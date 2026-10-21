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Come acquistare i biglietti per Sunderland-Chelsea: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Sunderland
Chelsea
Premier League

Il Sunderland affronta il Chelsea in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

Nell’ultimo scontro diretto in Premier League, il 24 maggio 2026, il Sunderland ha battuto di misura il Chelsea per 2-1 in casa.

Prima di quell’incontro, nell’ottobre 2025, il Chelsea aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Sunderland allo Stadium of Light.

Quando si gioca Sunderland-Chelsea di Premier League?

Sunderland-Chelsea si gioca allo Stadium of Light di Sunderland domenica 8 novembre 2026.

crest
Premier League - Game Week 10
Stadium of Light

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Chelsea di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Sunderland A.F.C. e Chelsea F.C., in programma allo Stadium of Light l’8 novembre 2026, esistono diverse possibilità, tra canali ufficiali e mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietteria ufficiale del Sunderland A.F.C.: Il Sunderland, squadra di casa, mette i biglietti a disposizione prima degli iscritti al club e degli abbonati. Gli eventuali biglietti rimanenti sono solitamente disponibili sul sito ufficiale del Sunderland A.F.C., in base alla disponibilità e ai punti fedeltà.
  • Biglietteria ufficiale del Chelsea F.C.: I biglietti del settore ospiti vengono distribuiti tramite il portale ufficiale del Chelsea agli abbonati e agli iscritti al club che ne hanno diritto, in base ai punti fedeltà accumulati per le trasferte.

Quanto costano i biglietti per Sunderland-Chelsea di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi per Sunderland-Chelsea di Premier League:

1. Canali ufficiali dei club

  • I biglietti standard per adulti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente da 28 a 45 £, a seconda della fascia di prezzo e del settore dello Stadium of Light.
  • Per le partite di cartello contro avversarie di primo piano, classificate in base alla categoria, i biglietti standard possono talvolta concentrarsi nella fascia più alta dei prezzi ufficiali o richiedere un determinato livello di iscrizione al club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • I biglietti d’ingresso ordinari per i settori superiori e le tribune laterali partono da circa 83 £.
  • Le opzioni VIP hospitality e i pacchetti premium per la partita sui siti di rivendita partono da circa 185 £ e possono costare di più.

Sunderland-Chelsea di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Sunderland-Chelsea: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite il Sunderland ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 5-3 contro il Manchester City in Premier League, dopo il successo per 1-0 sull’AZ Alkmaar in Europa League. In queste cinque partite, la squadra di Le Bris ha segnato sette goal e ne ha subiti otto, con le vittorie consecutive contro l’AZ Alkmaar e l’Hull City in Carabao Cup arrivate tra due sconfitte in campionato.

Nelle ultime cinque partite il Chelsea ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La squadra londinese ha perso più di recente per 3-0 contro il Brentford in Premier League, dopo aver pareggiato 2-2 con l’Hull City. Il risultato più eclatante di questa serie è la vittoria per 6-3 contro il Leeds United in Carabao Cup: nelle cinque gare, la squadra di Alonso ha segnato 16 goal e ne ha subiti nove.

SUN

SUN - Forma

AZ
V1-0
MCI
S5-3
BHA
S0-2
TOR
V1-2
BOU
S2-0
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CHE

CHE - Forma

LEE
V6-3
HUL
D2-2
BRE
S3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
Gol segnato (subito)
15/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Sunderland-Chelsea: gli ultimi precedenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 24 maggio 2026, quando il Sunderland ha battuto il Chelsea per 2-1 allo Stadium of Light in Premier League. Prima di allora, nell’ottobre 2025, il Chelsea aveva vinto 1-2 in casa del Sunderland. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, il Sunderland è leggermente avanti con tre vittorie contro le due del Chelsea.

Testa a testa

SunderlandPareggioChelsea
3
0
2
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FIN
8Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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