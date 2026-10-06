Come acquistare i biglietti per SSC Napoli-Roma: prezzi per la Serie A, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Derby del Sole tra SSC Napoli e AS Roma è una delle rivalità più accese e storiche del calcio italiano. In scena allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la sfida mette di fronte due grandi squadre del Sud in un appuntamento di Serie A ad alta tensione. Ci si aspettano intensità dal primo all’ultimo minuto, una sfida tattica di altissimo livello e un tifo assordante sugli spalti.

GOAL vi offre tutte le informazioni essenziali sui prezzi dei biglietti, sulla loro disponibilità e su come acquistarli oggi.

A che ora inizia SSC Napoli-Roma di Serie A?

Napoli-Roma si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, nell’ambito del programma della giornata di Serie A successiva alla sosta per le nazionali.

Serie A - Game Week 8 24 ott 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Dove acquistare i biglietti per Napoli-Roma?

I biglietti ufficiali per le partite dell’SSC Napoli vengono messi in vendita principalmente attraverso il portale ufficiale TicketOne e il sito dell’SSC Napoli. L’elevata richiesta da parte dei possessori delle tessere del club e dei tifosi locali fa sì che i biglietti destinati al pubblico sulle piattaforme ufficiali vadano spesso esauriti rapidamente.

Se non riuscite ad acquistarli durante la vendita iniziale, StubHub è un’alternativa nel caso in cui i biglietti sul sito ufficiale siano esauriti.

Quanto costano i biglietti per Napoli-Roma?

I prezzi ufficiali fissati dall’SSC Napoli per i biglietti delle normali partite casalinghe di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona partono generalmente da 45 € per i settori superiori della Curva e arrivano a 150 € o più per i posti centrali in Tribuna.

Sulle piattaforme di rivendita, i biglietti più economici partono da circa 70 € per un posto standard, con prezzi che variano in base alla domanda e al settore.

SSC Napoli-Roma di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di SSC Napoli e Roma

Il Napoli arriva a questa partita dopo una serie di risultati altalenanti: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina in Serie A; in precedenza, nel corso della stagione, ha perso contro l’Arsenal in Champions League e in casa contro il Como. La squadra di Allegri ha dimostrato di saper ottenere risultati anche nelle partite più combattute, come testimonia la vittoria per 1-0 sul Bologna, ma la fragilità difensiva è stata un problema ricorrente. In quelle cinque gare ha subito otto goal e ne ha segnati cinque.

Il momento recente della Roma è più positivo. La squadra di Gasperini ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, senza sconfitte. Il 4-0 in trasferta contro il Lecce mette in evidenza il suo potenziale offensivo, confermato poi dalle vittorie su Atalanta e Torino. Il 2-2 sul campo dell’Inter dimostra che può competere con le squadre più forti del campionato. In questo periodo la Roma ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattro: numeri che riflettono sia la sua efficacia offensiva sia una discreta solidità difensiva.

SSC Napoli-Roma: i precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato al Maradona nel febbraio 2026, si è concluso sul 2-2, confermando la tendenza a sfide equilibrate. Negli ultimi cinque confronti diretti in Serie A, la Roma ha vinto una volta, il Napoli due e due partite sono terminate in parità. Anche i goal sono stati distribuiti in modo piuttosto equilibrato, a conferma di quanto questa sfida sia solitamente combattuta.



