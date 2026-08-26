Come acquistare i biglietti per Siviglia-Valencia: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Siviglia affronta il Valencia domenica 13 settembre 2026, allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

Nel precedente incontro di campionato, nel marzo 2026, il Valencia ha ottenuto una comoda vittoria esterna per 2-0 proprio in questo stadio. I tifosi attendono con entusiasmo questa storica sfida della massima serie spagnola, tradizionale banco di prova tra due squadre ben consolidate della competizione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Siviglia-Valencia, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Siviglia-Valencia di Liga?

Siviglia-Valencia si gioca allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia, con i dettagli sul calcio d'inizio ancora da confermare.

LaLiga - Game Week 5 11 set 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Come acquistare i biglietti per Siviglia-Valencia di Liga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra Sevilla FC e Valencia CF, puoi seguire questi passaggi standard:

Sito ufficiale del club: Il modo più diretto e affidabile per assicurarsi i biglietti è attraverso il portale ufficiale di vendita sul sito del Sevilla FC, dato che ospita la partita allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Vendita prioritaria per i soci: I biglietti di solito diventano disponibili prima per i soci del club e gli abbonati, prima di essere messi in vendita al pubblico generale. Tieni d'occhio le finestre di vendita ufficiali annunciate dal club.

Marketplace secondari: Se i biglietti ufficiali sono esauriti o stai cercando una specifica disposizione dei posti, le piattaforme secondarie di scambio biglietti, come StubHub, e i siti di rivendita spesso mettono in vendita tagliandi per le partite di Liga più richieste.

Biglietteria dello stadio: A seconda della disponibilità più vicino al giorno della partita, i biglietti a volte possono essere acquistati fisicamente alle biglietterie dello stadio di Siviglia, anche se la disponibilità per le gare più popolari è raramente garantita.

Quanto costano i biglietti per Siviglia-Valencia di Liga?

I prezzi dei biglietti per la sfida di Liga tra Siviglia e Valencia variano generalmente in base alla posizione del posto, alla categoria e al fatto che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o tramite piattaforme secondarie di rivendita.

Prezzi di partenza: I biglietti di fascia base sui marketplace secondari, come StubHub, partono in genere da circa 50-55 € (all'incirca equivalenti a 63 USD) per i posti nei settori superiori o dietro la porta.

Prezzi medi: I biglietti standard nei normali settori laterali e di tribuna si aggirano spesso in media intorno ai 260-270 € (all'incirca equivalenti a 348 USD), a seconda della domanda e della disponibilità.

Opzioni VIP e hospitality: Le opzioni premium e i pacchetti hospitality executive con accesso lounge prevedono tariffe significativamente più alte, spesso in aumento a seconda del livello.

Siviglia-Valencia di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Siviglia-Valencia, la forma delle due squadre

Il Siviglia ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I suoi due risultati più recenti in Liga sono stati una vittoria casalinga per 2-1 contro il Rayo Vallecano e un successo esterno per 3-1 sul campo dell'Athletic Bilbao, con quest'ultima come uscita più recente il 22 agosto. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il Bayer Leverkusen, con il punteggio di 2-1. Nelle cinque partite, il Siviglia ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque, mostrando una costante capacità di andare a segno.

Le ultime cinque partite del Valencia raccontano invece una storia più mista. Il risultato competitivo più recente è stato lo 0-0 sul campo del Celta Vigo del 22 agosto, nella gara d'esordio in Liga. Prima di allora, il bilancio del pre-campionato includeva una vittoria per 2-0 contro l'Hercules, ma anche sconfitte contro CD Teruel e Newcastle United. Il Valencia ha segnato quattro gol e ne ha subiti quattro nelle quattro partite di pre-campionato, con il pareggio contro il Celta che ha aggiunto una porta inviolata al bilancio.

Siviglia-Valencia: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 21 marzo 2026, quando il Valencia vinse 2-0 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan in Liga. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 allo stadio Mestalla nel dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Valencia ha vinto due volte e il Siviglia una, con anche due pareggi a referto. Le cinque partite hanno prodotto un totale di 10 gol.

Siviglia-Valencia: classifica

Nell'attuale classifica della Liga, il Siviglia è primo mentre il Valencia occupa il 12° posto.