Lo Slovan Bratislava ospita lo Shakhtar Donetsk mercoledì 9 dicembre 2026 allo Stadio nazionale del calcio di Bratislava.

Lo Slovan Bratislava arriva a questa fase con l’obiettivo di consolidare la propria presenza ai massimi livelli europei dopo aver affrontato sfide difficili nella fase campionato. Lo Shakhtar Donetsk porta in questa sfida una notevole esperienza nelle competizioni europee degli ultimi anni, avendo partecipato regolarmente alle fasi a gironi e alle fasi campionato della Champions League.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarvi i biglietti di Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk di Champions League?

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk si gioca mercoledì 9 dicembre 2026 allo Stadio nazionale del calcio di Bratislava.

Champions League - Game Week 6 9 dic 2026 - 12:45 National Football Stadium

Come acquistare i biglietti per Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Slovan Bratislava e Shakhtar Donetsk:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente tramite il portale ufficiale o la biglietteria dello SK Slovan Bratislava è la soluzione più affidabile e sicura, soprattutto per i posti dei settori di casa a prezzo standard e per le vendite con priorità riservate ai soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk di Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Slovan Bratislava e Shakhtar Donetsk:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard / settori ordinari: I prezzi partono generalmente da circa 30-50 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Categoria 1 e posti lungo i lati del campo: I prezzi sono generalmente compresi tra 70 e 120 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Anello superiore / rivendita per i settori ordinari: I prezzi partono generalmente da circa 55-75 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Anello inferiore e settori d’angolo: I prezzi sono generalmente compresi tra 90 e 140 € .

I prezzi sono generalmente compresi tra . Rivendita di biglietti premium e pacchetti VIP hospitality: I prezzi vanno regolarmente da 170 a oltre 250 €.

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk di Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk: Lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite ufficiali, lo Slovan Bratislava ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta per 4-0 contro il LASK in Champions League, arrivata dopo la vittoria esterna per 1-2 contro lo Zeleziarne Podbrezova nella 1. Liga slovacca. In questo periodo, lo Slovan ha anche pareggiato 2-2 sia con il Trencin sia con il Dukla Banska Bystrica. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti dieci.

Lo Shakhtar Donetsk ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La più recente è terminata 0-0 contro la Dynamo Kyiv nella Premier League ucraina; in precedenza aveva perso 1-0 contro lo Sporting CP in Champions League. Il miglior risultato dello Shakhtar in questo periodo è stato il 3-0 sulla Dynamo Kyiv in coppa. Nelle cinque partite ha segnato cinque goal e ne ha subito uno, mostrando una solida tenuta difensiva.

Slovan Bratislava-Shakhtar Donetsk: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri tra Slovan Bratislava e Shakhtar Donetsk. Questa partita potrebbe essere il primo confronto ufficiale tra i due club.