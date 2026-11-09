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Come acquistare i biglietti per Slovan Bratislava-Real Betis: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Champions League

Lo Slovan Bratislava affronta il Real Betis in Champions League. Ecco come acquistare i biglietti

Lo Slovan Bratislava ospita il Real Betis martedì 24 novembre 2026 al National Football Stadium di Bratislava.

Lo ŠK Slovan Bratislava e il Real Betis non si sono mai affrontati in competizioni ufficiali: la prossima sfida di Champions League sarà il loro primo incontro ufficiale. In programma allo stadio Tehelné pole, la partita rappresenta un appuntamento cruciale per entrambi i club, a caccia di punti nella fase campionato della Champions League allargata.

Quando si gioca Slovan Bratislava-Real Betis di Champions League?

Slovan Bratislava-Real Betis si gioca martedì 24 novembre 2026 al National Football Stadium di Bratislava.

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Champions League - Game Week 5
National Football Stadium

Come acquistare i biglietti per Slovan Bratislava-Real Betis di Champions League?

Ecco le opzioni e i canali disponibili per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Galatasaray e Aston Villa al RAMS Park:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Consulta i siti ufficiali dello ŠK Slovan Bratislava e del Real Betis per informazioni sulla vendita riservata ai soci, sull'apertura della vendita al pubblico e sulle biglietterie.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti messi in vendita dai club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Slovan Bratislava-Real Betis di Champions League?

Ecco i prezzi indicativi per la sfida di Champions League tra Slovan Bratislava e Real Betis, suddivisi in base al canale di vendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard / ingresso ordinario: Costano indicativamente da 30 a 90 €, a seconda della fascia e del settore.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Partono generalmente da circa 150 € e possono superare i 350 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Anello superiore / settori d'angolo: I posti standard nell'anello superiore o nei settori d'angolo partono da circa 30 € e arrivano a 135 €.
  • Settori laterali / tribuna inferiore: Costano generalmente da 160 € a oltre 250 €.
  • Settori premium / più richiesti: I prezzi medi di rivendita arrivano da 280 € a oltre 400 € a causa dell'elevata domanda per le partite di Champions League.

Slovan Bratislava-Real Betis di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Slovan Bratislava-Real Betis: lo stato di forma

Lo Slovan Bratislava ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultimo incontro ha perso 4-0 contro la Roma in Champions League, dopo aver battuto 3-0 lo Spartak Trnava nella 1. Liga slovacca. Nello stesso periodo ha anche perso 3-0 contro il VfB Stuttgart in Europa; gli altri punti sono arrivati dal pareggio per 1-1 con lo Skalica e dalla vittoria esterna per 2-1 sul Komarno.

Il Real Betis ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Nell'ultimo incontro ha battuto 1-0 il Feyenoord in Champions League e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 3-2 sul Porto in Europa. La sconfitta per 5-2 contro il Barcellona è l'unica di questa serie, completata dalla vittoria per 5-2 sull'Osasuna e dal pareggio per 1-1 con il Deportivo de A Coruna. In queste cinque partite il Betis ha segnato undici goal e ne ha subiti nove.

SBR

SBR - Forma

BBY
D2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
LAS
S4-0
TRE
D2-2
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BET

BET - Forma

FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
BVB
S2-1
ELC
V0-2
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Slovan Bratislava-Real Betis: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati relativi a precedenti incontri tra Slovan Bratislava e Real Betis. Questa partita potrebbe essere il primo confronto ufficiale tra i due club.

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