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Come acquistare i biglietti per Sporting CP-LASK: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Lo Sporting CP affronta il LASK in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Lo Sporting CP affronta il LASK mercoledì 21 ottobre 2026 all'Estádio José Alvalade di Lisbona.

Nei loro tre precedenti confronti europei in UEFA Europa League, la squadra austriaca del LASK vanta il vantaggio negli scontri diretti con due vittorie contro una dello Sporting. Il precedente più memorabile risale a ottobre 2020, quando il LASK sorprese lo Sporting con un convincente successo esterno per 4-1 all'Alvalade nelle qualificazioni di Europa League.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Sporting CP-LASK, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sporting CP-LASK di Champions League?

Sporting CP-LASK si gioca all'Estádio José Alvalade di Lisbona, mercoledì 21 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Estadio Jose Alvalade

Come acquistare i biglietti per Sporting CP-LASK di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League Sporting CP-LASK all'Estádio José Alvalade di Lisbona, hai diverse opzioni:

1. Piattaforme ufficiali del club

  • Sito ufficiale e app dello Sporting CP: Il modo più diretto e sicuro per acquistare biglietti di ingresso generale o per il settore di casa. I biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club (Sócios), seguiti dagli eventuali posti rimanenti aperti alla vendita al pubblico.
  • Biglietteria dell'Estádio José Alvalade: Puoi acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria dello stadio di Lisbona nei giorni precedenti alla partita o il giorno stesso del match, salvo disponibilità.
  • Settore ospiti del LASK (per i tifosi ospiti): I tifosi in trasferta dovrebbero acquistare direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del LASK, poiché le assegnazioni del settore ospiti sono gestite dal club ospite.

Quanto costano i biglietti per Sporting CP-LASK di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Sporting CP e LASK all'Estádio José Alvalade variano a seconda che vengano acquistati tramite la vendita ufficiale del club o piattaforme secondarie di biglietteria.

1. Prezzi ufficiali del club (Estádio José Alvalade)

  • Ingresso generale / non soci: I biglietti ufficiali a prezzo pieno variano generalmente da 25 € a 75 €, a seconda della categoria del posto (dietro le porte o nei settori centrali laterali).
  • Soci del club (Sócios): I membri dello Sporting CP di solito ricevono tariffe scontate a partire da circa 15 € a 40 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality ufficiali e i posti premium executive vanno da 150 € a 350 €+, con accesso alla lounge e catering pre-partita inclusi.

2. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub indicano i prezzi dei biglietti nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

  • Posti base (anello superiore / dietro la porta): I prezzi di partenza su rivenditori autorizzati e aggregatori variano generalmente tra 35 € e 75 €.
  • Posti di fascia media e laterali: I posti centrali o nell'anello inferiore costano in genere tra 75 € e 130 €.
  • Settore ospiti (tifosi del LASK): Le assegnazioni del settore ospiti vendute direttamente tramite il LASK sono fissate ai prezzi standard UEFA con tetto massimo per i tifosi ospiti, generalmente intorno a 30 € a 45 €.

Sporting CP-LASK di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Sporting CP e LASK

Lo Sporting CP ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando 10 gol e subendone quattro in questa serie. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 con l'Arouca in Liga Portugal, mentre prima era arrivato anche l'1-1 con il Famalicão. Il momento più alto di questa sequenza è stato il successo per 3-1 sul Galatasaray in Champions League, con anche il 4-0 esterno sul Rio Ave che spicca come prova di forza in ambito nazionale.

Il LASK ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro lo Sturm Graz nella Bundesliga austriaca, e ha perso anche 1-0 contro l'AEK Atene in Champions League. Sul fronte positivo, il 6-1 sul Deutschlandsberger SC in ÖFB Cup e il successo esterno per 3-1 contro il Wolfsberger AC dimostrano che può fare bene quando le condizioni lo favoriscono.

SCP

SCP - Forma

RA
V0-4
NAC
V2-0
GAL
V3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LAS

LAS - Forma

DSC
V1-6
AEK
S1-0
SGR
S2-1
HAR
D3-3
FVI
V2-1
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Sporting CP-LASK: precedenti recenti

Il bilancio dei precedenti tra questi club è breve ma significativo. L'ultimo confronto risale a ottobre 2020, quando il LASK vinse 4-1 all'Alvalade nelle qualificazioni di Europa League, un risultato che rappresenta il momento simbolo della serie. Prima di allora, il LASK aveva ottenuto un successo per 3-0 sullo Sporting nella fase a gironi di Europa League nel dicembre 2019, dopo che lo Sporting aveva vinto il primo confronto tra le due squadre per 2-1 in casa nell'ottobre dello stesso anno. Nelle tre partite registrate, il LASK è in vantaggio con due vittorie contro una dello Sporting.

Testa a testa

Sporting CPPareggioLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
FIN
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
0
FIN
Europa League
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
FIN
3Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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