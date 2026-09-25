Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoSlovan Bratislava
National Football Stadium
team-logoVfB Stoccarda
Book Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Slovan Bratislava-VfB Stuttgart: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Slovan Bratislava
VfB Stoccarda
Champions League

Lo Slovan Bratislava affronta il VfB Stoccarda in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Lo Slovan Bratislava affronta il VfB Stuttgart mercoledì 14 ottobre 2026 all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia.

Le due squadre si sono affrontate in precedenza nella fase campionato della UEFA Champions League 2024-25, quando il VfB Stuttgart ha ottenuto una vittoria esterna per 3-1 a Bratislava. Lo Slovan Bratislava andrà a caccia della sua prima vittoria ufficiale di sempre contro il VfB Stuttgart, dopo aver collezionato un pareggio e due sconfitte in tre precedenti europei storici.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Slovan Bratislava-VfB Stuttgart, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Slovan Bratislava-VfB Stuttgart di Champions League?

Slovan Bratislava-VfB Stuttgart si gioca all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia mercoledì 14 ottobre 2026.

crest
Champions League - Game Week 2
National Football Stadium

Come acquistare i biglietti per Slovan Bratislava-VfB Stuttgart di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Slovan Bratislava e VfB Stuttgart allo stadio Tehelné pole, segui questi principali canali di acquisto:

  • Portale ufficiale biglietti dello Slovan Bratislava: La fonte principale e più sicura per i biglietti del settore di casa è il sito ufficiale di biglietteria del club (vstupenky.skslovan.com). L'accesso prioritario viene solitamente concesso prima agli abbonati, poi ai membri, prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.
  • Settore ospiti del VfB Stuttgart: Se tifi VfB Stuttgart, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti esclusivamente tramite il negozio ufficiale dei biglietti del VfB Stuttgart e le quote riservate ai membri. I tifosi ospiti devono prenotare direttamente tramite il club in trasferta.
  • Biglietteria dello stadio Tehelné pole: Salvo disponibilità, i biglietti fisici possono essere acquistati alla biglietteria dello stadio il giorno della partita a partire da 1,5 ore prima del calcio d'inizio, anche se le sfide di Champions League di alto profilo di solito fanno registrare il tutto esaurito online in anticipo.
  • Piattaforme del mercato secondario: Se le vendite primarie sono esaurite, i biglietti vengono spesso messi in vendita su piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, anche se i prezzi saranno variabili e superiori al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Slovan Bratislava-VfB Stuttgart di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Slovan Bratislava e VfB Stuttgart variano in base alla categoria del tagliando e al canale di acquisto:

1. Prezzi ufficiali a valore nominale

  • Categorie casa (Tehelné pole): I prezzi dei biglietti per i settori di casa vanno generalmente da 30 € a 90 € a seconda dell'anello, del settore (dietro la porta o tribuna principale) e della categoria del posto.
  • Tifosi ospiti (settore ospiti): In base ai regolamenti UEFA, i prezzi dei biglietti per i tifosi ospiti nelle partite di Champions League hanno un tetto massimo di 60 €.
  • VIP e hospitality: I pacchetti premium e VIP hospitality vanno da 150 € a 350 €+ per biglietto, a seconda dei servizi inclusi per cibo, bevande e posti nei box.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se le vendite primarie attraverso i canali ufficiali del club fanno registrare il tutto esaurito, i prezzi dei biglietti di rivendita su piattaforme secondarie come StubHub partono generalmente da circa 95 € a 140 € per i posti standard, con le categorie più richieste o con visuale centrale che si attestano mediamente tra 250 € e 320 €.

Slovan Bratislava-VfB Stuttgart di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Slovan Bratislava e VfB Stuttgart

Lo Slovan Bratislava ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando sette gol e subendone quattordici. L'uscita più recente si è chiusa con un pareggio per 3-3 contro lo Zilina nella massima serie slovacca. Il punto più basso di questa serie è stato il 6-1 subito contro il Paris Saint-Germain in Champions League, e la squadra ha anche perso 2-0 contro il DAC 1904 Dunajska Streda in campionato. L'unica vittoria è arrivata nelle qualificazioni di Champions League, un 2-1 in trasferta sul campo del NK Celje.

Il VfB Stuttgart ha vinto due partite, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse due nelle ultime cinque, segnando dieci gol e subendone nove. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 in Bundesliga contro l'Hoffenheim. Il momento migliore del recente periodo è stato il 3-1 in Champions League contro il Viking FK, e lo Stoccarda ha anche battuto il FC Koeln 4-1 in Bundesliga. Lo Stuttgart ha perso pesantemente contro il Bayern Monaco, 5-1, all'inizio di questa sequenza.

SLB

SLB - Forma

DST
S2-0
PSG
S6-1
ZIL
D3-3
MIT
V1-3
KOM
V1-2
Gol segnato (subito)
9/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VFB

VFB - Forma

FCB
S5-1
KOE
V4-1
VIK
V3-1
TSG
S2-1
BVB
S0-1
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Slovan Bratislava-VfB Stuttgart: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Champions League 2024/25, quando lo Stuttgart ha vinto 3-1 a Bratislava il 21 gennaio 2025. I due club si sono affrontati anche nelle qualificazioni di Europa League nell'agosto 2010, con lo Stuttgart vincente 1-0 a Bratislava prima del 2-2 nel ritorno a Stoccarda. In tutti e tre i precedenti registrati, lo Stuttgart ha una vittoria e un pareggio, mentre lo Slovan non ha ancora ottenuto alcun successo.

Testa a testa

Slovan BratislavaPareggioVfB Stoccarda
0
1
2
Champions League
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
3
FIN
Europa League Qualification
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
2
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
2
FIN
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
VfB Stoccarda badge
VfB Stoccarda
VFB
1
FIN
3Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google