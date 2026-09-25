Lo Slovan Bratislava affronta il VfB Stuttgart mercoledì 14 ottobre 2026 all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia.

Le due squadre si sono affrontate in precedenza nella fase campionato della UEFA Champions League 2024-25, quando il VfB Stuttgart ha ottenuto una vittoria esterna per 3-1 a Bratislava. Lo Slovan Bratislava andrà a caccia della sua prima vittoria ufficiale di sempre contro il VfB Stuttgart, dopo aver collezionato un pareggio e due sconfitte in tre precedenti europei storici.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Slovan Bratislava-VfB Stuttgart, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Slovan Bratislava-VfB Stuttgart di Champions League?

Slovan Bratislava-VfB Stuttgart si gioca all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 National Football Stadium

Come acquistare i biglietti per Slovan Bratislava-VfB Stuttgart di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Slovan Bratislava e VfB Stuttgart allo stadio Tehelné pole, segui questi principali canali di acquisto:

Portale ufficiale biglietti dello Slovan Bratislava: La fonte principale e più sicura per i biglietti del settore di casa è il sito ufficiale di biglietteria del club (vstupenky.skslovan.com). L'accesso prioritario viene solitamente concesso prima agli abbonati, poi ai membri, prima che gli eventuali biglietti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.

Settore ospiti del VfB Stuttgart: Se tifi VfB Stuttgart, i biglietti per il settore ospiti vengono distribuiti esclusivamente tramite il negozio ufficiale dei biglietti del VfB Stuttgart e le quote riservate ai membri. I tifosi ospiti devono prenotare direttamente tramite il club in trasferta.

Biglietteria dello stadio Tehelné pole: Salvo disponibilità, i biglietti fisici possono essere acquistati alla biglietteria dello stadio il giorno della partita a partire da 1,5 ore prima del calcio d'inizio, anche se le sfide di Champions League di alto profilo di solito fanno registrare il tutto esaurito online in anticipo.

Piattaforme del mercato secondario: Se le vendite primarie sono esaurite, i biglietti vengono spesso messi in vendita su piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub , anche se i prezzi saranno variabili e superiori al valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Slovan Bratislava-VfB Stuttgart di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Slovan Bratislava e VfB Stuttgart variano in base alla categoria del tagliando e al canale di acquisto:

1. Prezzi ufficiali a valore nominale

Categorie casa (Tehelné pole): I prezzi dei biglietti per i settori di casa vanno generalmente da 30 € a 90 € a seconda dell'anello, del settore (dietro la porta o tribuna principale) e della categoria del posto.

Tifosi ospiti (settore ospiti): In base ai regolamenti UEFA, i prezzi dei biglietti per i tifosi ospiti nelle partite di Champions League hanno un tetto massimo di 60 € .

VIP e hospitality: I pacchetti premium e VIP hospitality vanno da 150 € a 350 €+ per biglietto, a seconda dei servizi inclusi per cibo, bevande e posti nei box.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se le vendite primarie attraverso i canali ufficiali del club fanno registrare il tutto esaurito, i prezzi dei biglietti di rivendita su piattaforme secondarie come StubHub partono generalmente da circa 95 € a 140 € per i posti standard, con le categorie più richieste o con visuale centrale che si attestano mediamente tra 250 € e 320 €.

Slovan Bratislava-VfB Stuttgart di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Slovan Bratislava e VfB Stuttgart

Lo Slovan Bratislava ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando sette gol e subendone quattordici. L'uscita più recente si è chiusa con un pareggio per 3-3 contro lo Zilina nella massima serie slovacca. Il punto più basso di questa serie è stato il 6-1 subito contro il Paris Saint-Germain in Champions League, e la squadra ha anche perso 2-0 contro il DAC 1904 Dunajska Streda in campionato. L'unica vittoria è arrivata nelle qualificazioni di Champions League, un 2-1 in trasferta sul campo del NK Celje.

Il VfB Stuttgart ha vinto due partite, non ne ha pareggiata nessuna e ne ha perse due nelle ultime cinque, segnando dieci gol e subendone nove. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 2-1 in Bundesliga contro l'Hoffenheim. Il momento migliore del recente periodo è stato il 3-1 in Champions League contro il Viking FK, e lo Stoccarda ha anche battuto il FC Koeln 4-1 in Bundesliga. Lo Stuttgart ha perso pesantemente contro il Bayern Monaco, 5-1, all'inizio di questa sequenza.

Slovan Bratislava-VfB Stuttgart: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Champions League 2024/25, quando lo Stuttgart ha vinto 3-1 a Bratislava il 21 gennaio 2025. I due club si sono affrontati anche nelle qualificazioni di Europa League nell'agosto 2010, con lo Stuttgart vincente 1-0 a Bratislava prima del 2-2 nel ritorno a Stoccarda. In tutti e tre i precedenti registrati, lo Stuttgart ha una vittoria e un pareggio, mentre lo Slovan non ha ancora ottenuto alcun successo.