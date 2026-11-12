Lo Stoke City ospita il Queens Park Rangers sabato 5 dicembre 2026 al Bet365 Stadium di Stoke.

Il loro ultimo confronto in campionato si è concluso con un combattuto 0-0 al bet365 Stadium nel gennaio 2026. In casa, lo Stoke City si è tradizionalmente rivelato un avversario difficile da superare per il QPR: ha vinto entrambe le due precedenti sfide casalinghe contro il club londinese, per 3-1 e 1-0.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Stoke City-Queens Park Rangers, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Stoke City-Queens Park Rangers di Championship?

Stoke City-Queens Park Rangers si gioca al Bet365 Stadium di Stoke sabato 5 dicembre 2026.

Championship - Game Week 19 5 dic 2026 - 10:00 Bet365 Stadium

Come acquistare i biglietti per Stoke City-Queens Park Rangers di Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Stoke City e Queens Park Rangers, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dello Stoke City: Puoi acquistare i normali biglietti per i settori di casa direttamente sul sito ufficiale dello Stoke City o contattando la biglietteria del club. È l'opzione principale e più sicura per i tifosi di casa.

Puoi acquistare i normali biglietti per i settori di casa direttamente sul sito ufficiale dello Stoke City o contattando la biglietteria del club. È l'opzione principale e più sicura per i tifosi di casa. Sito ufficiale del Queens Park Rangers: I tifosi ospiti che intendono recarsi al bet365 Stadium possono acquistare i biglietti attraverso il portale ufficiale del QPR, dato che ai sostenitori della squadra ospite viene sempre riservata una quota di posti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Stoke City-Queens Park Rangers di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Championship tra Stoke City e Queens Park Rangers:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard per adulti nei settori di casa e ospiti: da 25 a 38 £.

da 25 a 38 £. Biglietti ridotti e per anziani: da 18 a 27 £.

da 18 a 27 £. Posti per ragazzi e under 18: da 12 a 15 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard in rivendita: da 75 a 95 £.

da 75 a 95 £. Posti premium e lungo le tribune laterali in rivendita: da 100 a 135 £.

Stoke City-Queens Park Rangers di Championship: Tutto quello che c'è da sapere

Stoke City-Queens Park Rangers: Lo stato di forma

Lo Stoke City arriva a questa partita in buona forma: nelle ultime cinque gare di Championship ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell'impegno più recente ha vinto 1-2 in trasferta contro il Blackburn Rovers, dopo il successo casalingo per 2-0 sul Preston North End. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Middlesbrough, in una partita in cui ha subito tre goal. Nelle cinque gare lo Stoke ha segnato sei reti e ne ha incassate quattro, mantenendo la porta inviolata due volte.

Le ultime cinque partite del QPR mostrano un andamento più altalenante, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più eclatante è stato il 5-0 inflitto allo Swansea City, a cui però si aggiungono la sconfitta casalinga per 4-1 contro il Southampton e quella per 3-0 sul campo del Birmingham City. Il risultato più recente del QPR è stato un pareggio per 1-1 con il Burnley. Nelle cinque partite il QPR ha segnato 11 goal, ma ne ha subiti nove: una squadra che crea occasioni, ma resta vulnerabile in difesa.

Stoke City-Queens Park Rangers: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre, disputato al Bet365 Stadium nel gennaio 2026 in Championship, è terminato 0-0. Negli ultimi cinque scontri diretti, lo Stoke City ha vinto due volte, il QPR una e due partite sono finite in parità. In casa, lo Stoke ha generalmente avuto la meglio, vincendo entrambe le precedenti sfide casalinghe considerate per 3-1 e 1-0.