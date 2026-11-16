Il Napoli ospita il Club Brugge martedì 8 dicembre 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

SSC Napoli e Club Brugge si sono affrontati poche volte: i loro unici precedenti ufficiali risalgono alla fase a gironi della UEFA Europa League 2015/16. In quelle partite il Napoli ha dominato la squadra belga, ottenendo una netta vittoria per 5-0 in casa e imponendosi poi per 1-0 in trasferta a Bruges.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti di Napoli-Club Brugge, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca SSC Napoli-Club Brugge di Champions League?

Napoli-Club Brugge si gioca martedì 8 dicembre 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Champions League - Game Week 6 8 dic 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Come acquistare i biglietti per SSC Napoli-Club Brugge di Champions League?

Ecco i canali e le modalità di acquisto disponibili per la prossima partita di Champions League tra SSC Napoli e Club Brugge:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente dal sito ufficiale o dalla biglietteria di SSC Napoli è il modo principale e più sicuro per ottenere biglietti al prezzo originale per la partita allo Stadio Diego Armando Maradona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli per i settori ordinari si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per SSC Napoli-Club Brugge di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra SSC Napoli e Club Brugge:

1. Canali ufficiali del club

Settori standard e ordinari: I prezzi partono generalmente da circa 91 € a 100 € .

I prezzi partono generalmente da circa a . Categorie intermedie (categoria 2 e anelli superiori): I prezzi vanno generalmente da 100 € a 170 € .

I prezzi vanno generalmente da a . Posti premium e tribuna: I prezzi vanno da ben oltre 200 € fino a oltre 400 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita di posti in curva e nei Distinti inferiori: Prezzi a partire da circa 70-90 € .

Prezzi a partire da circa . Distinti superiori e posti preferenziali lungo le linee laterali: I prezzi vanno generalmente da 95 € a 175 € .

I prezzi vanno generalmente da a . Rivendita di biglietti VIP e hospitality premium: I prezzi possono arrivare a 400 €.

SSC Napoli-Club Brugge di Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di SSC Napoli e Club Brugge

Il Napoli ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l’1-1 contro la Lazio in Serie A, preceduto dalla sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League e da quella per 2-0 contro la Juventus in campionato. In questa serie di partite ha anche conquistato una convincente vittoria per 4-1 in casa del Monza. Nelle cinque gare, il Napoli ha segnato dodici goal e ne ha subiti undici.

Il Club Brugge ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. La più recente si è conclusa sull’1-1 contro l’Anderlecht nella First Division A, ma in precedenza ha battuto il PSV Eindhoven per 2-1 in Champions League e lo Zulte Waregem per 4-2 nel campionato belga. Nello stesso periodo, il Club Brugge ha anche vinto 3-0 contro il Lens in Champions League. Nelle cinque gare ha segnato undici goal e ne ha subiti cinque.

SSC Napoli-Club Brugge: I precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale all’Europa League del novembre 2015, quando il Napoli vinse 1-0 sul campo del Club Brugge. L’unica altra partita registrata tra le due squadre si giocò anch’essa in Europa League nella stessa stagione: il Napoli vinse 5-0 in casa nel settembre 2015. Nei due precedenti disponibili, il Napoli ha vinto entrambe le volte, mentre il Club Brugge non ha ancora conquistato un punto in questa sfida.