Due potenze del calcio mondiale si sfidano in un incontro di cartello della UEFA Nations League: l'Inghilterra ospita la Spagna al Wembley Stadium di Londra. Dopo le loro memorabili sfide agli Europei, la partita promette spettacolo internazionale in uno degli stadi più iconici del calcio.

La richiesta di posti al Wembley Stadium è altissima, ma assicurarsi un biglietto non deve essere complicato. GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla partita, il programma, le fasce di prezzo dei biglietti ufficiali e dove acquistarli online fin da ora.

Quando si gioca Spagna-Inghilterra di UEFA Nations League A?

Spagna-Inghilterra si gioca al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita.

UEFA Nations League A - Game Week 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Dove acquistare i biglietti per Spagna-Inghilterra?

I biglietti ufficiali sono distribuiti attraverso il portale FA Ticketing di England Football e i canali ufficiali della UEFA. La vendita generale e le finestre di accesso prioritario per i membri dell'England Supporters Travel Club aprono diverse settimane prima della partita, anche se le disponibilità iniziali si esauriscono abitualmente in fretta.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub sono un'opzione per assicurarsi un posto prima del calcio d'inizio.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Inghilterra?

Sul canale ufficiale, i prezzi partono da 35 £ per i posti di Categoria 4. I biglietti standard per adulti arrivano fino a 80 £ nei principali settori dello stadio, mentre quelli per il settore famiglie partono da 25 £.

Se i biglietti destinati alla vendita generale ufficiale si esauriscono, piattaforme di rivendita secondarie come StubHub offrono un'alternativa per trovare un posto all'ultimo minuto, con prezzi a partire da circa 76 £.

Spagna-Inghilterra di UEFA Nations League A: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Spagna e Inghilterra

La Spagna arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni, nelle quali ha segnato sette goal e ne ha subiti tre. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sull'Argentina nella finale del Mondiale, che ha completato un percorso perfetto nel torneo. In precedenza, aveva battuto la Francia 2-0 in semifinale e superato di misura il Belgio 2-1 nei quarti. La squadra di Luis de la Fuente non ha perso nessuna delle cinque partite.

Nelle ultime cinque partite l'Inghilterra ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta, segnando 11 goal e subendone 11 in una serie di gare ricche di reti. La sua partita più recente è stata la vittoria per 4-6 sulla Francia nella semifinale del Mondiale, prima che la sconfitta per 1-2 contro l'Argentina in finale ponesse fine al suo torneo. Tra i risultati precedenti figurano una vittoria per 1-2 sulla Norvegia e una per 2-3 contro il Messico.

Spagna-Inghilterra: I precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali risale a Euro 2024, quando la Spagna ha battuto l'Inghilterra 2-1. Negli ultimi cinque incontri, la Spagna è in vantaggio con tre vittorie contro una dell'Inghilterra, mentre una partita è finita in parità. Per quanto riguarda la Nations League, la Spagna ha vinto 2-3 a Madrid nell'ottobre 2018, mentre l'Inghilterra si era aggiudicata la sfida precedente per 1-2 il mese prima.