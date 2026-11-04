Lo Slavia Praga ospita il Villarreal mercoledì 25 novembre 2026 alla Fortuna Arena di Praga.

Il primo confronto nella storia tra le due squadre, disputato sul campo del club spagnolo, si è concluso con uno spettacolare pareggio per 2-2. Il Villarreal ha poi avuto la meglio nella gara di ritorno, vincendo 2-0 a Praga e portandosi in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Slavia Praga-Villarreal, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Slavia Praga-Villarreal di Champions League?

Slavia Praga-Villarreal si gioca mercoledì 25 novembre 2026 alla Fortuna Arena di Praga.

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 12:45 Fortuna Arena

Come acquistare i biglietti di Slavia Praga-Villarreal di Champions League?

Ecco le principali opzioni a disposizione dei tifosi che vogliono acquistare i biglietti per la sfida di Champions League tra Slavia Praga e Villarreal:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: I tifosi possono acquistare i biglietti direttamente sul portale ufficiale dello Slavia Praga per i settori di casa oppure attraverso i canali ufficiali del Villarreal per i posti riservati agli ospiti, in base allo status di tesseramento e alle fasi di vendita prioritaria.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Slavia Praga-Villarreal di Champions League?

Ecco le stime dei prezzi per la sfida di UEFA Champions League tra Slavia Praga e Villarreal:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per i settori di casa: Costano indicativamente da 25 a 70 € a seconda dell'anello, della tribuna e della fascia assegnata alla partita, con priorità ai soci del club e agli abbonati.

Costano indicativamente a seconda dell'anello, della tribuna e della fascia assegnata alla partita, con priorità ai soci del club e agli abbonati. Biglietti per il settore ospiti: Costano generalmente da 40 a 60 €, nel rispetto dei limiti UEFA ai prezzi dei biglietti per i tifosi ospiti nelle competizioni europee.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti standard o nelle tribune dietro le porte: Partono generalmente da circa 65-85 € per posti nell'anello superiore o con vista da dietro la porta.

Partono generalmente da circa per posti nell'anello superiore o con vista da dietro la porta. Posti nelle tribune laterali o premium: Costano in media da 210 a oltre 350 € a seconda della disponibilità, della domanda e dell'esatta posizione del settore.

Slavia Praga-Villarreal di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Slavia Praga e Villarreal

Lo Slavia Praga ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. La più recente si è conclusa con un 2-2 contro il Fenerbahce in Champions League; la squadra ha anche pareggiato 0-0 con l'Hradec Kralove in First League. La sconfitta per 2-0 contro il Sabah FK rappresenta l'unico ko in questa serie di partite, mentre le vittorie contro FC Zlin e Viktoria Plzen dimostrano che lo Slavia è ancora in grado di conquistare risultati in campionato. In queste cinque gare ha segnato cinque goal e ne ha subiti altrettanti.

Il Villarreal arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è una sconfitta per 4-3 contro il Liverpool in Champions League, anche se in precedenza aveva battuto 3-1 l'SSC Napoli nella stessa competizione. Il pareggio per 0-0 con l'Elche e la sconfitta per 1-0 in campionato contro il Real Madrid completano una serie di risultati che mostra come il Villarreal sia in grado di mettere in difficoltà avversarie di alto livello, pur faticando a trovare continuità. In queste cinque partite il Villarreal ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

Slavia Praga-Villarreal: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati due volte nelle competizioni UEFA, entrambe nella fase a gironi di Europa League tra ottobre e novembre 2017. Il Villarreal ha vinto 2-2 nel primo incontro, giocato sul proprio campo, prima di imporsi per 2-0 nella gara di ritorno ospitata dallo Slavia Praga. Il Villarreal è in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti, con una vittoria e un pareggio nei due precedenti documentati, quattro goal segnati contro i due dello Slavia.