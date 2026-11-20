Il Napoli ospita l'AC Milan domenica 13 dicembre 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Entrambi i club hanno vinto la Serie A negli ultimi anni: il Milan ha conquistato lo Scudetto nel 2022, seguito dal Napoli con la sua storica e netta vittoria del campionato nel 2023. Negli ultimi tempi i confronti diretti hanno visto prevalere ora l'una, ora l'altra squadra: spiccano il successo per 1-0 del Napoli nell'aprile 2026 e la sua vittoria per 2-0 nella Supercoppa Italiana nel dicembre 2025.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Napoli-AC Milan, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca SSC Napoli-AC Milan in Serie A?

Napoli-AC Milan si gioca domenica 13 dicembre 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Come acquistare i biglietti per SSC Napoli-AC Milan in Serie A?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Serie A tra SSC Napoli e AC Milan:

1. Canali ufficiali dei club

Portali ufficiali per la vendita dei biglietti: Il modo più sicuro e diretto per acquistare biglietti autentici è utilizzare i siti ufficiali dei due club ( sscnapoli.it o acmilan.com ). I biglietti per i tifosi di casa vengono generalmente messi in vendita in più fasi: prima agli abbonati, poi ai titolari di una carta fedeltà (come la Fidelity Card / Tessera del Tifoso) e infine al pubblico.

Il modo più sicuro e diretto per acquistare biglietti autentici è utilizzare i siti ufficiali dei due club ( o ). I biglietti per i tifosi di casa vengono generalmente messi in vendita in più fasi: prima agli abbonati, poi ai titolari di una carta fedeltà (come la Fidelity Card / Tessera del Tifoso) e infine al pubblico. Settore ospiti: Se tifate per la squadra in trasferta, i biglietti del settore ospiti devono essere acquistati tramite la quota riservata ai suoi sostenitori sul canale ufficiale di vendita del club ospite.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per il pubblico sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per SSC Napoli-AC Milan in Serie A?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Serie A tra SSC Napoli e AC Milan:

1. Canali ufficiali dei club

Settori inferiori standard / Curve (Curva / Distinti Inferiori): I prezzi partono generalmente da circa 20-45 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Settori intermedi e posti laterali (Distinti / Tribune Laterali): I prezzi sono in genere compresi tra 75 e 150 € .

I prezzi sono in genere compresi tra . Tribune premium e centrali (Tribuna Centrale / Posillipo/Onore): I prezzi vanno solitamente da 175 a oltre 275 € .

I prezzi vanno solitamente da . Pacchetti hospitality aziendali ufficiali e VIP: I prezzi partono da circa 250-350 € e possono superare 1.000 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di posti economici / anello superiore: I prezzi partono generalmente da circa 120-150 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti a prezzo medio sul mercato della rivendita: I prezzi sono generalmente compresi tra 190 e 250 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Pacchetti premium per la partita e offerte con viaggio: I prezzi vanno spesso da 250 a oltre 500 €.

SSC Napoli-AC Milan in Serie A: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di SSC Napoli e AC Milan

Il Napoli ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente si è conclusa con un pareggio casalingo per 1-1 contro la Lazio in Serie A. In precedenza aveva perso 4-1 contro l'FC Porto in Champions League e 2-0 contro la Juventus in campionato, anche se la vittoria per 4-1 sul Monza gli ha dato un po' di sollievo. In queste cinque partite il Napoli ha segnato nove gol e ne ha subiti altrettanti.

Nelle ultime cinque partite il Milan ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il risultato più recente è la vittoria per 1-2 in trasferta contro il Genoa in Serie A. Il successo per 3-1 nel derby contro l'Inter è il risultato di maggior rilievo di questo periodo, mentre la sconfitta per 0-2 contro il Ferencvaros in Europa League e quella per 2-4 contro il Bologna mostrano la discontinuità a cui Amorim sta cercando di porre rimedio. In queste cinque partite il Milan ha segnato nove gol e ne ha subiti dieci.

SSC Napoli-AC Milan: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 6 aprile 2026, quando il Napoli ha vinto 1-0 in casa in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Napoli ha vinto quattro volte e il Milan una: l'unico successo rossonero è arrivato nel settembre 2025, con il 2-1 a San Siro. Il Napoli ha inoltre battuto il Milan 2-0 nella Supercoppa nel dicembre 2025.