato sei goal e ne ha subiti sette.

Sunderland-Nottingham Forest: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Premier League il 24 aprile 2026, quando il Nottingham Forest ha vinto 5-0 allo Stadium of Light, un risultato che spicca nei loro precedenti recenti. Prima di allora, il Forest aveva perso 1-0 contro il Sunderland al City Ground nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, che comprendono un'amichevole precampionato e due partite di Championship, il Sunderland conta due vittorie contro una del Forest, con un pareggio e quella pesante sconfitta di aprile a completare il bilancio.