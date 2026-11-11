Il Napoli ospita il Lecce sabato 5 dicembre 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nel marzo 2026, il Napoli ha conquistato i tre punti in Serie A con una sofferta vittoria casalinga per 2–1. Negli ultimi cinque scontri diretti in competizioni ufficiali, il Napoli ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, mentre il Lecce è ancora alla ricerca del primo successo in questa serie di partite.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Napoli-Lecce, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca SSC Napoli-Lecce di Serie A?

Napoli-Lecce si gioca sabato 5 dicembre 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Serie A - Game Week 14 5 dic 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

Come acquistare i biglietti per SSC Napoli-Lecce di Serie A?

Per acquistare i biglietti per la partita di Serie A tra SSC Napoli e Lecce, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: La soluzione più diretta e affidabile è il portale ufficiale del Napoli, dove i biglietti vengono messi in vendita libera dopo le prime fasi riservate agli abbonati e ai titolari della tessera fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per SSC Napoli-Lecce di Serie A?

Ecco i prezzi stimati dei biglietti per la prossima partita di Serie A tra SSC Napoli e Lecce:

1. Canali ufficiali del club

Settori standard (curve e anelli inferiori): I prezzi partono generalmente da 20 a 35 € per i posti ordinari.

I prezzi partono generalmente da per i posti ordinari. Settori di fascia intermedia (Distinti): I prezzi vanno generalmente da 45 € a 90 € a seconda della posizione esatta.

I prezzi vanno generalmente da a a seconda della posizione esatta. Posti premium e in tribuna: I prezzi possono andare da 120 € a oltre 275 € per i servizi di ospitalità di fascia alta e le tribune centrali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti più economici (anelli superiori e settori standard): I prezzi partono generalmente da 30 a 40 € .

I prezzi partono generalmente da . Prezzo medio di mercato: Si aggira tra 160 e 210 € .

Si aggira tra . Rivendita di biglietti VIP e hospitality: I prezzi partono generalmente da 85 a oltre 100 €.

SSC Napoli-Lecce di Serie A: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di SSC Napoli e Lecce

Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, il Napoli ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro la Juventus in Serie A, decisa dai gol di Alajbegovic e Boga. In precedenza, il Napoli aveva battuto il Monza 4-1 e pareggiato 3-3 con la Roma, ma aveva anche perso 1-0 contro il Venezia. In queste cinque partite ha segnato 13 gol e ne ha subiti sette, pur offrendo prestazioni altalenanti.

Il Lecce ha vinto una sola delle ultime cinque partite, perdendo le altre quattro. L’unico successo in questo periodo è arrivato in trasferta contro l’Udinese, battuta 3-0. Da allora ha perso contro Bologna, Juventus, Frosinone e, più di recente, Genoa, subendo 10 gol in queste quattro sconfitte. La squadra di Di Francesco ha segnato appena quattro gol nelle ultime cinque gare.

SSC Napoli-Lecce: I precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al marzo 2026, quando il Napoli ha vinto 2-1 al Maradona in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Napoli ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, mentre il Lecce non ha ancora conquistato un successo. In queste cinque partite, il Napoli ha segnato otto gol e ne ha subiti due.