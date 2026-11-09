La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali: la Slovenia ospita la Svizzera allo stadio Stožice di Lubiana. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro della fase a gironi con qualità e motivazioni, rendendolo uno degli appuntamenti più attesi del calendario calcistico.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali su data della partita, stadio, fasce di prezzo e modalità di acquisto dei biglietti.

Quando si gioca Slovenia-Svizzera di UEFA Nations League B?

Slovenia-Svizzera si giocherà allo stadio Stožice di Lubiana. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato più vicino alla data della partita.

UEFA Nations League B - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Dove acquistare i biglietti per Slovenia-Svizzera?

I biglietti ufficiali sono disponibili tramite Eventim Slovenia, il canale di vendita principale della federazione ospitante, che gestisce la vendita ordinaria al pubblico per le partite casalinghe della nazionale. Per assicurarsi i posti disponibili, i tifosi dovrebbero registrarsi e prenotare non appena apre la vendita generale.

Se i biglietti sui canali ufficiali sono esauriti o non ci sono posti nel settore desiderato, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Slovenia-Svizzera?

I biglietti ufficiali venduti tramite Eventim partono da 26 € per i posti standard. Il prezzo dipende dal settore dello stadio Stožice e dalla visuale sul campo.

Quando i posti standard sono esauriti sui canali di vendita principali, i prezzi sulle piattaforme di rivendita come StubHub partono da circa 63 €.

Slovenia-Svizzera di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Slovenia e Svizzera

Nelle ultime cinque partite, la Slovenia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando sei goal e subendone altrettanti. Nell'ultima gara ha perso 2-1 contro la Croazia, dopo aver pareggiato 1-1 con Cipro. L'unica vittoria della serie è arrivata in trasferta contro il Montenegro, battuto 3-2. L'alternanza dei risultati e dei goal segnati racconta di una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Il momento della Svizzera è decisamente migliore. La squadra di Yakin ha vinto quattro delle ultime cinque partite: l'unica sconfitta è stata il 3-1 contro l'Argentina nei quarti di finale del Mondiale. Prima di quella battuta d'arresto, ha superato la Colombia ai rigori dopo uno 0-0, battuto l'Algeria 2-0 e avuto la meglio sul Canada per 2-1. In queste cinque gare, la Svizzera ha segnato nove goal e ne ha subiti cinque, arrivando alla sconfitta contro l'Argentina dopo quattro vittorie consecutive.

Slovenia-Svizzera: I precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra le due nazionali, disputato a Lubiana nell'ottobre 2025 e valido per le qualificazioni al Mondiale, è terminato 0-0. Il risultato è arrivato dopo la vittoria per 3-0 della Svizzera nella gara d'andata del settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è favorevole alla Svizzera, con tre vittorie contro una della Slovenia e un pareggio.