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Come acquistare i biglietti per SSC Napoli-Bodoe/Glimt: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

Il Napoli affronta il Bodoe/Glimt in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Napoli affronta il Bodoe/Glimt martedì 20 ottobre 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Entrambe le squadre lotteranno per conquistare punti vitali e risalire la classifica del formato a girone unico. Questa sfida imminente rappresenta un affascinante confronto europeo tra i giganti italiani e i campioni norvegesi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Napoli-Bodoe/Glimt, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca SSC Napoli-Bodoe/Glimt di Champions League?

Napoli-Bodoe/Glimt si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Diego Armando Maradona

Come acquistare i biglietti per SSC Napoli-Bodoe/Glimt di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra SSC Napoli e FK Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona, segui questi passaggi:

Sito ufficiale dell’SSC Napoli e rivenditore di biglietti:

Il Napoli vende i biglietti tramite il proprio sito ufficiale e il partner autorizzato per la biglietteria.

Fidelity Card (Fan Card): Per le partite di Champions League ad alta richiesta viene spesso dato accesso prioritario ai possessori della Fidelity Card del Napoli (Fan Stadium Card). Se i biglietti non vanno esauriti durante la fase riservata ai membri, vengono messi in vendita generale al pubblico.

Quanto costano i biglietti per SSC Napoli-Bodoe/Glimt di Champions League?

I prezzi dei biglietti per SSC Napoli-FK Bodø/Glimt in UEFA Champions League variano a seconda di dove vengono acquistati, della categoria del posto a sedere e dello status di membro:

1. Vendita diretta ufficiale

  • Prezzi standard per categoria: I prezzi ufficiali nominali dei biglietti allo stadio Diego Armando Maradona variano in genere tra 30 € e 150 €, a seconda del settore:
    • Curva (A/B): Circa 30 € - 50 €
    • Distinti: Circa 50 € - 80 €
    • Tribuna Posillipo / Nisida: Circa 90 € - 150 €+

2. Mercato secondario dei biglietti

  • I biglietti d’ingresso base sulle piattaforme secondarie di vendita dei biglietti come StubHub partono all’incirca da 55 € a 100 €, mentre i posti premium e le aree VIP salgono ulteriormente a seconda della domanda di mercato in tempo reale.

SSC Napoli-Bodoe/Glimt di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

SSC Napoli-Bodoe/Glimt: forma

Il Napoli ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Serie A contro il Bologna, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Durante quella sequenza negativa, ha perso 1-0 contro l’Arsenal in Champions League, 3-2 contro l’Inter e 2-1 contro il Como in campionato. L’unica altra vittoria in questo periodo è stata il successo esterno per 2-0 in casa del Genoa in Serie A. Il Napoli ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Il Bodoe/Glimt ha vinto quattro e perso una delle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 in Eliteserien contro il Sandefjord, e prima di allora aveva vinto tre partite consecutive di campionato. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata in Champions League contro il Bayern Monaco, partita persa per 5-0. In queste cinque gare, il Bodoe/Glimt ha segnato quindici gol e ne ha subiti nove.

NAP

NAP - Forma

COM
S1-2
INT
S3-2
ARS
S0-1
BOL
V1-0
FIO
D1-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BOD

BOD - Forma

RBK
V4-2
FRE
V1-2
FCB
S5-0
SAN
V3-2
BRA
S2-1
Gol segnato (subito)
10/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

SSC Napoli-Bodoe/Glimt: precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Napoli e Bodoe/Glimt.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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