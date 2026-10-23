Storicamente, l'Arsenal vanta un netto vantaggio nei precedenti contro lo Slavia Praga, tra cui spicca la vittoria per 3-0 alla Fortuna Arena nel novembre 2025.

L'Arsenal si reca a Praga con l'obiettivo di riscattare le recenti battute d'arresto in campionato e proseguire il proprio cammino europeo dopo un buon inizio nelle partite del girone.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Slavia Praga-Arsenal, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Slavia Praga-Arsenal di Champions League?

Slavia Praga-Arsenal si gioca alla Fortuna Arena di Praga mercoledì 4 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Fortuna Arena

Come acquistare i biglietti per Slavia Praga-Arsenal di Champions League?

Ecco i principali canali e le modalità per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra Slavia Praga e Arsenal:

Sito ufficiale dello Slavia Praga: Lo Slavia Praga, che ospita la partita alla Fortuna Arena di Praga, gestisce la vendita principale dei biglietti. Di norma la precedenza viene data ai soci del club, agli abbonati e agli iscritti al programma fedeltà, prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico.

Sito ufficiale dell'Arsenal: Per i tifosi in trasferta, l'Arsenal riceve una quota ufficiale di biglietti per il settore ospiti, distribuiti attraverso il proprio portale di biglietteria. L'assegnazione si basa sull'adesione all'Away Scheme del club, sui crediti accumulati per le trasferte e su un sistema di sorteggio per i soci aventi diritto.

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League una volta esaurite le quote iniziali.

Quanto costano i biglietti per Slavia Praga-Arsenal di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Slavia Praga e Arsenal variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Settore standard per i tifosi di casa: Di norma, i prezzi vanno da 85 a 115 € (con le fasce d'ingresso standard a partire da circa 85-95 €).

Settore ospiti (tifosi dell'Arsenal): Di norma, i prezzi vanno da 95 a 130 € .

Posti premium e pacchetti hospitality: I prezzi sono generalmente compresi tra 150 e 250 € e di solito includono l'accesso ai buffet prepartita e alle lounge.

Palchi executive: Spazi privati per gruppi con prezzi compresi tra 500 e 1.000 € a partita, a seconda delle caratteristiche del pacchetto e dell'eventuale servizio di ristorazione incluso.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard in rivendita: I prezzi variano in base alla domanda e generalmente partono da cifre superiori al prezzo originale, pari a circa 270-350 € o più a seconda del settore preciso.

Rivendita di biglietti VIP e pacchetti hospitality: I pacchetti hospitality premium e i posti centrali con una visuale privilegiata raggiungono spesso prezzi da 1.200-1.600 € in su .

Slavia Praga-Arsenal di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Slavia Praga-Arsenal: Lo stato di forma

Lo Slavia Praga arriva alla sfida in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Lens in Champions League, per 3-2. Da allora ha battuto il Teplice 2-0 e il Viktoria Plzen 2-1 in First League e ha travolto l'FK Varnsdorf 5-1 in coppa. In queste cinque partite, lo Slavia ha segnato 14 goal e ne ha subiti soltanto sei.

L'Arsenal ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma nell'ultimo impegno di Premier League ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton. Prima di quella battuta d'arresto aveva battuto il Sunderland 2-0 in campionato e vinto 1-0 in trasferta contro il SSC Napoli in Champions League. Nelle ultime cinque gare, l'Arsenal ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

Slavia Praga-Arsenal: I precedenti recenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale alla Champions League del novembre 2025, quando l'Arsenal vinse 3-0 alla Fortuna Arena. I due club si sono affrontati anche due volte in Europa League nell'aprile 2021: l'Arsenal vinse 4-0 a Praga, mentre l'andata all'Emirates terminò 1-1. Nei cinque precedenti documentati contro lo Slavia Praga, il bilancio dell'Arsenal è di quattro vittorie e un pareggio. Il risultato più netto è il 7-0 ottenuto in Champions League nell'ottobre 2007.