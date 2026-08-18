Come acquistare i biglietti per Sunderland-Fulham: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Si preannuncia una stagione enorme per il Sunderland, che si è qualificato per l’Europa per la prima volta dal 1973 e solo per la seconda volta nella sua intera storia. La Premier League resta ovviamente fondamentale e la talentuosa rosa cercherà di far entusiasmare i tifosi del Sunderland nella gara d’esordio stagionale allo Stadium of Light contro il Fulham, domenica 30 agosto.

Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al suo ritorno in Premier League nella scorsa stagione, chiudendo al settimo posto e conquistando un posto in UEFA Europa League. Quel successo è stato costruito su un impressionante rendimento casalingo, con i ragazzi di Régis Le Bris capaci di ottenere alcune vittorie memorabili contro squadre del calibro di Chelsea, Tottenham, Bournemouth e soprattutto Newcastle, allo Stadium of Light.

Potresti esserci anche tu per l’esordio casalingo del Sunderland in Premier League, nell’ultima domenica di agosto. Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per Sunderland-Fulham, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sunderland-Fulham di Premier League?

Sunderland-Fulham si gioca allo Stadium of Light di Sunderland domenica 30 agosto, con calcio d’inizio previsto alle 14:00 BST.

Premier League - Game Week 2 30 ago 2026 - 09:00 Stadium of Light

Come comprare i biglietti per Sunderland-Fulham di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti attraverso il portale ufficiale di ciascun club o tramite partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della normativa anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: I titolari di abbonamento già esistenti mantengono il proprio posto oppure rimettono a disposizione del club le partite a cui non possono assistere.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie a sorteggio casuale per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Circuiti ufficiali di scambio biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al prezzo nominale attraverso il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti dell’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Sunderland-Fulham?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto a sedere e della categoria della partita:

Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club offre prezzi differenziati per le categorie Adulto, Junior (solitamente Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se le percentuali di sconto e le fasce d’età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: I club classificano le partite in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. I confronti di cartello contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A e comportano i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno un prezzo premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.

Necessità di membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al prezzo nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per poter partecipare ai sorteggi o ai circuiti di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha esteso ufficialmente il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti per tutta la stagione 2026/27, confermandolo inoltre almeno fino al 2027/28.

Pur essendo fissati a un massimo di 30 £, i biglietti per il settore ospiti sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate ai tifosi ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Acquistare biglietti per partite di Premier League ad alta tensione permette ai tifosi di assistere dal vivo a battaglie tattiche di altissimo livello e a talenti individuali di classe mondiale. Se intendi sostenere le tue valutazioni prepartita sull’esito finale, non lasciare indietro i tuoi incentivi introduttivi da nuovo cliente. Assicurati di utilizzare il nostro codice promo Betfred verificato per goderti oggi vantaggi eccezionali sulle scommesse.

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