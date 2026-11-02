Come acquistare i biglietti per Siviglia-Real Betis: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Siviglia ospita il Real Betis sabato 21 novembre 2026 allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia.

Nel loro più recente incontro di campionato, il 1° marzo 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 allo stadio Benito Villamarín al termine di una partita divertente. Prima di quel pareggio ricco di goal, il Real Betis aveva ottenuto una netta vittoria per 2-0 in casa del Siviglia, al Ramón Sánchez Pizjuán, nel novembre 2025.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Siviglia-Real Betis, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Siviglia-Real Betis in LaLiga?

Siviglia-Real Betis si gioca allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia sabato 21 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Come acquistare i biglietti di Siviglia-Real Betis in LaLiga?

Ecco i principali canali disponibili per acquistare i biglietti del derby di LaLiga tra Siviglia e Real Betis:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti autentici è utilizzare i portali ufficiali del Siviglia FC (quando gioca in casa al Ramón Sánchez Pizjuán) o del Real Betis (per le partite al Benito Villamarín).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando quelli disponibili sui canali primari sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Siviglia-Real Betis in LaLiga?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per Siviglia-Real Betis in LaLiga:

1. Canali ufficiali dei club

Settori ordinari: I biglietti standard al prezzo di listino costano generalmente da circa 30 a 150 € .

I biglietti standard al prezzo di listino costano generalmente da circa . Pacchetti hospitality e VIP: Costano solitamente da 350 a oltre 500 € a biglietto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore, settori dietro la porta o categoria 4: I prezzi partono da circa 100 a 230 € .

I prezzi partono da circa . Categorie 1 e 2 o anelli inferiori delle tribune laterali: I prezzi vanno da 250 a 450 € .

I prezzi vanno da . Rivendita VIP e premium: I pacchetti hospitality premium o i posti centrali esclusivi costano spesso in media da 400 a oltre 1.000 €, con prezzi spinti verso l'alto dalla forte domanda locale e dalla disponibilità limitata.

Siviglia-Real Betis in LaLiga: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Siviglia e Real Betis

Il Siviglia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 4-1 contro il Real Madrid in LaLiga, dopo aver subito anche una sconfitta per 1-3 contro il Barcellona. Un pareggio per 3-3 con il Levante e una vittoria esterna per 1-0 contro il Deportivo de A Coruña sono gli unici risultati positivi in quelle cinque partite. In questo periodo il Siviglia ha segnato sei goal e ne ha subiti tredici.

Il Real Betis ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 contro il Feyenoord in Champions League, arrivata dopo il successo per 3-2 contro l'FC Porto in Europa e quello per 5-2 contro l'Osasuna in campionato. L'unica sconfitta è arrivata contro il Barcellona, con il risultato di 2-5. In queste cinque partite il Betis ha segnato undici goal e ne ha subiti nove.

Siviglia-Real Betis: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale al marzo 2026, quando Real Betis e Siviglia hanno pareggiato 2-2 in una partita di LaLiga allo stadio Benito Villamarín. Prima di allora, nel novembre 2025, il Siviglia aveva perso 0-2 contro il Betis al Ramón Sánchez Pizjuán. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Real Betis ha vinto due volte, il Siviglia una, mentre due partite sono terminate in pareggio.