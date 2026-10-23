Nei precedenti recenti, lo Strasburgo ha generalmente avuto la meglio, compreso un netto 3-0 nell’ultimo incontro disputato in casa. I tifosi possono aspettarsi una sfida tattica intensa: l’Auxerre cercherà di interrompere la serie di partite senza vittorie contro uno Strasburgo difficile da affrontare sul proprio campo.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Strasburgo-Auxerre: dove trovarli e quanto costano.
Quando si gioca Strasburgo-Auxerre di Ligue 1?
Strasburgo-Auxerre si giocherà allo Stade de la Meinau di Strasburgo domenica 1° novembre 2026.
Come acquistare i biglietti di Strasburgo-Auxerre di Ligue 1?
Se vuoi acquistare i biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Strasburgo e Auxerre allo Stade de la Meinau, hai diverse possibilità:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietteria ufficiale del club: Il modo più affidabile e diretto per acquistare i biglietti al prezzo originale è rivolgersi al sito ufficiale o alla biglietteria del Racing Club de Strasbourg Alsace, dove i biglietti vengono messi in vendita per i soci o per il pubblico prima delle partite.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti di Strasburgo-Auxerre di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Strasburgo e Auxerre variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita:
1. Canali ufficiali del club
- Lati corti / tribune dietro le porte (Tribune Est / tribune per famiglie): da 30 a 50 €
- Settori d’angolo: da 50 a 80 €
- Lati lunghi / posti a bordo campo (Tribune Sud / Présidentielle): da 80 a oltre 120 €
- Pacchetti VIP e hospitality: da 150 a oltre 250 €
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Anello superiore / rivendita generica: da 30 a 55 €
- Posti standard lungo le linee laterali / annunci per i settori d’angolo: da 55 a 95 €
- Posti premium nell’anello inferiore / settori più richiesti: da 95 a oltre 140 €
Strasburgo-Auxerre di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Strasburgo e Auxerre
Lo Strasburgo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Nell’ultima gara ha perso 2-1 contro il Paris FC, ma prima aveva pareggiato 1-1 con il Monaco e conquistato un netto successo per 6-2 in casa del Troyes. In questa serie di partite ha anche battuto il Lens 2-1. Lo Strasburgo ha segnato 11 goal e ne ha subiti nove in questi cinque incontri.
L’Auxerre ha ottenuto due vittorie e subito tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 in casa del Brest, preceduta da un successo per 1-0 contro il Nizza. Questi risultati positivi sono arrivati dopo le sconfitte contro Lione (3-1), Angers (3-1) e Lens (5-2). Nelle cinque partite considerate, l’Auxerre ha segnato sette goal e ne ha subiti 12.
Strasburgo-Auxerre: i precedenti recenti
Il confronto più recente tra le due squadre risale a marzo 2026, quando la partita in casa dell’Auxerre è finita 0-0. Prima ancora, nell’ottobre 2025, lo Strasburgo aveva battuto l’Auxerre 3-0 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, lo Strasburgo ha ottenuto tre vittorie contro nessuna dell’Auxerre, con due pareggi, e nelle ultime stagioni ha dominato questa sfida.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
S
V
D
V
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
V
V
V
V
S
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
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S
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|4
|7
|4
|2
|1
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|5
|+5
|14
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S
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|5
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|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
S
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V
D
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|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
S
V
S
V
V
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
V
V
S
D
V
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
V
V
S
D
S
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
V
V
S
S
S
|10
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
D
V
S
S
V
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
V
D
V
D
S
|12
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
V
S
V
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
S
V
V
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D
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
S
S
S
D
V
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
S
S
V
D
D
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
S
S
S
S
S
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
S
S
S
D
S