Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Monaco: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Lo Strasburgo affronta il Monaco sabato 12 settembre 2026 allo Stade de la Meinau di Strasburgo.
Le due squadre si ritrovano dopo un entusiasmante confronto da 9 gol nel maggio 2026, quando lo Strasburgo ha superato in casa il Monaco per 5-4. Nelle prime fasi della stagione 2026-27, il Monaco arriva a questa sfida in una posizione più alta in classifica, mentre lo Strasburgo punta a invertire una difficile serie di risultati in avvio di campionato.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere per assicurarvi i biglietti per Strasburgo-Monaco, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Strasburgo-Monaco di Ligue 1?
Strasburgo-Monaco si gioca allo Stade de la Meinau di Strasburgo.
Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Monaco di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 RC Strasbourg vs AS Monaco allo Stade de la Meinau, segui questi passaggi standard:
1. Portale ufficiale ticketing dell'RC Strasbourg
- Visita il portale ufficiale di biglietteria online dell'RC Strasbourg oppure utilizza l'app mobile ufficiale dell'RC Strasbourg Alsace.
2. Piattaforma ufficiale di rivendita
- Poiché le partite casalinghe di Ligue 1 allo Stade de la Meinau con alta richiesta vanno spesso esaurite tra gli abbonati, controlla la sezione ufficiale di scambio/rivendita biglietti sul sito di ticketing del club se i posti standard non sono disponibili.
- La rivendita del club offre biglietti autentici garantiti a prezzi nominali.
3. Piattaforme secondarie di vendita biglietti
- Se i canali ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub propongono opzioni di ingresso standard e hospitality.
- Filtra per prezzo o settore e assicurati che il venditore offra la consegna digitale prima dell'acquisto.
Quanto costano i biglietti per Strasburgo-Monaco di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita RC Strasbourg vs AS Monaco del 12 settembre 2026 variano in base alla piattaforma, alla categoria del posto e alla disponibilità:
- Ingresso standard ufficiale (biglietteria del club): I biglietti standard a prezzo nominale vanno generalmente da 15 £ a 60 £ (€20 a €70) tra i settori inferiori dietro le porte, per esempio la Tribune Ouest, e le tribune centrali laterali, come la Tribune Sud.
- Piattaforme ufficiali secondarie / di rivendita: Gli annunci secondari e le piattaforme aggregatrici di biglietti secondari come StubHub attualmente partono da circa 60 £ a 65 £ ($80 a $83) per le categorie di posti standard, come Sud Présidentielle o Est Famille.
- Posti premium e premium in rivendita: I posti centrali nei settori superiori o i biglietti di prima categoria acquistati all'ultimo minuto arrivano tra 90 £ e 110 £+ (€105 a €125+).
Strasburgo-Monaco di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
Stato di forma di Strasburgo e Monaco
Lo Strasburgo ha vinto una delle ultime cinque partite, senza pareggiarne nessuna e perdendone quattro. L'unico risultato positivo è arrivato in un'amichevole contro il Newcastle United, terminata 1-1. L'ultima uscita ufficiale è stata una pesante sconfitta per 4-0 contro il Marsiglia in Ligue 1. Nelle cinque partite, lo Strasburgo ha subito 13 gol e ne ha segnati quattro, un bilancio che riflette una squadra ancora in cerca di equilibrio.
Il Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite, perdendone una. L'ultima gara è stata la vittoria per 1-0 sul campo del Le Havre in Ligue 1. Ha anche battuto il Gornik Zabrze per 3-2 nelle qualificazioni alla Conference League. L'unica sconfitta è arrivata contro il Coventry City in un'amichevole precampionato. Il Monaco ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti sei.
Strasburgo-Monaco: precedenti recenti
L'ultimo confronto tra queste due squadre è stato il successo per 5-4 dello Strasburgo allo Stade de la Meinau in Ligue 1 il 17 maggio 2026. Negli ultimi cinque precedenti, il Monaco ne ha vinti due, lo Strasburgo due e una partita è finita in parità. Lo Strasburgo ha anche battuto il Monaco per 3-1 in Coupe de France nel febbraio 2026. I cinque incontri hanno prodotto complessivamente 22 gol.
Testa a testa
Classifica di Strasburgo e Monaco
In Ligue 1, lo Strasburgo occupa attualmente il 18° posto, mentre il Monaco è quinto.
|#
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