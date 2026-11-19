Lo Stoke City ospita il West Brom sabato 12 dicembre 2026 al bet365 Stadium di Stoke.

Il loro incontro di campionato più recente si è disputato il 7 febbraio 2026 al The Hawthorns e si è concluso con uno 0-0 combattuto ed equilibrato. Nella precedente sfida al bet365 Stadium, il 30 agosto 2025, il West Bromwich Albion ha avuto la meglio sui padroni di casa per 1-0.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarvi i biglietti per Stoke City-West Brom, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Stoke City-West Bromwich Albion in Championship?

Stoke City-West Brom si gioca al bet365 Stadium di Stoke sabato 12 dicembre 2026.

Championship - Game Week 21 12 dic 2026 - 07:30 Bet365 Stadium

Come acquistare i biglietti per Stoke City-West Bromwich Albion in Championship?

Per acquistare i biglietti per Stoke City-West Bromwich Albion in Championship, sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dello Stoke City: Lo Stoke City, che ospita la partita al bet365 Stadium, vende i biglietti direttamente tramite la propria piattaforma online, il servizio telefonico o la biglietteria dello stadio.

Lo Stoke City, che ospita la partita al bet365 Stadium, vende i biglietti direttamente tramite la propria piattaforma online, il servizio telefonico o la biglietteria dello stadio. Biglietti ufficiali del West Bromwich Albion per il settore ospiti: I tifosi ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale del West Bromwich Albion. I biglietti riservati al settore ospiti vengono assegnati prima agli abbonati del West Bromwich Albion e ai possessori di punti fedeltà, fino a esaurimento delle disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli disponibili sui canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Stoke City-West Bromwich Albion in Championship?

Ecco una panoramica dei costi stimati dei biglietti per Stoke City-West Bromwich Albion in Championship:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard per adulti nei settori di casa e ospiti: Di solito costano da 25 a 38 £ .

Di solito costano da . Biglietti ridotti e per anziani: In genere costano tra 18 e 27 £ .

In genere costano tra . Posti per ragazzi e minori: Di solito costano da 12 a 15 £ .

Di solito costano da . Pacchetti hospitality ufficiali: Partono da circa 334 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono prezzi basati sulla domanda di mercato:

Posti standard in rivendita: I prezzi partono generalmente da circa 63-85 £.

I prezzi partono generalmente da circa Prezzo medio di mercato: Il prezzo medio di mercato è di circa 81 £.

Il prezzo medio di mercato è di circa Posti premium e lungo le tribune laterali in rivendita: Spesso sono proposti a prezzi compresi tra 100 e oltre 135 £.

Stoke City-West Bromwich Albion in Championship: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Stoke City e West Bromwich Albion

Lo Stoke City ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite di Championship, subendo una sola rete in questa serie. L’ultima gara si è conclusa con una vittoria per 1-2 in trasferta contro il Portsmouth il 7 novembre, dopo il successo per 1-2 sul campo del Blackburn Rovers il 3 novembre. Nello stesso periodo ha battuto anche il Preston North End per 2-0 in casa e vinto per 0-1 sul campo del Derby County. In queste cinque partite lo Stoke ha segnato sette goal e ne ha subito uno, mantenendo la porta inviolata tre volte.

Il West Brom ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di Championship, senza sconfitte. Il risultato più recente è il 3-0 contro il Millwall del 7 novembre; il 31 ottobre ha battuto anche il West Ham per 1-3. Nello stesso periodo il West Bromwich Albion ha pareggiato 1-1 sia con il Southampton sia con il Preston North End, segnando nove goal e subendone cinque in cinque partite.

Stoke City-West Bromwich Albion: I precedenti recenti

La sfida più recente tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando West Brom e Stoke City hanno pareggiato 0-0 al The Hawthorns in Championship. Prima di allora, il West Brom aveva vinto 0-1 al bet365 Stadium nell’agosto 2025, mentre nel gennaio 2025 le due squadre avevano pareggiato 1-1 al The Hawthorns. Negli ultimi cinque confronti diretti, lo Stoke ha vinto due volte, il West Brom una e due partite sono finite in parità.