Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Lo Strasburgo affronta il Paris Saint-Germain sabato 17 ottobre 2026 allo Stade de la Meinau di Strasburgo.
Nell'ultimo confronto di campionato, nel febbraio 2026, il PSG ha ottenuto una sofferta vittoria esterna per 2-1 allo Stade de la Meinau nonostante l'espulsione di Achraf Hakimi nel finale di partita. L'unico recente successo dello Strasburgo contro i giganti parigini è arrivato in una memorabile vittoria casalinga per 2-1 alla Meinau nel dicembre 2017.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1?
Lo Strasburgo ospita il Paris Saint-Germain allo Stade de la Meinau di Strasburgo sabato 17 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1?
Per assicurarti i biglietti per una partita di Ligue 1 tra RC Strasbourg e Paris Saint-Germain, puoi seguire diversi canali ufficiali e autorizzati:
1. Piattaforma ufficiale di biglietteria del club ospitante (fonte principale)
- Allo Stade de la Meinau (partita casalinga dello Strasburgo): visita il portale ufficiale di biglietteria dell'RC Strasbourg (
billetterie.rcstrasbourgalsace.fr). Crea un account o accedi per consultare i posti disponibili in vendita libera.
- Vendita generale: le partite di cartello contro il PSG spesso fanno registrare il tutto esaurito rapidamente o seguono fasi di vendita scaglionate, prima gli abbonati, poi i membri/iscritti e infine il pubblico generale. Puoi iscriverti agli avvisi biglietti direttamente sul sito del club per essere avvisato non appena si aprono le vendite generali.
2. Piattaforme ufficiali di rivendita
- PSG Ticketplace: se una partita casalinga al Parc des Princes è completamente esaurita nella vendita generale, il PSG gestisce un mercato ufficiale e sicuro di rivendita chiamato Ticketplace, integrato direttamente nel proprio sito di biglietteria. Gli abbonati mettono qui in vendita i loro posti a prezzi verificati.
- Servizio di rivendita dello Strasburgo: anche lo Strasburgo gestisce un sistema ufficiale di rivendita tramite la propria piattaforma principale di biglietteria per le partite casalinghe sold out.
3. Pacchetti VIP e hospitality
- Per un accesso garantito senza attendere l'apertura della vendita al pubblico generale, entrambi i club offrono soluzioni hospitality per il giorno della partita o opzioni lounge VIP. Questi pacchetti comprendono in genere posti premium centrali, accesso alla lounge e cibo o bevande prima/dopo la partita. Possono essere richiesti tramite le sezioni corporate o VIP del sito ufficiale di uno dei due club.
4. Aggregatori secondari di biglietti
- Se i biglietti ufficiali della vendita primaria sono esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso propongono tagliandi messi in vendita da rivenditori, anche se i prezzi possono essere più alti del valore nominale.
Quanto costano i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra RC Strasbourg e Paris Saint-Germain variano sensibilmente a seconda di dove li acquisti, della categoria del posto e del tipo di venditore:
1. Vendita primaria ufficiale (valore nominale)
- Posti di categoria standard: i biglietti in vendita generale venduti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del club partono in genere da 30 € a 60 € per posti standard nei settori dietro le porte. I posti centrali o lungo la linea laterale costano generalmente tra 70 € e 120 €.
- Hospitality e VIP: i pacchetti ufficiali premium hospitality per il giorno della partita partono da circa 200 € a 350 €+ a persona, includendo cibo, opzioni beverage e posti lounge di primo livello.
2. Piattaforme secondarie e di rivendita
Poiché le partite che coinvolgono il PSG fanno regolarmente registrare il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali di vendita primaria, le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub presentano prezzi dinamici guidati dalla domanda:
- Posti base / d'ingresso: i prezzi di rivendita per i posti standard partono in genere da circa 120 € a 130 € per biglietto, incluse le commissioni della piattaforma.
- Prezzo medio del biglietto: il prezzo medio di un biglietto standard nei mercati secondari di rivendita si attesta intorno a 180 € a 220 €.
- Posti premium in rivendita: i posti centrali nei settori inferiori o le categorie ad alta richiesta oscillano spesso tra 230 € e 300 €+ per biglietto.
Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Strasburgo e Paris Saint-Germain
Lo Strasburgo ha fatto registrare due vittorie, una sconfitta e altri due risultati nelle ultime cinque partite, con un bilancio che comprende tre uscite competitive. L'ultima gara si è conclusa con una vittoria per 6-2 contro il Troyes in Ligue 1, dopo il successo per 2-1 in campionato contro il Lens. Il risultato più pesante recente è stato il 4-0 subito contro il Marsiglia. Nelle cinque partite, lo Strasburgo ha segnato otto gol e ne ha incassati dieci.
Nelle ultime cinque partite del PSG sono arrivate una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'uscita più recente è stata il 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League, arrivato dopo la sconfitta casalinga per 1-2 in Ligue 1 contro il Monaco. I risultati precedenti comprendono due pareggi consecutivi per 2-2 con Lille e Rennes. Il PSG ha segnato tredici gol in queste cinque gare e ne ha subiti otto.
Strasburgo-Paris Saint-Germain: precedenti recenti
L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al febbraio 2026, quando il PSG vinse 2-1 allo Stade de la Meinau in Ligue 1. Negli ultimi cinque incroci il bilancio è distribuito, con due vittorie del PSG, una dello Strasburgo e due partite terminate in pareggio. Le cinque gare hanno prodotto complessivamente 22 gol.
Testa a testa
|#
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|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
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|1
|0
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|+5
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|3
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