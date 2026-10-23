Nei precedenti recenti, lo Strasburgo ha generalmente avuto la meglio, compreso un netto 3-0 nell’ultimo incontro disputato in casa. I tifosi possono aspettarsi una sfida tattica intensa: l’Auxerre cercherà di interrompere la serie di partite senza vittorie contro uno Strasburgo difficile da affrontare sul proprio campo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Strasburgo-Auxerre: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Strasburgo-Auxerre di Ligue 1?

Strasburgo-Auxerre si giocherà allo Stade de la Meinau di Strasburgo domenica 1° novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 9 1 nov 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

Come acquistare i biglietti di Strasburgo-Auxerre di Ligue 1?

Se vuoi acquistare i biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Strasburgo e Auxerre allo Stade de la Meinau, hai diverse possibilità:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più affidabile e diretto per acquistare i biglietti al prezzo originale è rivolgersi al sito ufficiale o alla biglietteria del Racing Club de Strasbourg Alsace, dove i biglietti vengono messi in vendita per i soci o per il pubblico prima delle partite.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub .

Quanto costano i biglietti di Strasburgo-Auxerre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Strasburgo e Auxerre variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Lati corti / tribune dietro le porte (Tribune Est / tribune per famiglie): da 30 a 50 €

Settori d’angolo: da 50 a 80 €

Lati lunghi / posti a bordo campo (Tribune Sud / Présidentielle): da 80 a oltre 120 €

Pacchetti VIP e hospitality: da 150 a oltre 250 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore / rivendita generica: da 30 a 55 €

Posti standard lungo le linee laterali / annunci per i settori d’angolo: da 55 a 95 €

Posti premium nell’anello inferiore / settori più richiesti: da 95 a oltre 140 €

Strasburgo-Auxerre di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Strasburgo e Auxerre

Lo Strasburgo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Nell’ultima gara ha perso 2-1 contro il Paris FC, ma prima aveva pareggiato 1-1 con il Monaco e conquistato un netto successo per 6-2 in casa del Troyes. In questa serie di partite ha anche battuto il Lens 2-1. Lo Strasburgo ha segnato 11 goal e ne ha subiti nove in questi cinque incontri.

L’Auxerre ha ottenuto due vittorie e subito tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 in casa del Brest, preceduta da un successo per 1-0 contro il Nizza. Questi risultati positivi sono arrivati dopo le sconfitte contro Lione (3-1), Angers (3-1) e Lens (5-2). Nelle cinque partite considerate, l’Auxerre ha segnato sette goal e ne ha subiti 12.

Strasburgo-Auxerre: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale a marzo 2026, quando la partita in casa dell’Auxerre è finita 0-0. Prima ancora, nell’ottobre 2025, lo Strasburgo aveva battuto l’Auxerre 3-0 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, lo Strasburgo ha ottenuto tre vittorie contro nessuna dell’Auxerre, con due pareggi, e nelle ultime stagioni ha dominato questa sfida.