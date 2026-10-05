Lo Sporting CP affronta il LASK mercoledì 21 ottobre 2026 all'Estádio José Alvalade di Lisbona.

Nei loro tre precedenti confronti europei in UEFA Europa League, la squadra austriaca del LASK vanta il vantaggio negli scontri diretti con due vittorie contro una dello Sporting. Il precedente più memorabile risale a ottobre 2020, quando il LASK sorprese lo Sporting con un convincente successo esterno per 4-1 all'Alvalade nelle qualificazioni di Europa League.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Sporting CP-LASK, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sporting CP-LASK di Champions League?

Sporting CP-LASK si gioca all'Estádio José Alvalade di Lisbona, mercoledì 21 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Come acquistare i biglietti per Sporting CP-LASK di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League Sporting CP-LASK all'Estádio José Alvalade di Lisbona, hai diverse opzioni:

1. Piattaforme ufficiali del club

Sito ufficiale e app dello Sporting CP: Il modo più diretto e sicuro per acquistare biglietti di ingresso generale o per il settore di casa. I biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club (Sócios), seguiti dagli eventuali posti rimanenti aperti alla vendita al pubblico.

Biglietteria dell'Estádio José Alvalade: Puoi acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria dello stadio di Lisbona nei giorni precedenti alla partita o il giorno stesso del match, salvo disponibilità.

Settore ospiti del LASK (per i tifosi ospiti): I tifosi in trasferta dovrebbero acquistare direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria del LASK, poiché le assegnazioni del settore ospiti sono gestite dal club ospite.

Quanto costano i biglietti per Sporting CP-LASK di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Sporting CP e LASK all'Estádio José Alvalade variano a seconda che vengano acquistati tramite la vendita ufficiale del club o piattaforme secondarie di biglietteria.

1. Prezzi ufficiali del club (Estádio José Alvalade)

Ingresso generale / non soci: I biglietti ufficiali a prezzo pieno variano generalmente da 25 € a 75 € , a seconda della categoria del posto (dietro le porte o nei settori centrali laterali).

Soci del club (Sócios): I membri dello Sporting CP di solito ricevono tariffe scontate a partire da circa 15 € a 40 € .

Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality ufficiali e i posti premium executive vanno da 150 € a 350 €+ , con accesso alla lounge e catering pre-partita inclusi.

2. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub indicano i prezzi dei biglietti nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

Posti base (anello superiore / dietro la porta): I prezzi di partenza su rivenditori autorizzati e aggregatori variano generalmente tra 35 € e 75 € .

Posti di fascia media e laterali: I posti centrali o nell'anello inferiore costano in genere tra 75 € e 130 € .

Settore ospiti (tifosi del LASK): Le assegnazioni del settore ospiti vendute direttamente tramite il LASK sono fissate ai prezzi standard UEFA con tetto massimo per i tifosi ospiti, generalmente intorno a 30 € a 45 € .

Sporting CP-LASK di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Sporting CP e LASK

Lo Sporting CP ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando 10 gol e subendone quattro in questa serie. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 con l'Arouca in Liga Portugal, mentre prima era arrivato anche l'1-1 con il Famalicão. Il momento più alto di questa sequenza è stato il successo per 3-1 sul Galatasaray in Champions League, con anche il 4-0 esterno sul Rio Ave che spicca come prova di forza in ambito nazionale.

Il LASK ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro lo Sturm Graz nella Bundesliga austriaca, e ha perso anche 1-0 contro l'AEK Atene in Champions League. Sul fronte positivo, il 6-1 sul Deutschlandsberger SC in ÖFB Cup e il successo esterno per 3-1 contro il Wolfsberger AC dimostrano che può fare bene quando le condizioni lo favoriscono.

Sporting CP-LASK: precedenti recenti

Il bilancio dei precedenti tra questi club è breve ma significativo. L'ultimo confronto risale a ottobre 2020, quando il LASK vinse 4-1 all'Alvalade nelle qualificazioni di Europa League, un risultato che rappresenta il momento simbolo della serie. Prima di allora, il LASK aveva ottenuto un successo per 3-0 sullo Sporting nella fase a gironi di Europa League nel dicembre 2019, dopo che lo Sporting aveva vinto il primo confronto tra le due squadre per 2-1 in casa nell'ottobre dello stesso anno. Nelle tre partite registrate, il LASK è in vantaggio con due vittorie contro una dello Sporting.