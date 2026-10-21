Come acquistare i biglietti per Sunderland-Chelsea: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Nell’ultimo scontro diretto in Premier League, il 24 maggio 2026, il Sunderland ha battuto di misura il Chelsea per 2-1 in casa.
Prima di quell’incontro, nell’ottobre 2025, il Chelsea aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Sunderland allo Stadium of Light.
Quando si gioca Sunderland-Chelsea di Premier League?
Sunderland-Chelsea si gioca allo Stadium of Light di Sunderland domenica 8 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Sunderland-Chelsea di Premier League?
Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Sunderland A.F.C. e Chelsea F.C., in programma allo Stadium of Light l’8 novembre 2026, esistono diverse possibilità, tra canali ufficiali e mercato secondario:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietteria ufficiale del Sunderland A.F.C.: Il Sunderland, squadra di casa, mette i biglietti a disposizione prima degli iscritti al club e degli abbonati. Gli eventuali biglietti rimanenti sono solitamente disponibili sul sito ufficiale del Sunderland A.F.C., in base alla disponibilità e ai punti fedeltà.
- Biglietteria ufficiale del Chelsea F.C.: I biglietti del settore ospiti vengono distribuiti tramite il portale ufficiale del Chelsea agli abbonati e agli iscritti al club che ne hanno diritto, in base ai punti fedeltà accumulati per le trasferte.
Quanto costano i biglietti per Sunderland-Chelsea di Premier League?
Ecco una panoramica dei prezzi per Sunderland-Chelsea di Premier League:
1. Canali ufficiali dei club
- I biglietti standard per adulti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente da 28 a 45 £, a seconda della fascia di prezzo e del settore dello Stadium of Light.
- Per le partite di cartello contro avversarie di primo piano, classificate in base alla categoria, i biglietti standard possono talvolta concentrarsi nella fascia più alta dei prezzi ufficiali o richiedere un determinato livello di iscrizione al club.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:
- I biglietti d’ingresso ordinari per i settori superiori e le tribune laterali partono da circa 83 £.
- Le opzioni VIP hospitality e i pacchetti premium per la partita sui siti di rivendita partono da circa 185 £ e possono costare di più.
Sunderland-Chelsea di Premier League: tutto quello che c’è da sapere
Sunderland-Chelsea: lo stato di forma
Nelle ultime cinque partite il Sunderland ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 5-3 contro il Manchester City in Premier League, dopo il successo per 1-0 sull’AZ Alkmaar in Europa League. In queste cinque partite, la squadra di Le Bris ha segnato sette goal e ne ha subiti otto, con le vittorie consecutive contro l’AZ Alkmaar e l’Hull City in Carabao Cup arrivate tra due sconfitte in campionato.
Nelle ultime cinque partite il Chelsea ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La squadra londinese ha perso più di recente per 3-0 contro il Brentford in Premier League, dopo aver pareggiato 2-2 con l’Hull City. Il risultato più eclatante di questa serie è la vittoria per 6-3 contro il Leeds United in Carabao Cup: nelle cinque gare, la squadra di Alonso ha segnato 16 goal e ne ha subiti nove.
Sunderland-Chelsea: gli ultimi precedenti
L’ultimo incontro tra i due club risale al 24 maggio 2026, quando il Sunderland ha battuto il Chelsea per 2-1 allo Stadium of Light in Premier League. Prima di allora, nell’ottobre 2025, il Chelsea aveva vinto 1-2 in casa del Sunderland. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, il Sunderland è leggermente avanti con tre vittorie contro le due del Chelsea.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
S
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
D
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
S
D
S
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
S
V
D
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
S
D
V
D
D
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
D
S
D
V
D
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
S
D
V
D
D
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
S
D
S
D
D
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
S
V
S
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
S
S
V
S
D
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
D
V
S
D
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
D
D
D
S
D
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
S
V
D
S
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
S
S
D
D
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
D
S
D
D
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
S
V
V
S
S
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
S
D
D
S
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
S
S
S
V
D
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
S
S
S
S
D