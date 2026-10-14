Il Sunderland ospita il Leeds United domenica 25 ottobre 2026 allo Stadium of Light di Sunderland.

Negli ultimi confronti in Premier League, il Sunderland ha vinto 1-0 in trasferta a Elland Road dopo aver pareggiato 1-1 in casa nella stessa stagione. Nel complesso, i precedenti ufficiali sono equilibrati, con il Leeds leggermente avanti per numero di vittorie negli scontri diretti.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Sunderland-Leeds United, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Sunderland-Leeds United di Premier League?

Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 12:30 Stadium of Light

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Leeds United di Premier League?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della partita di Premier League tra Sunderland e Leeds United, in programma allo Stadium of Light domenica 25 ottobre 2026:

1. Canali ufficiali del Sunderland (tifosi di casa)

Black Cat Membership e sorteggio dei biglietti: I biglietti ordinari per i settori di casa sono venduti attraverso la biglietteria ufficiale del Sunderland AFC. Gli iscritti ai programmi Black Cat Adult e Academy possono partecipare al sorteggio online per l’ottava giornata. In caso di esito positivo, il pagamento e l’assegnazione del posto avvengono automaticamente.

Vendita libera: Se dopo il sorteggio riservato agli iscritti restano posti non assegnati, vengono messi in vendita per i non iscritti attraverso il portale ufficiale del club.

2. Quota ufficiale del Leeds United (tifosi ospiti)

Settore ospiti e Season Ticket Plus: I posti nel settore ospiti sono gestiti esclusivamente dal Leeds United. Una parte dei biglietti riservati ai tifosi ospiti viene assegnata tramite sorteggio ai titolari di Season Ticket Plus del Leeds United; i biglietti rimanenti vengono distribuiti in base ai punti accumulati nel programma fedeltà per le trasferte.

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali si esauriscono, sulle piattaforme di rivendita come StubHub sono spesso disponibili posti messi in vendita da rivenditori, anche se i prezzi possono differire da quelli nominali.

Quanto costano i biglietti per Sunderland-Leeds United in campionato?

I prezzi dei biglietti per Sunderland-Leeds United variano a seconda che si acquistino biglietti ordinari al prezzo nominale o posti sulle piattaforme di rivendita.

1. Biglietti ordinari (prezzo nominale)

Prezzo nominale dei biglietti ordinari: I biglietti ufficiali per adulti allo Stadium of Light costano generalmente tra 28 e 45 £ , a seconda della posizione della tribuna e della fascia di prezzo della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub , i posti ordinari per questa partita partono attualmente da circa 80-115 £ , mentre i prezzi medi degli annunci sono più alti per i posti nelle file inferiori delle tribune laterali.

Sunderland-Leeds United di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Sunderland e Leeds United

Le ultime cinque partite del Sunderland raccontano di una squadra capace di ottenere risultati, ma soggetta a disattenzioni difensive. In questo periodo ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Nell’ultima gara ha perso 5-3 contro il Manchester City, nonostante la tripletta di Brian Brobbey. La precedente vittoria per 1-0 sull’AZ Alkmaar in Europa League aveva mostrato un altro volto della squadra. Nel complesso, il Sunderland ha segnato e subito molti gol.

Il Leeds è stato più costante: nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il successo per 4-1 sul Newcastle United è il risultato più eclatante, seguito dallo 0-0 contro il Crystal Palace nell’ultima gara. La sconfitta per 6-3 contro il Chelsea in Carabao Cup è l’unica nota stonata di un periodo altrimenti positivo, nel quale la squadra di Farke ha dimostrato di saper essere concreta quando se ne presenta l’occasione.

Sunderland-Leeds United: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con la vittoria per 1-0 del Sunderland a Elland Road, in Premier League, nel marzo 2026. In precedenza, i due club avevano pareggiato 1-1 allo Stadium of Light nel dicembre 2025. Il bilancio degli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni è equilibrato, con vittorie per entrambe le squadre, e comprende anche un successo del Leeds in un’amichevole precampionato nel luglio 2026.