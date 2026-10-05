Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Lo Strasburgo affronta il Paris Saint-Germain sabato 17 ottobre 2026 allo Stade de la Meinau di Strasburgo.

Nell'ultimo confronto di campionato, nel febbraio 2026, il PSG ha ottenuto una sofferta vittoria esterna per 2-1 allo Stade de la Meinau nonostante l'espulsione di Achraf Hakimi nel finale di partita. L'unico recente successo dello Strasburgo contro i giganti parigini è arrivato in una memorabile vittoria casalinga per 2-1 alla Meinau nel dicembre 2017.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Lo Strasburgo ospita il Paris Saint-Germain allo Stade de la Meinau di Strasburgo sabato 17 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 7 17 ott 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Per assicurarti i biglietti per una partita di Ligue 1 tra RC Strasbourg e Paris Saint-Germain, puoi seguire diversi canali ufficiali e autorizzati:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria del club ospitante (fonte principale)

Allo Stade de la Meinau (partita casalinga dello Strasburgo): visita il portale ufficiale di biglietteria dell'RC Strasbourg ( billetterie.rcstrasbourgalsace.fr ). Crea un account o accedi per consultare i posti disponibili in vendita libera.

Vendita generale: le partite di cartello contro il PSG spesso fanno registrare il tutto esaurito rapidamente o seguono fasi di vendita scaglionate, prima gli abbonati, poi i membri/iscritti e infine il pubblico generale. Puoi iscriverti agli avvisi biglietti direttamente sul sito del club per essere avvisato non appena si aprono le vendite generali.

2. Piattaforme ufficiali di rivendita

PSG Ticketplace: se una partita casalinga al Parc des Princes è completamente esaurita nella vendita generale, il PSG gestisce un mercato ufficiale e sicuro di rivendita chiamato Ticketplace , integrato direttamente nel proprio sito di biglietteria. Gli abbonati mettono qui in vendita i loro posti a prezzi verificati.

Servizio di rivendita dello Strasburgo: anche lo Strasburgo gestisce un sistema ufficiale di rivendita tramite la propria piattaforma principale di biglietteria per le partite casalinghe sold out.

3. Pacchetti VIP e hospitality

Per un accesso garantito senza attendere l'apertura della vendita al pubblico generale, entrambi i club offrono soluzioni hospitality per il giorno della partita o opzioni lounge VIP. Questi pacchetti comprendono in genere posti premium centrali, accesso alla lounge e cibo o bevande prima/dopo la partita. Possono essere richiesti tramite le sezioni corporate o VIP del sito ufficiale di uno dei due club.

4. Aggregatori secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali della vendita primaria sono esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso propongono tagliandi messi in vendita da rivenditori, anche se i prezzi possono essere più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra RC Strasbourg e Paris Saint-Germain variano sensibilmente a seconda di dove li acquisti, della categoria del posto e del tipo di venditore:

1. Vendita primaria ufficiale (valore nominale)

Posti di categoria standard: i biglietti in vendita generale venduti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del club partono in genere da 30 € a 60 € per posti standard nei settori dietro le porte. I posti centrali o lungo la linea laterale costano generalmente tra 70 € e 120 € .

Hospitality e VIP: i pacchetti ufficiali premium hospitality per il giorno della partita partono da circa 200 € a 350 €+ a persona, includendo cibo, opzioni beverage e posti lounge di primo livello.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Poiché le partite che coinvolgono il PSG fanno regolarmente registrare il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali di vendita primaria, le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub presentano prezzi dinamici guidati dalla domanda:

Posti base / d'ingresso: i prezzi di rivendita per i posti standard partono in genere da circa 120 € a 130 € per biglietto, incluse le commissioni della piattaforma.

Prezzo medio del biglietto: il prezzo medio di un biglietto standard nei mercati secondari di rivendita si attesta intorno a 180 € a 220 € .

Posti premium in rivendita: i posti centrali nei settori inferiori o le categorie ad alta richiesta oscillano spesso tra 230 € e 300 €+ per biglietto.

Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Strasburgo e Paris Saint-Germain

Lo Strasburgo ha fatto registrare due vittorie, una sconfitta e altri due risultati nelle ultime cinque partite, con un bilancio che comprende tre uscite competitive. L'ultima gara si è conclusa con una vittoria per 6-2 contro il Troyes in Ligue 1, dopo il successo per 2-1 in campionato contro il Lens. Il risultato più pesante recente è stato il 4-0 subito contro il Marsiglia. Nelle cinque partite, lo Strasburgo ha segnato otto gol e ne ha incassati dieci.

Nelle ultime cinque partite del PSG sono arrivate una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'uscita più recente è stata il 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League, arrivato dopo la sconfitta casalinga per 1-2 in Ligue 1 contro il Monaco. I risultati precedenti comprendono due pareggi consecutivi per 2-2 con Lille e Rennes. Il PSG ha segnato tredici gol in queste cinque gare e ne ha subiti otto.

Strasburgo-Paris Saint-Germain: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al febbraio 2026, quando il PSG vinse 2-1 allo Stade de la Meinau in Ligue 1. Negli ultimi cinque incroci il bilancio è distribuito, con due vittorie del PSG, una dello Strasburgo e due partite terminate in pareggio. Le cinque gare hanno prodotto complessivamente 22 gol.