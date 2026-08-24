Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Monaco: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Lo Strasburgo affronta il Monaco sabato 12 settembre 2026 allo Stade de la Meinau di Strasburgo.

Le due squadre si ritrovano dopo un entusiasmante confronto da 9 gol nel maggio 2026, quando lo Strasburgo ha superato in casa il Monaco per 5-4. Nelle prime fasi della stagione 2026-27, il Monaco arriva a questa sfida in una posizione più alta in classifica, mentre lo Strasburgo punta a invertire una difficile serie di risultati in avvio di campionato.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Strasburgo-Monaco, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Strasburgo-Monaco di Ligue 1?

Strasburgo-Monaco si gioca allo Stade de la Meinau di Strasburgo.

Ligue 1 - Game Week 4 12 set 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Monaco di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 RC Strasbourg vs AS Monaco allo Stade de la Meinau, segui questi passaggi standard:

1. Portale ufficiale ticketing dell'RC Strasbourg

Visita il portale ufficiale di biglietteria online dell'RC Strasbourg oppure utilizza l'app mobile ufficiale dell'RC Strasbourg Alsace.

2. Piattaforma ufficiale di rivendita

Poiché le partite casalinghe di Ligue 1 allo Stade de la Meinau con alta richiesta vanno spesso esaurite tra gli abbonati, controlla la sezione ufficiale di scambio/rivendita biglietti sul sito di ticketing del club se i posti standard non sono disponibili.

La rivendita del club offre biglietti autentici garantiti a prezzi nominali.

3. Piattaforme secondarie di vendita biglietti

Se i canali ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub propongono opzioni di ingresso standard e hospitality.

Filtra per prezzo o settore e assicurati che il venditore offra la consegna digitale prima dell'acquisto.

Quanto costano i biglietti per Strasburgo-Monaco di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita RC Strasbourg vs AS Monaco del 12 settembre 2026 variano in base alla piattaforma, alla categoria del posto e alla disponibilità:

Ingresso standard ufficiale (biglietteria del club): I biglietti standard a prezzo nominale vanno generalmente da 15 £ a 60 £ (€20 a €70) tra i settori inferiori dietro le porte, per esempio la Tribune Ouest , e le tribune centrali laterali, come la Tribune Sud .

Piattaforme ufficiali secondarie / di rivendita: Gli annunci secondari e le piattaforme aggregatrici di biglietti secondari come StubHub attualmente partono da circa 60 £ a 65 £ ($80 a $83) per le categorie di posti standard, come Sud Présidentielle o Est Famille .

Posti premium e premium in rivendita: I posti centrali nei settori superiori o i biglietti di prima categoria acquistati all'ultimo minuto arrivano tra 90 £ e 110 £+ (€105 a €125+).

Strasburgo-Monaco di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Strasburgo e Monaco

Lo Strasburgo ha vinto una delle ultime cinque partite, senza pareggiarne nessuna e perdendone quattro. L'unico risultato positivo è arrivato in un'amichevole contro il Newcastle United, terminata 1-1. L'ultima uscita ufficiale è stata una pesante sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia in Ligue 1. Nelle cinque partite, lo Strasburgo ha subito 13 gol e ne ha segnati quattro, un bilancio che riflette una squadra ancora in cerca di equilibrio.

Il Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendone una. L'ultima gara è stata la vittoria per 1-0 sul campo del Le Havre in Ligue 1. Ha anche battuto il Gornik Zabrze per 3-2 nelle qualificazioni alla Conference League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Coventry City in un'amichevole precampionato. Il Monaco ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.

Strasburgo-Monaco: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre è stato il successo per 5-4 dello Strasburgo allo Stade de la Meinau in Ligue 1 il 17 maggio 2026. Negli ultimi cinque precedenti, il Monaco ne ha vinti due, lo Strasburgo due e una partita è finita in parità. Lo Strasburgo ha anche battuto il Monaco per 3-1 in Coupe de France nel febbraio 2026. I cinque incontri hanno prodotto complessivamente 22 gol.

Classifica di Strasburgo e Monaco

In Ligue 1, lo Strasburgo occupa attualmente il 18° posto, mentre il Monaco è quinto.