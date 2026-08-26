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Come acquistare i biglietti per Siviglia-Valencia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Siviglia affronta il Valencia in Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Siviglia affronta il Valencia domenica 13 settembre 2026, allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

Nel precedente incontro di campionato, nel marzo 2026, il Valencia ha ottenuto una comoda vittoria esterna per 2-0 proprio in questo stadio. I tifosi attendono con entusiasmo questa storica sfida della massima serie spagnola, tradizionale banco di prova tra due squadre ben consolidate della competizione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Siviglia-Valencia, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Siviglia-Valencia di Liga?

Siviglia-Valencia si gioca allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, con i dettagli sul calcio d'inizio ancora da confermare.

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LaLiga - Game Week 5
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Come acquistare i biglietti per Siviglia-Valencia di Liga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra Sevilla FC e Valencia CF, puoi seguire questi passaggi standard:

  • Sito ufficiale del club: Il modo più diretto e affidabile per assicurarsi i biglietti è attraverso il portale ufficiale di vendita sul sito del Sevilla FC, dato che ospita la partita allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán.
  • Vendita prioritaria per i soci: I biglietti di solito diventano disponibili prima per i soci del club e gli abbonati, prima di essere messi in vendita al pubblico generale. Tieni d'occhio le finestre di vendita ufficiali annunciate dal club.
  • Marketplace secondari: Se i biglietti ufficiali sono esauriti o stai cercando una specifica disposizione dei posti, le piattaforme secondarie di scambio biglietti, come StubHub, e i siti di rivendita spesso mettono in vendita tagliandi per le partite di Liga più richieste.
  • Biglietteria dello stadio: A seconda della disponibilità più vicino al giorno della partita, i biglietti a volte possono essere acquistati fisicamente alle biglietterie dello stadio di Siviglia, anche se la disponibilità per le gare più popolari è raramente garantita.

Quanto costano i biglietti per Siviglia-Valencia di Liga?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Liga tra Siviglia e Valencia variano generalmente in base alla posizione del posto, alla categoria e al fatto che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita.

  • Prezzi di partenza: I biglietti di fascia base sui marketplace secondari, come StubHub, partono in genere da circa 50-55 € (all'incirca equivalenti a 63 USD) per i posti nei settori superiori o dietro la porta.
  • Prezzi medi: I biglietti standard nei normali settori laterali e di tribuna si aggirano spesso in media intorno ai 260-270 € (all'incirca equivalenti a 348 USD), a seconda della domanda e della disponibilità.
  • Opzioni VIP e hospitality: Le opzioni premium e i pacchetti hospitality executive con accesso lounge prevedono tariffe significativamente più alte, spesso in aumento a seconda del livello.

Siviglia-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Siviglia-Valencia, la forma delle due squadre

Il Siviglia ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I suoi due risultati più recenti in Liga sono stati una vittoria casalinga per 2-1 contro il Rayo Vallecano e un successo esterno per 3-1 sul campo dell'Athletic Bilbao, con quest'ultima come uscita più recente il 22 agosto. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il Bayer Leverkusen, con il punteggio di 2-1. Nelle cinque partite, il Siviglia ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque, mostrando una costante capacità di andare a segno.

Le ultime cinque partite del Valencia raccontano invece una storia più mista. Il risultato competitivo più recente è stato lo 0-0 sul campo del Celta Vigo del 22 agosto, nella gara d'esordio in Liga. Prima di allora, il bilancio del pre-campionato includeva una vittoria per 2-0 contro l'Hercules, ma anche sconfitte contro CD Teruel e Newcastle United. Il Valencia ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro nelle quattro partite di pre-campionato, con il pareggio contro il Celta che ha aggiunto una porta inviolata al bilancio.

SEV

SEV - Forma

B04
S2-1
RAY
V2-1
ATH
V1-3
ATM
S1-3
ESP
D1-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
VAL

VAL - Forma

HER
V2-0
CEL
D0-0
BET
S0-1
COR
S3-1
BAR
S0-5
Gol segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Siviglia-Valencia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 21 marzo 2026, quando il Valencia vinse 2-0 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan in Liga. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 allo stadio Mestalla nel dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Valencia ha vinto due volte e il Siviglia una, con anche due pareggi a referto. Le cinque partite hanno prodotto un totale di 10 gol.

Testa a testa

SivigliaPareggioValencia
0
3
2
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FIN
LaLiga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
FIN
2Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Siviglia-Valencia: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Siviglia è primo mentre il Valencia occupa il 12° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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