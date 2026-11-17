Il Southampton ospita il Burnley mercoledì 9 dicembre 2026 al St. Mary's Stadium di Southampton.

Il loro ultimo confronto ufficiale risale alla FA Cup del febbraio 2025, quando il Burnley si impose di misura per 1-0 al St. Mary's Stadium. Nei cinque precedenti più recenti registrati, il bilancio è equilibrato: due vittorie a testa per Southampton e Burnley e un pareggio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Southampton-Burnley, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Southampton-Burnley di Championship?

Southampton-Burnley si gioca al St. Mary's Stadium di Southampton mercoledì 9 dicembre 2026.

Championship - Game Week 20 9 dic 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

Come acquistare i biglietti per Southampton-Burnley di Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Southampton e Burnley, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquista direttamente attraverso i portali ufficiali del Southampton FC o del Burnley FC per i settori standard riservati ai tifosi di casa e agli ospiti.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli disponibili sui canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Southampton-Burnley di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Southampton e Burnley:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per adulti: Costano generalmente tra circa 45 e 60 € .

Costano generalmente tra circa . Pacchetti hospitality e premium per la partita:Partono generalmente da circa 135 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Biglietti standard in rivendita: Partono generalmente da circa 45-50 € .

Partono generalmente da circa . Prezzo medio di rivendita: Varia da 70 a oltre 120 €.

Southampton-Burnley di Championship: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Southampton e Burnley

Il Southampton ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Championship. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Preston North End, dopo il pareggio per 1-1 con il West Bromwich Albion. Il Southampton aveva mostrato qualità in attacco nelle gare precedenti, segnando quattro reti al Queens Park Rangers nella vittoria per 4-1. Nelle cinque partite ha realizzato otto goal e ne ha subiti tre.

Il Burnley ha ottenuto un pareggio, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha perso 5-4 contro il Cardiff City, un risultato che mette in evidenza le sue fragilità difensive. Nello stesso periodo ha perso anche 4-1 contro il Lincoln City e 2-1 contro il Wolverhampton Wanderers. Ha segnato sette goal in cinque partite, subendone però 13.

Southampton-Burnley: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale alla FA Cup del febbraio 2025, quando il Burnley vinse 1-0 al St. Mary's Stadium. Nei cinque precedenti più recenti registrati, disputati tra Premier League e FA Cup, le sfide sono state equilibrate. Il Southampton ne ha vinte due, il Burnley altrettante e una è terminata in pareggio, con entrambe le squadre capaci di segnare molti goal nell’arco delle cinque partite.