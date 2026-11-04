Lo Slovan Bratislava ospita il Real Betis martedì 24 novembre 2026 allo Stadio nazionale di calcio di Bratislava.

ŠK Slovan Bratislava e Real Betis non si sono mai affrontati in una competizione ufficiale: questa partita di Champions League sarà il loro primo incontro ufficiale. In programma allo stadio Tehelné pole, la sfida rappresenta un appuntamento cruciale per entrambi i club, a caccia di punti nella fase campionato allargata della Champions League.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Slovan Bratislava-Real Betis, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Slovan Bratislava-Real Betis in Champions League?

Slovan Bratislava-Real Betis si giocherà allo Stadio nazionale di calcio di Bratislava martedì 24 novembre 2026.

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 National Football Stadium

Come acquistare i biglietti di Slovan Bratislava-Real Betis in Champions League?

Ecco le opzioni e i canali disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Galatasaray e Aston Villa al RAMS Park:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Consulta i siti ufficiali di ŠK Slovan Bratislava e Real Betis per informazioni sulla vendita riservata ai soci, sull’apertura della vendita al pubblico e sulle biglietterie.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Slovan Bratislava-Real Betis in Champions League?

Ecco i prezzi stimati per la partita di Champions League tra Slovan Bratislava e Real Betis, suddivisi per canale di vendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard / ingresso generale: Costano indicativamente da €30 a €90 , a seconda dell’anello e del settore.

Costano indicativamente da , a seconda dell’anello e del settore. Pacchetti VIP e hospitality: Partono generalmente da circa €150 a €350+.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore / settori d’angolo: I posti standard nell’anello superiore o con visuale dall’angolo partono da circa €30 a €135 .

I posti standard nell’anello superiore o con visuale dall’angolo partono da circa . Settori lungo i lati del campo / tribuna inferiore: I prezzi vanno generalmente da €160 a €250+ .

I prezzi vanno generalmente da . Settori premium / più richiesti: I prezzi medi di rivendita arrivano a €280 a €400+ per l’elevata domanda di biglietti per le partite di Champions League.

Slovan Bratislava-Real Betis in Champions League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Slovan Bratislava e Real Betis

Lo Slovan Bratislava ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’incontro più recente ha perso 4-0 contro la Roma in Champions League, dopo aver battuto 3-0 lo Spartak Trnava nella 1. Liga slovacca. Nello stesso periodo ha anche perso 3-0 contro il VfB Stuttgart in Europa; gli altri punti sono arrivati dal pareggio per 1-1 con lo Skalica e dalla vittoria esterna per 2-1 contro il Komarno.

Il Real Betis ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Nell’incontro più recente ha battuto 1-0 il Feyenoord in Champions League e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche un successo per 3-2 contro il Porto in Europa. La sconfitta per 5-2 contro il Barcellona è l’unica, mentre completano il quadro la vittoria per 5-2 sull’Osasuna e il pareggio per 1-1 con il Deportivo de A Coruna. Il Betis ha segnato undici gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

Slovan Bratislava-Real Betis: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Slovan Bratislava e Real Betis. Questa partita potrebbe essere il primo confronto ufficiale tra i due club.