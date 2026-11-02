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Come acquistare i biglietti per Siviglia-Real Betis: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Siviglia affronta il Real Betis in LaLiga. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Siviglia ospita il Real Betis sabato 21 novembre 2026 allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia.

Nel loro più recente incontro di campionato, il 1° marzo 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 allo stadio Benito Villamarín al termine di una partita divertente. Prima di quel pareggio ricco di goal, il Real Betis aveva ottenuto una netta vittoria per 2-0 in casa del Siviglia, al Ramón Sánchez Pizjuán, nel novembre 2025.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Siviglia-Real Betis, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Siviglia-Real Betis in LaLiga?

Siviglia-Real Betis si gioca allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia sabato 21 novembre 2026.

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LaLiga - Game Week 13
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Come acquistare i biglietti di Siviglia-Real Betis in LaLiga?

Ecco i principali canali disponibili per acquistare i biglietti del derby di LaLiga tra Siviglia e Real Betis:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti autentici è utilizzare i portali ufficiali del Siviglia FC (quando gioca in casa al Ramón Sánchez Pizjuán) o del Real Betis (per le partite al Benito Villamarín).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando quelli disponibili sui canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Siviglia-Real Betis in LaLiga?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per Siviglia-Real Betis in LaLiga:

1. Canali ufficiali dei club

  • Settori ordinari: I biglietti standard al prezzo di listino costano generalmente da circa 30 a 150 €.
  • Pacchetti hospitality e VIP: Costano solitamente da 350 a oltre 500 € a biglietto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Anello superiore, settori dietro la porta o categoria 4: I prezzi partono da circa 100 a 230 €.
  • Categorie 1 e 2 o anelli inferiori delle tribune laterali: I prezzi vanno da 250 a 450 €.
  • Rivendita VIP e premium: I pacchetti hospitality premium o i posti centrali esclusivi costano spesso in media da 400 a oltre 1.000 €, con prezzi spinti verso l'alto dalla forte domanda locale e dalla disponibilità limitata.

Siviglia-Real Betis in LaLiga: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Siviglia e Real Betis

Il Siviglia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 4-1 contro il Real Madrid in LaLiga, dopo aver subito anche una sconfitta per 1-3 contro il Barcellona. Un pareggio per 3-3 con il Levante e una vittoria esterna per 1-0 contro il Deportivo de A Coruña sono gli unici risultati positivi in quelle cinque partite. In questo periodo il Siviglia ha segnato sei goal e ne ha subiti tredici.

Il Real Betis ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 contro il Feyenoord in Champions League, arrivata dopo il successo per 3-2 contro l'FC Porto in Europa e quello per 5-2 contro l'Osasuna in campionato. L'unica sconfitta è arrivata contro il Barcellona, con il risultato di 2-5. In queste cinque partite il Betis ha segnato undici goal e ne ha subiti nove.

SEV

SEV - Forma

LEV
D3-3
RMA
S4-1
OSA
V2-0
SHO
V0-3
GET
S3-1
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BET

BET - Forma

POR
V3-2
BAR
S2-5
FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Siviglia-Real Betis: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al marzo 2026, quando Real Betis e Siviglia hanno pareggiato 2-2 in una partita di LaLiga allo stadio Benito Villamarín. Prima di allora, nel novembre 2025, il Siviglia aveva perso 0-2 contro il Betis al Ramón Sánchez Pizjuán. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Real Betis ha vinto due volte, il Siviglia una, mentre due partite sono terminate in pareggio.

Testa a testa

SivigliaPareggioReal Betis
1
2
2
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Siviglia badge
Siviglia
SEV
2
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
FIN
5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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