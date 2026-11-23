Il Napoli ospita la Fiorentina mercoledì 16 dicembre 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Nelle ultime stagioni, il Napoli ha avuto perlopiù la meglio in questa sfida ed è rimasto imbattuto negli ultimi sette confronti in tutte le competizioni dall’ottobre 2023. In questo periodo, la squadra partenopea ha vinto quattro incontri consecutivi di Serie A, compreso il 2-1 casalingo del gennaio 2026, prima dell’1-1 combattuto tra le due squadre a Firenze nel settembre 2026.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Napoli-Fiorentina, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca SSC Napoli-Fiorentina di Coppa Italia?

Napoli-Fiorentina si gioca allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledì 16 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per SSC Napoli-Fiorentina di Coppa Italia?

Per acquistare i biglietti per SSC Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali dell’SSC Napoli: Per i tifosi di casa, il metodo più diretto e sicuro è il portale ufficiale di biglietteria dell’SSC Napoli (Ticketone). Di solito i biglietti vengono messi in vendita prima per gli abbonati, durante un periodo di prelazione, e poi per tutti gli altri.

Per i tifosi di casa, il metodo più diretto e sicuro è il portale ufficiale di biglietteria dell’SSC Napoli (Ticketone). Di solito i biglietti vengono messi in vendita prima per gli abbonati, durante un periodo di prelazione, e poi per tutti gli altri. Canali ufficiali dell’ACF Fiorentina: Per i tifosi ospiti diretti a Napoli, la biglietteria ufficiale della Fiorentina coordina i posti del settore ospiti (Curva Ospiti). La vendita è solitamente gestita tramite Vivaticket o Ticketone, con requisiti specifici per l’acquisto nel settore ospiti, come il possesso di una Fidelity Card.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Coppa Italia quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per SSC Napoli-Fiorentina di Coppa Italia?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per SSC Napoli-Fiorentina di Coppa Italia:

1. Canali ufficiali dei club

Curve (anelli inferiori e superiori, Curva A e Curva B): Di solito costano tra 14 e 20 € .

Di solito costano tra . Distinti (anelli inferiori e superiori): Generalmente costano tra 25 e 45 € .

Generalmente costano tra . Tribuna (posti negli anelli inferiori e superiori): Di solito costano tra 50 e 90 € .

Di solito costano tra . Categorie VIP e hospitality: I prezzi vanno da 120 a oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Curve e anelli superiori: I prezzi partono da circa 15-25 € .

I prezzi partono da circa . Posti nei Distinti: Sono comunemente proposti tra 30 e 65 € .

Sono comunemente proposti tra . Posti in Tribuna e Categoria 1 Gold: Di solito costano tra 70 e 130 € .

Di solito costano tra . Pacchetti VIP e hospitality Platinum: Possono arrivare a 250-300 € e oltre.

SSC Napoli-Fiorentina di Coppa Italia: tutto quello che c’è da sapere

La forma di SSC Napoli e Fiorentina

Il Napoli arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha pareggiato 1-1 con la Lazio in Serie A, mentre in precedenza ha perso 4-1 contro l’FC Porto in Champions League. La squadra del Maradona ha segnato 12 goal e ne ha subiti 11 in queste cinque partite. Il risultato più convincente della serie è stato il 4-1 ottenuto sul campo del Monza.

La Fiorentina ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. Il risultato più recente è un 2-2 con la Juventus, mentre la vittoria più significativa è stata il 4-2 sul campo del Sassuolo. Nelle cinque gare, la Fiorentina ha segnato 10 goal e ne ha subiti 10. Le sconfitte contro Inter e Como sono state i momenti peggiori della serie.

SSC Napoli-Fiorentina: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato in Serie A il 20 settembre 2026, quando Fiorentina e Napoli hanno pareggiato 1-1 all’Artemio Franchi. Negli ultimi cinque incontri di Serie A, il Napoli ha il bilancio migliore: tre vittorie contro una della Fiorentina e un pareggio. Il Napoli ha vinto gli ultimi due confronti giocati al Maradona, compreso il 2-1 del 31 gennaio 2026.