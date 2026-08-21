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Come acquistare i biglietti per Sunderland-Arsenal: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Non perderti i Black Cats contro i campioni in carica della Premier League questo settembre

Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al suo ritorno in Premier League la scorsa stagione, chiudendo al settimo posto e conquistando un posto in UEFA Europa League. Quel successo è stato costruito su un impressionante rendimento casalingo, con i ragazzi di Régis Le Bris capaci di ottenere alcune vittorie memorabili contro squadre come Chelsea, Tottenham, Bournemouth e soprattutto Newcastle, allo Stadium of Light.

I Black Cats hanno anche stretto i denti e mostrato il loro spirito combattivo quando l'Arsenal è arrivato allo Stadium of Light lo scorso novembre. Nonostante fossero andati sotto 2-1 contro l'Arsenal, Brian Brobbey ha trovato il gol del pareggio nel recupero, mandando in delirio i tifosi di casa.

I campioni della Premier League tornano nel nord-est per una sfida serale ad alta tensione sabato 12 settembre e il Sunderland sa che dovrà essere ancora una volta pienamente concentrato e mostrare grande grinta e determinazione.

Si preannuncia una partita da non perdere, e tu potresti esserci. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Sunderland-Arsenal, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Sunderland e Arsenal?

Sunderland-Arsenal si gioca allo Stadium of Light (Sunderland) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 BST.

crest
Premier League - Game Week 4
Stadium of Light

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Arsenal di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono le partite non utilizzate a disposizione del club.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.
  • Ticket Exchange ufficiali (rivendita): se una partita va sold out, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: le vendite aperte al pubblico generale non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Sunderland-Arsenal?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d'età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età variano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione della partita: i club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I grandi scontri contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: i posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più accessibili.
  • Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo anche almeno per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

Forma

SUN

SUN - Forma

REN
V2-1
IPS
S2-1
FUL
V1-0
BRE
D1-1
HUL
V1-0
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARS

ARS - Forma

MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
NAP
V0-1
Gol segnato (subito)
10/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti recenti

Testa a testa

SunderlandPareggioArsenal
0
1
4
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FIN
EFL Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FIN
4Gol segnati16
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Sunderland - Arsenal

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formazione
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. BallardReinildoReinildoK. DansoK. DansoG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierB. BrobbeyB. BrobbeyD. RayaD. RayaGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Sunderland

Formazione titolare

Arsenal

Panchina

Allenatore

  • R. Le Bris
  • M. Arteta
Sunderland

Infortuni e squalifiche

Arsenal

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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