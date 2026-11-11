Lo Strasburgo ospita il Lorient sabato 5 dicembre 2026 allo Stade de la Meinau di Strasburgo.

Il loro più recente incontro di campionato si è disputato il 26 aprile 2026, quando lo Strasburgo ha conquistato una combattuta vittoria per 3-2 in trasferta allo Stade du Moustoir. Prima di quella partita ricca di goal, le due squadre avevano pareggiato 0-0 allo Stade de la Meinau nel dicembre 2025, al termine di una sfida equilibrata e caratterizzata dalla solidità difensiva.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Strasburgo-Lorient, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Strasburgo-Lorient di Ligue 1?

Strasburgo-Lorient si gioca allo Stade de la Meinau di Strasburgo sabato 5 dicembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 13 5 dic 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Come acquistare i biglietti per Strasburgo-Lorient di Ligue 1?

Ecco le opzioni e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Strasburgo e Lorient:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il metodo più diretto e sicuro è acquistare i biglietti attraverso i siti ufficiali dell'RC Strasbourg Alsace, che gioca in casa, o dell'FC Lorient. I canali ufficiali dei club offrono biglietti al prezzo nominale e accesso prioritario ai soci o agli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Strasburgo-Lorient di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo stimate per i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Strasburgo e Lorient:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard: Costano generalmente da 20 € a 40 € .

Costano generalmente da . Posti premium o VIP: Costano generalmente da 50 € a 75 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti più economici o nell'anello superiore: Partono da circa 30 € a 35 € .

Partono da circa . Posti premium in tribuna: Costano da 75 € a 95 €.

Strasburgo-Lorient di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Strasburgo-Lorient: lo stato di forma

Lo Strasburgo ha ottenuto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Il risultato più recente è la vittoria casalinga per 5-1 contro l'Auxerre del 1° novembre, arrivata però dopo le sconfitte consecutive contro Rennes (0-3), Paris Saint-Germain (1-3), Nizza (2-1) e Paris FC (2-1). In queste cinque partite, lo Strasburgo ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove, dimostrando di saper andare a segno ma anche di essere vulnerabile in difesa.

Il Lorient ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Ha battuto Monaco e Paris FC per 1-0 in due incontri consecutivi, ma la sua partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-2 contro il Brest il 2 novembre. Nella stessa serie di cinque partite ha anche pareggiato 0-0 con l'Angers e perso 2-1 contro il Le Mans. In quel periodo, il Lorient ha segnato tre goal e ne ha subiti tre.

Strasburgo-Lorient: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al 26 aprile 2026, quando lo Strasburgo ha vinto 3-2 in trasferta contro il Lorient in Ligue 1. Prima di allora, le squadre avevano pareggiato 0-0 in casa dello Strasburgo nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti, lo Strasburgo conta tre vittorie contro le due del Lorient, con 12 goal segnati complessivamente in quelle partite.