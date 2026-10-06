Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoNapoli
Diego Armando Maradona
team-logoRoma
SSC Napoli vs Roma TicketsSSC Napoli vs Roma Hospitality
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per SSC Napoli-Roma: prezzi per la Serie A, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Serie A
Napoli
AS Roma

La SSC Napoli affronta la Roma in Serie A. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Derby del Sole tra SSC Napoli e AS Roma è una delle rivalità più accese e storiche del calcio italiano. In scena allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la sfida mette di fronte due grandi squadre del Sud in un appuntamento di Serie A ad alta tensione. Ci si aspettano intensità dal primo all’ultimo minuto, una sfida tattica di altissimo livello e un tifo assordante sugli spalti.

GOAL vi offre tutte le informazioni essenziali sui prezzi dei biglietti, sulla loro disponibilità e su come acquistarli oggi.

A che ora inizia SSC Napoli-Roma di Serie A?

Napoli-Roma si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, nell’ambito del programma della giornata di Serie A successiva alla sosta per le nazionali.

crest
Serie A - Game Week 8
Diego Armando Maradona

Dove acquistare i biglietti per Napoli-Roma?

I biglietti ufficiali per le partite dell’SSC Napoli vengono messi in vendita principalmente attraverso il portale ufficiale TicketOne e il sito dell’SSC Napoli. L’elevata richiesta da parte dei possessori delle tessere del club e dei tifosi locali fa sì che i biglietti destinati al pubblico sulle piattaforme ufficiali vadano spesso esauriti rapidamente.

Se non riuscite ad acquistarli durante la vendita iniziale, StubHub è un’alternativa nel caso in cui i biglietti sul sito ufficiale siano esauriti.

Quanto costano i biglietti per Napoli-Roma?

I prezzi ufficiali fissati dall’SSC Napoli per i biglietti delle normali partite casalinghe di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona partono generalmente da 45 € per i settori superiori della Curva e arrivano a 150 € o più per i posti centrali in Tribuna.

Sulle piattaforme di rivendita, i biglietti più economici partono da circa 70 € per un posto standard, con prezzi che variano in base alla domanda e al settore.

SSC Napoli-Roma di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di SSC Napoli e Roma

Il Napoli arriva a questa partita dopo una serie di risultati altalenanti: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina in Serie A; in precedenza, nel corso della stagione, ha perso contro l’Arsenal in Champions League e in casa contro il Como. La squadra di Allegri ha dimostrato di saper ottenere risultati anche nelle partite più combattute, come testimonia la vittoria per 1-0 sul Bologna, ma la fragilità difensiva è stata un problema ricorrente. In quelle cinque gare ha subito otto goal e ne ha segnati cinque.

Il momento recente della Roma è più positivo. La squadra di Gasperini ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, senza sconfitte. Il 4-0 in trasferta contro il Lecce mette in evidenza il suo potenziale offensivo, confermato poi dalle vittorie su Atalanta e Torino. Il 2-2 sul campo dell’Inter dimostra che può competere con le squadre più forti del campionato. In questo periodo la Roma ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro: numeri che riflettono sia la sua efficacia offensiva sia una discreta solidità difensiva.

NAP

NAP - Forma

BOL
V1-0
FIO
D1-1
FRC
V3-0
VIL
S3-1
VEN
S1-0
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ROM

ROM - Forma

TOR
V0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
S3-4
GEN
V2-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

SSC Napoli-Roma: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato al Maradona nel febbraio 2026, si è concluso sul 2-2, confermando la tendenza a sfide equilibrate. Negli ultimi cinque confronti diretti in Serie A, la Roma ha vinto una volta, il Napoli due e due partite sono terminate in parità. Anche i goal sono stati distribuiti in modo piuttosto equilibrato, a conferma di quanto questa sfida sia solitamente combattuta.

Testa a testa

NapoliPareggioRoma
2
3
0
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5


TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google