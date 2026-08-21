Come acquistare i biglietti per Sunderland-Arsenal: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

Il Sunderland ha superato ogni aspettativa al suo ritorno in Premier League la scorsa stagione, chiudendo al settimo posto e conquistando un posto in UEFA Europa League. Quel successo è stato costruito su un impressionante rendimento casalingo, con i ragazzi di Régis Le Bris capaci di ottenere alcune vittorie memorabili contro squadre come Chelsea, Tottenham, Bournemouth e soprattutto Newcastle, allo Stadium of Light.

I Black Cats hanno anche stretto i denti e mostrato il loro spirito combattivo quando l'Arsenal è arrivato allo Stadium of Light lo scorso novembre. Nonostante fossero andati sotto 2-1 contro l'Arsenal, Brian Brobbey ha trovato il gol del pareggio nel recupero, mandando in delirio i tifosi di casa.

I campioni della Premier League tornano nel nord-est per una sfida serale ad alta tensione sabato 12 settembre e il Sunderland sa che dovrà essere ancora una volta pienamente concentrato e mostrare grande grinta e determinazione.

Si preannuncia una partita da non perdere, e tu potresti esserci. Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Sunderland-Arsenal, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Sunderland e Arsenal?

Sunderland-Arsenal si gioca allo Stadium of Light (Sunderland) sabato 12 settembre, con calcio d'inizio previsto alle 20:00 BST.

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 15:00 Stadium of Light

Come acquistare i biglietti per Sunderland-Arsenal di Premier League

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell'enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli 100% digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

Titolari di abbonamento stagionale e debenture: gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure rimettono le partite non utilizzate a disposizione del club.

Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali riservate ai membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita, settimane prima della partita, per entrare nel sorteggio.

Ticket Exchange ufficiali (rivendita): se una partita va sold out, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.

Vendita generale: le vendite aperte al pubblico generale non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se stai cercando biglietti last minute, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Sunderland-Arsenal?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

Fasce d'età e riduzioni: la maggior parte dei club offre prezzi differenziati tra categorie Adulto, Junior (di solito U18 o U21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d'età variano da squadra a squadra.

Categorizzazione della partita: i club classificano le gare in fasce (ad esempio Categoria A, B o C). I grandi scontri contro rivali della top six o avversarie del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.

Posizione del posto: i posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più accessibili.

Membership ufficiale necessaria: per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore abbia una Official Club Membership attiva e a pagamento per entrare nei sorteggi o nei canali di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di £30 per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo anche almeno per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di £30, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e in genere vengono vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: praticamente non arrivano mai alla vendita generale o ai sorteggi per i membri base.

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