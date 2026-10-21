Come acquistare i biglietti per Sunderland-Chelsea: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Nell’ultimo scontro diretto in Premier League, il 24 maggio 2026, il Sunderland ha battuto di misura il Chelsea per 2-1 in casa.

Prima di quell’incontro, nell’ottobre 2025, il Chelsea aveva vinto 2-1 in trasferta contro il Sunderland allo Stadium of Light.

Quando si gioca Sunderland-Chelsea di Premier League?

Sunderland-Chelsea si gioca allo Stadium of Light di Sunderland domenica 8 novembre 2026.

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 09:00 Stadium of Light

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Chelsea di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Sunderland A.F.C. e Chelsea F.C., in programma allo Stadium of Light l’8 novembre 2026, esistono diverse possibilità, tra canali ufficiali e mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del Sunderland A.F.C.: Il Sunderland, squadra di casa, mette i biglietti a disposizione prima degli iscritti al club e degli abbonati. Gli eventuali biglietti rimanenti sono solitamente disponibili sul sito ufficiale del Sunderland A.F.C., in base alla disponibilità e ai punti fedeltà.

Biglietteria ufficiale del Chelsea F.C.: I biglietti del settore ospiti vengono distribuiti tramite il portale ufficiale del Chelsea agli abbonati e agli iscritti al club che ne hanno diritto, in base ai punti fedeltà accumulati per le trasferte.

Quanto costano i biglietti per Sunderland-Chelsea di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi per Sunderland-Chelsea di Premier League:

1. Canali ufficiali dei club

I biglietti standard per adulti acquistati direttamente tramite il club costano generalmente da 28 a 45 £ , a seconda della fascia di prezzo e del settore dello Stadium of Light.

Per le partite di cartello contro avversarie di primo piano, classificate in base alla categoria, i biglietti standard possono talvolta concentrarsi nella fascia più alta dei prezzi ufficiali o richiedere un determinato livello di iscrizione al club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

I biglietti d’ingresso ordinari per i settori superiori e le tribune laterali partono da circa 83 £ .

Le opzioni VIP hospitality e i pacchetti premium per la partita sui siti di rivendita partono da circa 185 £ e possono costare di più.

Sunderland-Chelsea di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Sunderland-Chelsea: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite il Sunderland ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 5-3 contro il Manchester City in Premier League, dopo il successo per 1-0 sull’AZ Alkmaar in Europa League. In queste cinque partite, la squadra di Le Bris ha segnato sette goal e ne ha subiti otto, con le vittorie consecutive contro l’AZ Alkmaar e l’Hull City in Carabao Cup arrivate tra due sconfitte in campionato.

Nelle ultime cinque partite il Chelsea ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La squadra londinese ha perso più di recente per 3-0 contro il Brentford in Premier League, dopo aver pareggiato 2-2 con l’Hull City. Il risultato più eclatante di questa serie è la vittoria per 6-3 contro il Leeds United in Carabao Cup: nelle cinque gare, la squadra di Alonso ha segnato 16 goal e ne ha subiti nove.

Sunderland-Chelsea: gli ultimi precedenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 24 maggio 2026, quando il Sunderland ha battuto il Chelsea per 2-1 allo Stadium of Light in Premier League. Prima di allora, nell’ottobre 2025, il Chelsea aveva vinto 1-2 in casa del Sunderland. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, il Sunderland è leggermente avanti con tre vittorie contro le due del Chelsea.