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Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Monaco: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Monaco
Ligue 1

Lo Strasburgo affronta il Monaco in Ligue 1. Ecco come assicurarti i biglietti

Lo Strasburgo affronta il Monaco sabato 12 settembre 2026 allo Stade de la Meinau di Strasburgo.

Le due squadre si ritrovano dopo un entusiasmante confronto da 9 gol nel maggio 2026, quando lo Strasburgo ha superato in casa il Monaco per 5-4. Nelle prime fasi della stagione 2026-27, il Monaco arriva a questa sfida in una posizione più alta in classifica, mentre lo Strasburgo punta a invertire una difficile serie di risultati in avvio di campionato.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Strasburgo-Monaco, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Strasburgo-Monaco di Ligue 1?

Strasburgo-Monaco si gioca allo Stade de la Meinau di Strasburgo.

crest
Ligue 1 - Game Week 4
Stade de la Meinau

Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Monaco di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 RC Strasbourg vs AS Monaco allo Stade de la Meinau, segui questi passaggi standard:

1. Portale ufficiale ticketing dell'RC Strasbourg

  • Visita il portale ufficiale di biglietteria online dell'RC Strasbourg oppure utilizza l'app mobile ufficiale dell'RC Strasbourg Alsace.

2. Piattaforma ufficiale di rivendita

  • Poiché le partite casalinghe di Ligue 1 allo Stade de la Meinau con alta richiesta vanno spesso esaurite tra gli abbonati, controlla la sezione ufficiale di scambio/rivendita biglietti sul sito di ticketing del club se i posti standard non sono disponibili.
  • La rivendita del club offre biglietti autentici garantiti a prezzi nominali.

3. Piattaforme secondarie di vendita biglietti

  • Se i canali ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub propongono opzioni di ingresso standard e hospitality.
  • Filtra per prezzo o settore e assicurati che il venditore offra la consegna digitale prima dell'acquisto.

Quanto costano i biglietti per Strasburgo-Monaco di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita RC Strasbourg vs AS Monaco del 12 settembre 2026 variano in base alla piattaforma, alla categoria del posto e alla disponibilità:

  • Ingresso standard ufficiale (biglietteria del club): I biglietti standard a prezzo nominale vanno generalmente da 15 £ a 60 £ (€20 a €70) tra i settori inferiori dietro le porte, per esempio la Tribune Ouest, e le tribune centrali laterali, come la Tribune Sud.
  • Piattaforme ufficiali secondarie / di rivendita: Gli annunci secondari e le piattaforme aggregatrici di biglietti secondari come StubHub attualmente partono da circa 60 £ a 65 £ ($80 a $83) per le categorie di posti standard, come Sud Présidentielle o Est Famille.
  • Posti premium e premium in rivendita: I posti centrali nei settori superiori o i biglietti di prima categoria acquistati all'ultimo minuto arrivano tra 90 £ e 110 £+ (€105 a €125+).

Strasburgo-Monaco di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Strasburgo e Monaco

Lo Strasburgo ha vinto una delle ultime cinque partite, senza pareggiarne nessuna e perdendone quattro. L'unico risultato positivo è arrivato in un'amichevole contro il Newcastle United, terminata 1-1. L'ultima uscita ufficiale è stata una pesante sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia in Ligue 1. Nelle cinque partite, lo Strasburgo ha subito 13 gol e ne ha segnati quattro, un bilancio che riflette una squadra ancora in cerca di equilibrio.

Il Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendone una. L'ultima gara è stata la vittoria per 1-0 sul campo del Le Havre in Ligue 1. Ha anche battuto il Gornik Zabrze per 3-2 nelle qualificazioni alla Conference League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Coventry City in un'amichevole precampionato. Il Monaco ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

STR

STR - Forma

SCF
S2-0
NEW
V1-1
OM
S4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ASM

ASM - Forma

GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
PSG
V1-2
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Strasburgo-Monaco: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre è stato il successo per 5-4 dello Strasburgo allo Stade de la Meinau in Ligue 1 il 17 maggio 2026. Negli ultimi cinque precedenti, il Monaco ne ha vinti due, lo Strasburgo due e una partita è finita in parità. Lo Strasburgo ha anche battuto il Monaco per 3-1 in Coupe de France nel febbraio 2026. I cinque incontri hanno prodotto complessivamente 22 gol.

Testa a testa

StrasburgoPareggioMonaco
2
1
2
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
5
Monaco badge
Monaco
ASM
4
FIN
Coppa
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
3
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
0
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
0
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FIN
11Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Classifica di Strasburgo e Monaco

In Ligue 1, lo Strasburgo occupa attualmente il 18° posto, mentre il Monaco è quinto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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