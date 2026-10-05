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Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

Lo Strasburgo affronta il Paris Saint-Germain in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Lo Strasburgo affronta il Paris Saint-Germain sabato 17 ottobre 2026 allo Stade de la Meinau di Strasburgo.

Nell'ultimo confronto di campionato, nel febbraio 2026, il PSG ha ottenuto una sofferta vittoria esterna per 2-1 allo Stade de la Meinau nonostante l'espulsione di Achraf Hakimi nel finale di partita. L'unico recente successo dello Strasburgo contro i giganti parigini è arrivato in una memorabile vittoria casalinga per 2-1 alla Meinau nel dicembre 2017.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Lo Strasburgo ospita il Paris Saint-Germain allo Stade de la Meinau di Strasburgo sabato 17 ottobre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 7
Stade de la Meinau

Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Per assicurarti i biglietti per una partita di Ligue 1 tra RC Strasbourg e Paris Saint-Germain, puoi seguire diversi canali ufficiali e autorizzati:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria del club ospitante (fonte principale)

  • Allo Stade de la Meinau (partita casalinga dello Strasburgo): visita il portale ufficiale di biglietteria dell'RC Strasbourg (billetterie.rcstrasbourgalsace.fr). Crea un account o accedi per consultare i posti disponibili in vendita libera.
  • Vendita generale: le partite di cartello contro il PSG spesso fanno registrare il tutto esaurito rapidamente o seguono fasi di vendita scaglionate, prima gli abbonati, poi i membri/iscritti e infine il pubblico generale. Puoi iscriverti agli avvisi biglietti direttamente sul sito del club per essere avvisato non appena si aprono le vendite generali.

2. Piattaforme ufficiali di rivendita

  • PSG Ticketplace: se una partita casalinga al Parc des Princes è completamente esaurita nella vendita generale, il PSG gestisce un mercato ufficiale e sicuro di rivendita chiamato Ticketplace, integrato direttamente nel proprio sito di biglietteria. Gli abbonati mettono qui in vendita i loro posti a prezzi verificati.
  • Servizio di rivendita dello Strasburgo: anche lo Strasburgo gestisce un sistema ufficiale di rivendita tramite la propria piattaforma principale di biglietteria per le partite casalinghe sold out.

3. Pacchetti VIP e hospitality

  • Per un accesso garantito senza attendere l'apertura della vendita al pubblico generale, entrambi i club offrono soluzioni hospitality per il giorno della partita o opzioni lounge VIP. Questi pacchetti comprendono in genere posti premium centrali, accesso alla lounge e cibo o bevande prima/dopo la partita. Possono essere richiesti tramite le sezioni corporate o VIP del sito ufficiale di uno dei due club.

4. Aggregatori secondari di biglietti

  • Se i biglietti ufficiali della vendita primaria sono esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub spesso propongono tagliandi messi in vendita da rivenditori, anche se i prezzi possono essere più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra RC Strasbourg e Paris Saint-Germain variano sensibilmente a seconda di dove li acquisti, della categoria del posto e del tipo di venditore:

1. Vendita primaria ufficiale (valore nominale)

  • Posti di categoria standard: i biglietti in vendita generale venduti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del club partono in genere da 30 € a 60 € per posti standard nei settori dietro le porte. I posti centrali o lungo la linea laterale costano generalmente tra 70 € e 120 €.
  • Hospitality e VIP: i pacchetti ufficiali premium hospitality per il giorno della partita partono da circa 200 € a 350 €+ a persona, includendo cibo, opzioni beverage e posti lounge di primo livello.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Poiché le partite che coinvolgono il PSG fanno regolarmente registrare il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali di vendita primaria, le piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub presentano prezzi dinamici guidati dalla domanda:

  • Posti base / d'ingresso: i prezzi di rivendita per i posti standard partono in genere da circa 120 € a 130 € per biglietto, incluse le commissioni della piattaforma.
  • Prezzo medio del biglietto: il prezzo medio di un biglietto standard nei mercati secondari di rivendita si attesta intorno a 180 € a 220 €.
  • Posti premium in rivendita: i posti centrali nei settori inferiori o le categorie ad alta richiesta oscillano spesso tra 230 € e 300 €+ per biglietto.

Strasburgo-Paris Saint-Germain di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Strasburgo e Paris Saint-Germain

Lo Strasburgo ha fatto registrare due vittorie, una sconfitta e altri due risultati nelle ultime cinque partite, con un bilancio che comprende tre uscite competitive. L'ultima gara si è conclusa con una vittoria per 6-2 contro il Troyes in Ligue 1, dopo il successo per 2-1 in campionato contro il Lens. Il risultato più pesante recente è stato il 4-0 subito contro il Marsiglia. Nelle cinque partite, lo Strasburgo ha segnato otto gol e ne ha incassati dieci.

Nelle ultime cinque partite del PSG sono arrivate una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'uscita più recente è stata il 6-1 sullo Slovan Bratislava in Champions League, arrivato dopo la sconfitta casalinga per 1-2 in Ligue 1 contro il Monaco. I risultati precedenti comprendono due pareggi consecutivi per 2-2 con Lille e Rennes. Il PSG ha segnato tredici gol in queste cinque gare e ne ha subiti otto.

STR

STR - Forma

OM
S4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
D1-1
PAR
S2-1
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PSG

PSG - Forma

LIL
D2-2
ASM
S1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Strasburgo-Paris Saint-Germain: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al febbraio 2026, quando il PSG vinse 2-1 allo Stade de la Meinau in Ligue 1. Negli ultimi cinque incroci il bilancio è distribuito, con due vittorie del PSG, una dello Strasburgo e due partite terminate in pareggio. Le cinque gare hanno prodotto complessivamente 22 gol.

Testa a testa

StrasburgoPareggioParis Saint-Germain
1
1
3
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
3
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
9Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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