Lo Strasburgo ospita il Brest sabato 21 novembre 2026 allo Stade de la Meinau di Strasburgo.

Nella stagione 2025–26 di Ligue 1, il Brest ha conquistato una vittoria di misura per 2-1 in trasferta allo Stade de la Meinau nel novembre 2025. Lo Strasburgo si è preso la rivincita nella gara di ritorno, vincendo a sua volta 2-1 in trasferta allo Stade Francis-Le Blé nel maggio 2026.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Strasburgo-Brest, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Strasburgo-Brest di Ligue 1?

Strasburgo-Brest si gioca sabato 21 novembre 2026 allo Stade de la Meinau di Strasburgo.

Ligue 1 - Game Week 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Come acquistare i biglietti di Strasburgo-Brest di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Strasburgo e Brest:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club (RC Strasbourg Alsace): Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti al prezzo ufficiale è il portale di biglietteria dello Strasburgo, soprattutto per i tifosi di casa che intendono sedersi nei settori aperti al pubblico dello Stade de la Meinau.

Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti al prezzo ufficiale è il portale di biglietteria dello Strasburgo, soprattutto per i tifosi di casa che intendono sedersi nei settori aperti al pubblico dello Stade de la Meinau. Biglietteria dello Stade de la Meinau: A volte è possibile acquistare i biglietti direttamente agli sportelli dello stadio prima del giorno della partita, secondo la disponibilità e purché l'incontro non sia esaurito.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se le opzioni ufficiali del club sono esaurite, spesso è possibile trovare biglietti per i settori aperti al pubblico su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli messi in vendita dai canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Strasburgo-Brest di Ligue 1?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Strasburgo e Brest, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard / settori aperti al pubblico: Di solito costano da 20 € a 40 € e offrono una visuale e un'atmosfera da partita nei settori dietro le porte o in quelli riservati alle famiglie dello Stade de la Meinau.

Di solito costano da e offrono una visuale e un'atmosfera da partita nei settori dietro le porte o in quelli riservati alle famiglie dello Stade de la Meinau. Posti premium / tribuna centrale: Costano generalmente da 50 € a 75 € e offrono una visuale migliore all'altezza del centrocampo e maggiore comfort.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Annunci di rivendita più economici: Partono da circa 25 € a 55 € per posti nei settori superiori o in quelli riservati alle famiglie.

Partono da circa per posti nei settori superiori o in quelli riservati alle famiglie. Posti rivenduti nei settori superiori e premium: Costano da 110 € a oltre 150 € a biglietto per posti molto richiesti o posti adiacenti in posizioni migliori.

Strasburgo-Brest di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Strasburgo e Brest

Nelle ultime cinque partite di Ligue 1, lo Strasburgo ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando nove goal e subendone undici. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-3 contro il Paris Saint-Germain; nella stessa serie ha perso anche 2-1 sia contro il Nizza sia contro il Paris FC. L'unico successo è stato il 6-2 contro il Troyes, un risultato che ora sembra lontano dopo le tre sconfitte successive.

Nelle ultime cinque partite, il Brest ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, anche se uno dei pareggi è arrivato in un'amichevole contro il Monza. In Ligue 1, il risultato più recente è l'1-1 contro il Lille, preceduto da una netta vittoria per 5-1 sull'Angers. In precedenza, nella stessa serie, ha perso 2-1 contro l'Auxerre e 0-1 contro il Paris Saint-Germain.

Strasburgo-Brest: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato nel maggio 2026, con il Brest vincitore per 1-2 in trasferta contro lo Strasburgo in Ligue 1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Brest ha vinto tre volte contro una dello Strasburgo, mentre una partita è finita in parità. Il Brest ha vinto anche nelle ultime due trasferte allo Stade de la Meinau.