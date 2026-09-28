Come acquistare i biglietti per Spagna-Croazia: prezzi della UEFA Nations League A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

I campioni del mondo in carica della Spagna aprono la loro campagna di UEFA Nations League 2026/27 contro la Croazia a Siviglia, prima che le due squadre si affrontino di nuovo appena una settimana dopo a Spalato. Entrambe le partite fanno parte di un intenso programma del Gruppo A3 della Lega A, che comprende anche Inghilterra e Cechia, e questo doppio confronto iniziale ha già un peso notevole vista la qualità di entrambe le nazionali.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti per Spagna-Croazia, comprese le date delle partite, i prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Spagna-Croazia di UEFA Nations League A?

Spagna-Croazia si gioca all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia il 26 settembre 2026, con l'orario esatto del calcio d'inizio locale che sarà confermato dalla UEFA.

UEFA Nations League A - Game Week 2 29 set 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Dove comprare i biglietti per Spagna-Croazia?

I biglietti per la gara di Siviglia sono stati inizialmente messi a disposizione tramite i canali ufficiali di vendita della RFEF, con priorità riservata ai membri della federazione prima che l'incontro andasse completamente esaurito. I canali ufficiali della federazione croata (HNS) rappresentano l'equivalente primo punto di riferimento per la gara di ritorno a Spalato.

Considerata la rapidità con cui è andata esaurita la partita di Siviglia, è fortemente consigliato prenotare in anticipo anche per la trasferta di Spalato, soprattutto alla luce della crescente popolarità della Spagna dopo la vittoria del Mondiale.

Quanto costano i biglietti per Spagna-Croazia?

I prezzi ufficiali per la gara di Siviglia sono stati fissati tramite i canali di vendita della RFEF prima che l'incontro andasse esaurito alla fonte. I prezzi ufficiali della HNS si applicano allo stesso modo per la gara di Spalato.

Siviglia (esaurito alla fonte): senza più disponibilità ufficiale, i prezzi di rivendita sul mercato secondario sono ben al di sopra del valore nominale, vista l'entità della domanda attorno al successo mondiale della Spagna

Spalato, posti più economici: da circa 45 € a 60 €, in genere negli anelli superiori dietro le porte

Spalato, posti di fascia media: generalmente tra 90 € e 160 €, con una visuale più chiara lungo le linee laterali

Spalato, posti premium: da oltre 250 € per i tifosi che vogliono la migliore visuale disponibile

StubHub è la soluzione giusta se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite. Come per qualsiasi partita che coinvolga i campioni del mondo, i prezzi possono cambiare rapidamente, quindi assicurarsi un posto il prima possibile è l'opzione più sicura se si ha un budget preciso.

Spagna-Croazia di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Spagna e Croazia

La Spagna arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque gare, tutte ottenute al Mondiale 2026. Ha battuto l'Argentina 1-0 in finale e in precedenza ha superato Austria per 3-0, Portogallo per 1-0, Belgio per 2-1 e Francia per 2-0. In queste cinque partite, la Spagna ha segnato sette gol e non ne ha subiti, mantenendo la porta inviolata in ogni gara.

Gli ultimi cinque risultati della Croazia sono più variegati. Ha vinto tre volte e perso due, con la partita più recente che è stata una sconfitta per 2-1 contro il Portogallo negli ottavi di finale del Mondiale. In precedenza, nel torneo, ha battuto il Ghana per 2-1 e Panama per 1-0, ma ha anche perso 4-2 contro l'Inghilterra nella fase a gironi. La Croazia ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Spagna-Croazia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale a Euro 2024, dove la Spagna ha vinto 3-0. Prima di allora, le due nazionali avevano pareggiato 0-0 in una partita di Nations League nel giugno 2023. Negli ultimi cinque precedenti diretti, la Spagna ha il bilancio migliore, con la vittoria più netta rappresentata dal 6-0 casalingo in Nations League nel settembre 2018. Le cinque sfide hanno prodotto complessivamente 19 gol.



