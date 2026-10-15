La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali: la Slovenia ospita la Svizzera allo stadio Stožice di Lubiana. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro della fase a gironi con qualità e motivazioni, rendendolo uno degli appuntamenti più attesi del calendario calcistico.

GOAL fornisce tutti i dettagli essenziali sulla data della partita, lo stadio, le fasce di prezzo e le modalità per assicurarsi un posto.

A che ora inizia Slovenia-Svizzera di UEFA Nations League B?

Slovenia-Svizzera si gioca allo stadio Stožice di Lubiana. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato quando la data si avvicinerà.

UEFA Nations League B - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Dove acquistare i biglietti per Slovenia-Svizzera?

I biglietti ufficiali sono disponibili attraverso il canale di vendita principale della federazione ospitante, Eventim Slovenia, che gestisce la vendita ordinaria al pubblico per le partite casalinghe della nazionale. Ai tifosi conviene registrarsi e prenotare per tempo all'apertura della vendita generale, così da assicurarsi i posti disponibili nell'assegnazione ordinaria.

Se i biglietti dei canali ufficiali sono esauriti o il settore desiderato non è disponibile, si può ricorrere a piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Slovenia-Svizzera?

I biglietti ufficiali venduti tramite Eventim partono da 26 € per i posti standard. Il prezzo dipende dalla categoria del settore e dalla visuale all'interno dello stadio Stožice.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 63 € quando i posti standard venduti al pubblico sono esauriti sui canali principali.

Slovenia-Svizzera di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Slovenia e Svizzera

Nelle ultime cinque partite, la Slovenia ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando sei goal e subendone altrettanti. Nell'ultima uscita ha perso 2-1 contro la Croazia, dopo aver pareggiato 1-1 con Cipro. L'unico successo di questa serie è arrivato in trasferta contro il Montenegro, battuto 3-2. L'alternanza dei risultati e dei goal racconta di una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Il recente rendimento della Svizzera è decisamente migliore. La squadra di Yakin ha vinto quattro delle ultime cinque partite: l'unica sconfitta è stata il 3-1 contro l'Argentina nei quarti di finale del Mondiale. Prima di quella battuta d'arresto, ha superato la Colombia ai rigori dopo uno 0-0, battuto l'Algeria 2-0 e avuto la meglio sul Canada per 2-1. In queste cinque gare, la Svizzera ha segnato nove goal e ne ha subiti cinque, con quattro vittorie consecutive prima della sconfitta contro l'Argentina.

Slovenia-Svizzera: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre è terminato 0-0: un pareggio nelle qualificazioni al Mondiale, a Lubiana, nell'ottobre 2025. In precedenza, nella gara d'andata del settembre 2025, la Svizzera aveva vinto 3-0. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Svizzera ha il bilancio migliore con tre vittorie, contro una della Slovenia e un pareggio.



