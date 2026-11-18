Lo St. Truiden ospita l’Ajax giovedì 10 dicembre 2026 al Daio Wasabi Stayen Stadium di Sint-Truiden.

L’unico precedente registrato tra le due squadre risale a un’amichevole precampionato del 9 luglio 2024, vinta nettamente dall’Ajax per 4-0. Questa sfida della fase a campionato di UEFA Conference League rappresenta un traguardo importante per lo St. Truiden, che si misura sulla scena europea con una squadra dalla storia ricca di successi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di St. Truiden-Ajax, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca St. Truiden-Ajax in Conference League?

St. Truiden-Ajax si gioca al Daio Wasabi Stayen Stadium di Sint-Truiden giovedì 10 dicembre 2026.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

Come acquistare i biglietti per St. Truiden-Ajax in Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Conference League tra St. Truiden e Ajax:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali di biglietteria dello St. Truiden (Sint-Truidense VV): Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti dei settori di casa è rivolgersi direttamente al portale ufficiale di biglietteria dello STVV sul sito del club, dove i tifosi possono creare un account.

Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti dei settori di casa è rivolgersi direttamente al portale ufficiale di biglietteria dello STVV sul sito del club, dove i tifosi possono creare un account. Biglietti del settore ospiti (tifosi dell’Ajax): I biglietti per i tifosi dell’Ajax in trasferta sono distribuiti esclusivamente attraverso i canali ufficiali di biglietteria dell’AFC Ajax e sono soggetti al sistema di punti fedeltà per le trasferte e alle regole di assegnazione del club.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per St. Truiden-Ajax in Conference League?

Ecco i prezzi stimati dei biglietti per la sfida di Conference League tra St. Truiden e Ajax:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per adulti: Da 20 a 32 € .

Da . Biglietti per studenti e giovani: I biglietti ridotti per studenti (di età inferiore a 23/24 anni) vanno da 15 a 17 € , mentre quelli per i bambini sotto i 12 anni costano da 12 a 15 € .

I biglietti ridotti per studenti (di età inferiore a 23/24 anni) vanno da , mentre quelli per i bambini sotto i 12 anni costano da . Pacchetti hospitality e VIP: I prezzi partono generalmente da 75-95 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi iniziali o minimi di rivendita: Partono generalmente da circa 120 a 250 € .

Partono generalmente da circa . Prezzi medi sul mercato della rivendita: Si aggirano intorno a 400-520 €.

St. Truiden-Ajax in Conference League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di St. Truiden e Ajax

Lo St. Truiden ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è il successo per 4-1 sullo Zulte Waregem in First Division A l’8 novembre, arrivato dopo l’1-1 contro il Brann in Conference League il 5 novembre. In precedenza aveva battuto l’FC Midtjylland per 1-0 in trasferta in Conference League, dopo aver subito due sconfitte consecutive in campionato contro OH Leuven e Club Brugge. Lo St. Truiden ha segnato nove goal e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

L’Ajax ha vinto quattro delle ultime cinque partite ed è rimasto imbattuto in questo periodo. Gli unici punti persi sono arrivati nel pareggio per 2-2 sul campo dell’FC Twente l’8 novembre. Il successo più largo è stato il 6-1 sull’FC Midtjylland in Conference League il 5 novembre. Nello stesso periodo ha battuto anche l’AZ Alkmaar per 1-0 e l’Atalanta per 2-0. L’Ajax ha segnato undici goal e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

St. Truiden-Ajax: I precedenti recenti

L’unico incontro registrato tra le due squadre nei dati disponibili è un’amichevole precampionato del 9 luglio 2024, vinta dall’Ajax per 4-0. Nei dati forniti non risultano precedenti ufficiali tra i due club.