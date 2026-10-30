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UEFA Nations League B
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Stozice Stadium, Ljubljana
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Come acquistare i biglietti per Slovenia-Svizzera: prezzi, informazioni sulla partita di Lega B della UEFA Nations League, vendite dell'ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
UEFA Nations League A
Slovenia
Svizzera

La Slovenia affronta la Svizzera nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come assicurarti i biglietti.

La UEFA Nations League torna con una sfida internazionale tra Slovenia e Svizzera allo stadio Stožice di Lubiana. Entrambe le nazionali arrivano a questo incontro della fase a gironi con qualità e motivazioni, rendendolo uno degli appuntamenti più attesi del calendario calcistico.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla data della partita, lo stadio, le fasce di prezzo e le modalità di acquisto dei biglietti.

Quando è il calcio d'inizio di Slovenia-Svizzera di UEFA Nations League B?

Slovenia-Svizzera si giocherà allo stadio Stožice di Lubiana. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato in prossimità della data della partita.

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UEFA Nations League B - Game Week 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Dove acquistare i biglietti per Slovenia-Svizzera?

I biglietti ufficiali sono disponibili attraverso Eventim Slovenia, il canale principale della federazione ospitante, che gestisce la vendita al pubblico per le partite casalinghe della nazionale. I tifosi dovrebbero registrarsi e prenotare per tempo all'apertura della vendita generale, così da assicurarsi i posti della disponibilità ordinaria.

Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti o il settore desiderato non è disponibile, si può ricorrere a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Slovenia-Svizzera?

I biglietti ufficiali venduti tramite Eventim partono da 26 € per i posti standard. Il prezzo dipende dalla categoria del settore e dalla visuale all'interno dello stadio Stožice.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 63 € quando i posti standard in vendita al pubblico sono esauriti sui canali ufficiali.

Slovenia-Svizzera di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Slovenia e Svizzera

Nelle ultime cinque partite, la Slovenia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando sei goal e subendone altrettanti. Nell'ultima gara ha perso 2-1 contro la Croazia, dopo aver pareggiato 1-1 con Cipro. L'unico successo di questa serie è arrivato in trasferta contro il Montenegro, battuto 3-2. L'alternanza dei risultati e dei goal racconta di una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Il recente rendimento della Svizzera è nettamente migliore. La squadra di Yakin ha vinto quattro delle ultime cinque partite: l'unica sconfitta è stata il 3-1 contro l'Argentina nei quarti di finale del Mondiale. Prima di quella battuta d'arresto aveva superato la Colombia ai rigori dopo uno 0-0, battuto l'Algeria 2-0 e avuto la meglio sul Canada per 2-1. In queste cinque gare la Svizzera ha segnato nove goal e ne ha subiti cinque, raccogliendo quattro vittorie consecutive prima della sconfitta contro l'Argentina.

SVN

SVN - Forma

CRO
S2-1
SCO
D0-0
MAC
V2-0
SVI
S2-1
SCO
V1-2
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SVI

SVI - Forma

ARG
S3-1
MAC
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MAC
V3-0
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Slovenia-Svizzera: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali è terminato 0-0: un pareggio nelle qualificazioni al Mondiale disputato a Lubiana nell'ottobre 2025. Il risultato è arrivato dopo la vittoria per 3-0 della Svizzera nella gara d'andata, nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Svizzera ha ottenuto tre vittorie contro una della Slovenia, oltre a un pareggio.

Testa a testa

SloveniaPareggioSvizzera
1
1
3
UEFA Nations League B
Svizzera badge
Svizzera
SVI
2
Slovenia badge
Slovenia
SVN
1
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
Svizzera badge
Svizzera
SVI
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Svizzera badge
Svizzera
SVI
3
Slovenia badge
Slovenia
SVN
0
FIN
European Championship Qualification
Svizzera badge
Svizzera
SVI
3
Slovenia badge
Slovenia
SVN
2
FIN
European Championship Qualification
Slovenia badge
Slovenia
SVN
1
Svizzera badge
Svizzera
SVI
0
FIN
4Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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