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Come acquistare i biglietti per Slovan Bratislava-Real Betis: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Slovan Bratislava
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Champions League

Lo Slovan Bratislava affronta il Real Betis in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Lo Slovan Bratislava ospita il Real Betis martedì 24 novembre 2026 allo Stadio nazionale di calcio di Bratislava.

ŠK Slovan Bratislava e Real Betis non si sono mai affrontati in una competizione ufficiale: questa partita di Champions League sarà il loro primo incontro ufficiale. In programma allo stadio Tehelné pole, la sfida rappresenta un appuntamento cruciale per entrambi i club, a caccia di punti nella fase campionato allargata della Champions League.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Slovan Bratislava-Real Betis, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Slovan Bratislava-Real Betis in Champions League?

Slovan Bratislava-Real Betis si giocherà allo Stadio nazionale di calcio di Bratislava martedì 24 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 5
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Come acquistare i biglietti di Slovan Bratislava-Real Betis in Champions League?

Ecco le opzioni e i canali disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Galatasaray e Aston Villa al RAMS Park:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Consulta i siti ufficiali di ŠK Slovan Bratislava e Real Betis per informazioni sulla vendita riservata ai soci, sull’apertura della vendita al pubblico e sulle biglietterie.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Slovan Bratislava-Real Betis in Champions League?

Ecco i prezzi stimati per la partita di Champions League tra Slovan Bratislava e Real Betis, suddivisi per canale di vendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard / ingresso generale: Costano indicativamente da €30 a €90, a seconda dell’anello e del settore.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Partono generalmente da circa €150 a €350+.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Anello superiore / settori d’angolo: I posti standard nell’anello superiore o con visuale dall’angolo partono da circa €30 a €135.
  • Settori lungo i lati del campo / tribuna inferiore: I prezzi vanno generalmente da €160 a €250+.
  • Settori premium / più richiesti: I prezzi medi di rivendita arrivano a €280 a €400+ per l’elevata domanda di biglietti per le partite di Champions League.

Slovan Bratislava-Real Betis in Champions League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Slovan Bratislava e Real Betis

Lo Slovan Bratislava ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’incontro più recente ha perso 4-0 contro la Roma in Champions League, dopo aver battuto 3-0 lo Spartak Trnava nella 1. Liga slovacca. Nello stesso periodo ha anche perso 3-0 contro il VfB Stuttgart in Europa; gli altri punti sono arrivati dal pareggio per 1-1 con lo Skalica e dalla vittoria esterna per 2-1 contro il Komarno.

Il Real Betis ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Nell’incontro più recente ha battuto 1-0 il Feyenoord in Champions League e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche un successo per 3-2 contro il Porto in Europa. La sconfitta per 5-2 contro il Barcellona è l’unica, mentre completano il quadro la vittoria per 5-2 sull’Osasuna e il pareggio per 1-1 con il Deportivo de A Coruna. Il Betis ha segnato undici gol e ne ha subiti nove in queste cinque partite.

SBR

SBR - Forma

ROM
S4-0
BBY
D2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
LAS
S4-0
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BET

BET - Forma

POR
V3-2
BAR
S2-5
FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Slovan Bratislava-Real Betis: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Slovan Bratislava e Real Betis. Questa partita potrebbe essere il primo confronto ufficiale tra i due club.

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