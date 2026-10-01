Il Napoli affronta il Bodoe/Glimt martedì 20 ottobre 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Entrambe le squadre lotteranno per conquistare punti vitali e risalire la classifica del formato a girone unico. Questa sfida imminente rappresenta un affascinante confronto europeo tra i giganti italiani e i campioni norvegesi.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Napoli-Bodoe/Glimt, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca SSC Napoli-Bodoe/Glimt di Champions League?
Napoli-Bodoe/Glimt si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli martedì 20 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per SSC Napoli-Bodoe/Glimt di Champions League?
Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra SSC Napoli e FK Bodø/Glimt allo stadio Diego Armando Maradona, segui questi passaggi:
Sito ufficiale dell’SSC Napoli e rivenditore di biglietti:
Il Napoli vende i biglietti tramite il proprio sito ufficiale e il partner autorizzato per la biglietteria.
Fidelity Card (Fan Card): Per le partite di Champions League ad alta richiesta viene spesso dato accesso prioritario ai possessori della Fidelity Card del Napoli (Fan Stadium Card). Se i biglietti non vanno esauriti durante la fase riservata ai membri, vengono messi in vendita generale al pubblico.
Quanto costano i biglietti per SSC Napoli-Bodoe/Glimt di Champions League?
I prezzi dei biglietti per SSC Napoli-FK Bodø/Glimt in UEFA Champions League variano a seconda di dove vengono acquistati, della categoria del posto a sedere e dello status di membro:
1. Vendita diretta ufficiale
- Prezzi standard per categoria: I prezzi ufficiali nominali dei biglietti allo stadio Diego Armando Maradona variano in genere tra 30 € e 150 €, a seconda del settore:
- Curva (A/B): Circa 30 € - 50 €
- Distinti: Circa 50 € - 80 €
- Tribuna Posillipo / Nisida: Circa 90 € - 150 €+
2. Mercato secondario dei biglietti
- I biglietti d’ingresso base sulle piattaforme secondarie di vendita dei biglietti come StubHub partono all’incirca da 55 € a 100 €, mentre i posti premium e le aree VIP salgono ulteriormente a seconda della domanda di mercato in tempo reale.
SSC Napoli-Bodoe/Glimt di Champions League: tutto quello che c’è da sapere
SSC Napoli-Bodoe/Glimt: forma
Il Napoli ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 1-0 in Serie A contro il Bologna, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. Durante quella sequenza negativa, ha perso 1-0 contro l’Arsenal in Champions League, 3-2 contro l’Inter e 2-1 contro il Como in campionato. L’unica altra vittoria in questo periodo è stata il successo esterno per 2-0 in casa del Genoa in Serie A. Il Napoli ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.
Il Bodoe/Glimt ha vinto quattro e perso una delle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il successo per 3-2 in Eliteserien contro il Sandefjord, e prima di allora aveva vinto tre partite consecutive di campionato. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata in Champions League contro il Bayern Monaco, partita persa per 5-0. In queste cinque gare, il Bodoe/Glimt ha segnato quindici gol e ne ha subiti nove.
SSC Napoli-Bodoe/Glimt: precedenti recenti
Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Napoli e Bodoe/Glimt.
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